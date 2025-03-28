AI agents in procurement

Los agentes de IA autónomos, impulsados por modelos de lenguaje grandes (LLM), están diseñados para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, incluido el lenguaje natural, el reconocimiento de imágenes y la toma de decisiones. Van más allá de automatizar procesos de negocio preexistentes, ya que trabajan junto a humanos mientras crean sus propios motores de memoria y aprenden de los errores.
Las capacidades de los agentes de IA se basan en las grandes cantidades de datos que ingieren. Pueden interactuar con otras fuentes de datos, importar datos e incluso otros agentes para tomar decisiones informadas.
Dentro del mundo de las operaciones de adquisiciones y cadena de suministro, los agentes de IA pueden manejar un rango de responsabilidades, incluyendo gestión de proveedores, precios, historial de órdenes de compra, gestión de la cadena de suministro y análisis de mercado.
Los agentes de IA se pueden implementar con una variedad de lenguajes y marcos de programación, como Python, Java y TensorFlow. También se pueden integrar con otros sistemas y tecnologías de adquisiciones, como bases de datos, API, sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), plataformas de adquisiciones y portales de proveedores.
Por ejemplo, IBM® watsonx Orchestrate se integra con las principales herramientas que las organizaciones utilizan todos los días para realizar tareas comunes, como la creación de solicitudes de proveedores, la recuperación de líneas de pedidos y la gestión de contratos.