¿Qué es el protocolo A2A (Agent2Agent)?

El protocolo Agent2Agent (A2A) es un protocolo de comunicación para agentes de IA, presentado inicialmente por Google en abril de 2025. Este protocolo abierto está diseñado para sistemas multiagente, lo que permite la interoperabilidad entre agentes de IA de diversos proveedores o aquellos creados con diferentes infraestructuras de agentes de IA.

A2A es un estándar abierto para la comunicación de agentes de IA, similar al Protocolo de comunicación de agentes (ACP) introducido por BeeAI de IBM. Mientras que las infraestructuras anteriores de orquestación de agentes, como crewAI y LangChain, automatizan los flujos de trabajo de múltiples agentes dentro de sus propios ecosistemas, el protocolo A2A actúa como un nivel de mensajería que permite a estos agentes "hablar" entre sí a pesar de sus distintas arquitecturas agénticas.

Piense en A2A como un lenguaje común o traductor universal para los ecosistemas de los agentes. Su objetivo es romper los silos, mejorando la interoperabilidad de los agentes.

El protocolo A2A fue lanzado inicialmente por Google y otros socios de tecnología bajo la plataforma Google Cloud en abril de 2025.1 Ahora está alojado por la Linux Foundation como el proyecto de código abierto Agent2Agent (A2A).2

¿Cuál es la diferencia entre MCP y A2A?

Presentado anteriormente por Anthropic en 2024, el Model Context Protocol (MCP) sirve como capa de estandarización para que las aplicaciones de IA se comuniquen eficazmente con servicios externos, como API (interfaces de programación de aplicaciones), fuentes de datos, funciones predefinidas y otras herramientas. Mientras tanto, el protocolo A2A se centra en la colaboración de agentes, facilitando la comunicación entre los agentes de IA.

Ambos protocolos están destinados a complementarse. Por ejemplo, una tienda de venta minorista podría tener su propio agente de inventario que utiliza MCP para interactuar con bases de datos que almacenan información sobre productos y niveles de existencias. Si el agente de inventario detecta productos con pocas existencias, notifica a un agente de pedidos interno, que luego utiliza A2A para comunicarse con agentes proveedores externos y realizar pedidos.

Componentes arquitectónicos centrales del protocolo A2A

El protocolo Agent2Agent consta de varios componentes básicos para las interacciones entre agentes:

  • Cliente A2A (agente de cliente)

  • Servidor A2A (agente remoto)

  • Tarjeta de agente

  • Tarea

  • Mensaje

  • Artefacto

  • Parte

Cliente A2A (agente de cliente)

El cliente A2A, también conocido como agente de cliente, puede ser una aplicación, servicio u otro agente de IA que delega solicitudes a agentes remotos. Utiliza el protocolo Agent2Agent para iniciar la comunicación.

Servidor A2A (agente remoto)

El servidor A2A, también llamado agente remoto, toma solicitudes, procesa tareas y responde con actualizaciones de estado o resultados. Expone un endpoint HTTP que es compatible con el protocolo Agent2Agent.

Tarjeta de agente

Este archivo JSON describe los metadatos de IA agéntica y se puede acceder a ellos mediante una URL. Contiene información básica sobre un agente, incluido su nombre, descripción, versión, URL endpoint de servicio, modalidades admitidas o tipos de datos y requisitos de autenticación.

Las tarjetas de agente son similares a las tarjetas modelo para modelos de lenguaje grandes (LLM). También anuncian las capacidades y habilidades de un agente, sirviendo como tarjeta de presentación, currículo o perfil de LinkedIn que permite a los agentes descubrirse entre sí.

Tarea

Una tarea representa una unidad de trabajo necesaria para cumplir una solicitud. Tiene un ID único y avanza a través de un ciclo de vida de estados definidos (enviar, en funcionamiento, entrada requerida, completado, fallido). Las tareas son útiles para el procesamiento de varios turnos o la colaboración de agente a agente de larga duración.

Mensaje

Como unidad fundamental de comunicación, un mensaje representa un único intercambio o giro en una conversación. Contiene una o más partes con el contenido real.

Los mensajes transmiten respuestas, contexto, instrucciones, indicaciones, preguntas, respuestas y actualizaciones de estado. Dependiendo del remitente, cada mensaje tiene un rol asociado, que puede ser un rol de agente para los mensajes enviados por el servidor o un rol de usuario para los mensajes enviados por el cliente.

Artefacto

Un artefacto es un producto tangible generado por el servidor A2A como resultado de su trabajo. Puede ser un documento, una imagen, una hoja de cálculo o cualquier otro entregable. Al igual que los mensajes, los artefactos constan de una o más partes y se pueden transmitir de forma incremental.

