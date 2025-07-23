La comunicación comienza con un agente de cliente que envía una tarea al agente remoto elegido. La comunicación de agente a agente se produce a través de HTTPS para un transporte seguro, con JSON-RPC (llamada a procedimiento remoto) 2.0 como formato para el intercambio de datos.

Luego, el agente remoto procesa la tarea. Si requiere más información, notifica al agente del cliente solicitando detalles adicionales. Una vez que completa la tarea, el agente remoto envía un mensaje al agente del cliente junto con cualquier artefacto generado.

A2A también proporciona características de gestión de tareas para tareas más complejas que no se pueden completar de inmediato, como aquellas que necesitan intervención humana o que implican varios pasos. En el caso de tareas de larga duración que tardan horas o días o si un agente de cliente se desconecta, el protocolo A2A permite actualizaciones asincrónicas a través de notificaciones push enviadas a un webhook seguro proporcionado por el cliente. Para salidas grandes o largas o actualizaciones de estado continuas, el protocolo A2A admite la transmisión en tiempo real mediante eventos enviados por el servidor (SSE).