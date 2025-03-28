AI agents in procurement

El panorama de las adquisiciones se encuentra en un punto de transición, que va mucho más allá de los simples procesos de automatización. Un informe reciente del IBM Institute for Business Value1 sobre IA generativa en adquisiciones destaca cómo las organizaciones ya han comenzado a adoptar la revolución de la IA generativa. De los CSCO y COO encuestados, el 64 % afirma que la IA generativa ya está transformando los flujos de trabajo de las operaciones de su cadena de suministro.

A la vanguardia de la transición están los agentes de IA, que ahora se consideran el futuro de las adquisiciones y la gestión de contratos. Las adquisiciones aportan grandes cantidades de datos dentro de una organización y de proveedores o bases de datos de insights del mercado. Las organizaciones necesitan aprovechar estos datos y actuar en consecuencia para lograr resultados de manera más rápida y mejor.

El método tradicional de automatización de adquisiciones se ha centrado en la digitalización del papeleo como una forma de reducir las tareas rutinarias y también optimizar los flujos de trabajo para ayudar a los equipos a moverse de manera más eficiente.

La IA agéntica está transformando las adquisiciones mediante el poder de los análisis predictivos, el machine learning (ML) y el procesamiento de lenguaje natural (PLN). El resultado son agentes de IA que piensan estratégicamente, aprenden de experiencias y actúan de forma autónoma. Los agentes de IA pueden negociar con los proveedores, optimizar el ahorro de costos y crear valor estratégico como socios en la toma de decisiones para los empleados humanos.