Parte

Una parte es una pieza de contenido dentro de un mensaje o un artefacto. Las piezas tienen varios tipos en función de los datos que transportan. Un TextPart es un recipiente para texto, un FilePart representa archivos y un DataPart abarca datos estructurados JSON (JavaScript Object Notation).

Construir, desplegar y monitorear agentes de IA

Cómo funciona el protocolo A2A

El protocolo A2A sigue una configuración de modelo cliente-servidor con un flujo de trabajo de tres pasos:

  1. Discovery
  2. Autenticación
  3. Comunicación

Discovery

El flujo de trabajo A2A comienza cuando una entidad (un usuario humano u otro agente de IA) inicia una solicitud al agente del cliente. Por ejemplo, un usuario puede solicitar ayuda para programar un viaje o un agente de IA hace un pedido de un artículo con pocas existencias en una tienda de venta minorista.

Luego, un agente del cliente continúa con el proceso de descubrimiento, buscando agentes remotos y obteniendo sus tarjetas de agente para determinar la mejor opción para la tarea.

Autenticación

Una vez que el agente del cliente identifica a un agente remoto capaz de cumplir con la tarea designada, pasa por la autenticación de acuerdo con el esquema de seguridad indicado en la tarjeta del agente. A2A admite esquemas de seguridad alineados con la especificación OpenAPI, como claves API, OAuth 2.0 y OpenID Connect Discovery.

Cuando el agente del cliente se ha autenticado correctamente, el agente remoto es responsable de autorizar y otorgar permisos de control de acceso.

Comunicación

La comunicación comienza con un agente de cliente que envía una tarea al agente remoto elegido. La comunicación de agente a agente se produce a través de HTTPS para un transporte seguro, con JSON-RPC (llamada a procedimiento remoto) 2.0 como formato para el intercambio de datos.

Luego, el agente remoto procesa la tarea. Si requiere más información, notifica al agente del cliente solicitando detalles adicionales. Una vez que completa la tarea, el agente remoto envía un mensaje al agente del cliente junto con cualquier artefacto generado.

A2A también proporciona características de gestión de tareas para tareas más complejas que no se pueden completar de inmediato, como aquellas que necesitan intervención humana o que implican varios pasos. En el caso de tareas de larga duración que tardan horas o días o si un agente de cliente se desconecta, el protocolo A2A permite actualizaciones asincrónicas a través de notificaciones push enviadas a un webhook seguro proporcionado por el cliente. Para salidas grandes o largas o actualizaciones de estado continuas, el protocolo A2A admite la transmisión en tiempo real mediante eventos enviados por el servidor (SSE).

Beneficios del protocolo A2A

El protocolo Agent2Agent ofrece estas ventajas para la comunicación entre agentes dentro de los sistemas de IA del mundo real:

  • Privacidad

  • Integración perfecta

  • Seguridad

Privacidad

El protocolo trata a la IA agéntica como agentes opacos. Esta opacidad significa que los agentes autónomos pueden colaborar sin tener que revelar su funcionamiento interno, como la memoria interna, la lógica propietaria o las implementaciones de herramientas particulares. Esto ayuda a preservar la privacidad de datos y la propiedad intelectual.

Integración perfecta

A2A se basa en estándares establecidos, incluidos HTTP, JSON-RPC y SSE. Esto facilita a las empresas la adopción del protocolo y ayuda a garantizar la compatibilidad con su pila de tecnología actual.

Seguridad

El protocolo Agent2Agent está diseñado teniendo en cuenta la seguridad. Admite mecanismos de autenticación y autorización de nivel empresarial y permite el intercambio seguro de información.

El futuro de A2A

A2A aún se encuentra en sus primeras etapas, por lo que las organizaciones pueden esperar mejoras a medida que el protocolo madure. Entre estas mejoras se incluyen la inclusión formal de esquemas de autorización y credenciales opcionales en las tarjetas de agente, un método para verificar dinámicamente habilidades imprevistas o no admitidas, soporte para la negociación dinámica de la experiencia del usuario (UX) dentro de las tareas (como agregar audio o video en medio de una conversación) y mejorar los métodos de notificación push y la confiabilidad de la transmisión.3

Para obtener más información, visite el sitio oficial de A2A para conocer los conceptos clave, profundizar en la especificación del protocolo, explorar los tutoriales de Python y descargar kits de desarrollo de software (SDK). A2A también tiene un sitio de Github para ejemplos de código y demostraciones.

