¿Qué es el desarrollo de agentes de IA?

Autores

Rina Diane Caballar

Staff Writer

IBM Think

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

¿Qué es el desarrollo de agentes de IA?

El desarrollo de agentes de IA es el proceso de creación de agentes de IA. Incluye el diseño, la creación, el entrenamiento, las pruebas y el despliegue de la IA agéntica.

Las empresas pueden optar por crear agentes de IA desde cero. Esto les da un control total sobre la arquitectura y la funcionalidad de los agentes. También pueden adaptar los sistemas de agentes a sus casos de uso y necesidades comerciales, y personalizar la IA agéntica para tareas específicas. Construir agentes de IA desde cero, por otro lado, requiere una experiencia significativa en inteligencia artificial, machine learning y desarrollo de software. Además, puede ser costoso.

Un enfoque más rápido y escalable, especialmente para principiantes, implica el uso de marcos de agentes de IA. Como estructura fundamental para los agentes impulsados por IA, estas plataformas de software tienen características integradas que ayudan a agilizar el proceso de desarrollo de agentes, incluidas arquitecturas y plantillas predefinidas, sistemas de gestión de tareas y herramientas de integración y monitoreo.

Boletín de la industria

Las últimas tendencias de IA presentadas por expertos

Obtenga insights curados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM .

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Una guía paso a paso para el proceso de desarrollo de agentes de IA

La implementación de agentes de IA suele constar de esta serie de pasos:

  1. Establecimiento de objetivos y alcance
  2. Diseñe
  3. Selección de marco, modelo y herramienta
  4. Construya
  5. Capacitación
  6. Evaluación
  7. Despliegue y monitoreo

Establecimiento de objetivos y alcance

El primer paso es delinear objetivos claros y un alcance definido para un agente de IA. Estas son algunas preguntas que pueden ayudar:

  • ¿Qué problema resolverá el agente?
  • ¿Qué tareas tendrá que realizar?
  • ¿Qué datos o entradas de usuario requerirá el agente de IA?
  • ¿Qué decisiones tendrá que tomar?
  • ¿La toma de decisiones será autónoma o será necesario un enfoque humano en el ciclo?
  • ¿Quiénes son los usuarios y cómo utilizarán este sistema de IA?

Las respuestas a estas preguntas pueden ayudar a orientar el paso del diseño.

Diseñe

El proyecto técnico de un agente se redacta durante la fase de diseño. Este plan abarca la arquitectura, los flujos de trabajo, la integración y la experiencia del usuario.

Para funciones simples, como agentes de atención al cliente que rastrean pedidos en tiempo real y brindan a los clientes actualizaciones de estado, una arquitectura de agente único podría ser suficiente. Pero para tareas complejas, un sistema multiagente podría ser más adecuado. En la atención médica, por ejemplo, un sistema multiagente puede automatizar los complejos flujos de trabajo del descubrimiento de fármacos, con agentes separados para explorar bibliotecas de compuestos químicos y resumir la investigación médica, y otro agente de IA generativa para generar nuevos diseños moleculares.

La arquitectura ayuda a determinar el tipo correcto de agente de IA y sus componentes. También ayuda a trazar flujos de trabajo agénticos, incluidos casos extremos y escenarios de error. Para los ecosistemas multiagente, se deben tener en cuenta los protocolos de comunicación, la orquestación y la estrategia de colaboración.

Si un agente interactuará directamente con los usuarios, las empresas pueden optar por una interfaz de asistente de IA similar a los chatbots como ChatGPT de OpenAI. También necesitarán un plan para integrarse con otras plataformas y considerar la posibilidad de llamar a herramientas para acceder a interfaces de programación de aplicaciones (API), plug-ins externos, datos de clientes y otras fuentes de datos para el procesamiento de información en tiempo real y la toma de decisiones dinámica.

Selección de marco, modelo y herramienta

Una vez que se ha presentado el diseño, la siguiente etapa es elegir el marco adecuado, el modelo de IA y otras herramientas o bibliotecas de IA relevantes.

Las organizaciones pueden crear agentes por su cuenta utilizando lenguajes de programación como Python o JavaScript. Para aquellos que emplean marcos de agencia, algunas opciones comunes incluyen marcos de código abierto como BeeAI, CrewAI, LangChain, LangGraph y el kit de desarrollo de software (SDK) AutoGen y Semantic Kernel de Microsoft.

La selección de modelos es crucial para alinear los algoritmos de machine learning o los modelos de lenguaje grandes (LLM) con las funciones y tareas de un agente de IA. Las empresas también pueden buscar herramientas especializadas como sistemas de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) o bibliotecas como PyTorch, scikit-learn y TensorFlow para potenciar aún más a sus agentes de IA.

Build

La fase de construcción es donde ocurre la acción de desarrollo del agente. Para ayudar a evitar la sobrecarga, las empresas pueden adoptar un enfoque modular, elaborando cada componente por separado antes de combinarlos todos en un agente de IA funcional. Esta estrategia modular también permite un mantenimiento más fácil, ya que las alteraciones de cada parte solo tendrán un impacto mínimo en todo el sistema del agente.

Además de crear el propio agente de IA, las organizaciones también deben tener en cuenta estos factores al desarrollar la IA agéntica:

  • Eficiencia: los agentes de IA deben procesar datos, tomar decisiones, realizar acciones y producir respuestas rápidamente.
  • Escalabilidad: los agentes deben ser lo suficientemente robustos como para manejar volúmenes crecientes sin que su rendimiento se degrade.
  • Seguridad: la incorporación de barreras de seguridad como el control de acceso, la autenticación y el cifrado puede ayudar a prevenir ataques adversarios y accesos e interacciones no autorizados.

Capacitación

El entrenamiento de modelos implica que un modelo de IA aprenda de un conjunto de datos de entrenamiento de tareas de muestra relevantes para las funciones y acciones de un agente. Es un proceso iterativo que implica preparar un conjunto de datos, ejecutar el modelo con estos datos, medir su rendimiento a través de una señal de pérdida o recompensa y ajustar los parámetros del modelo para mejorar las predicciones futuras.

El entrenamiento de modelos de machine learning desde cero puede ser largo, costoso y requerir muchos recursos. Las empresas podrían preferir un modelo previamente entrenado y ajustarlo en conjuntos de datos específicos para las tareas de un agente de IA.

Evaluación

La evaluación de agentes de IA es el proceso de probar y validar la IA agéntica para asegurarse de que cumpla con sus objetivos y funcione como se espera. Requiere un conjunto de datos de prueba o validación que sea diferente del conjunto de datos de entrenamiento y lo suficientemente diverso como para cubrir todos los casos de prueba posibles y reflejar escenarios del mundo real.

La realización de pruebas en un sandbox o entorno simulado puede ayudar a identificar mejoras de rendimiento desde el principio e identificar cualquier problema de seguridad y riesgos éticos antes de desplegar agentes a usuarios reales.

Al igual que los puntos de referencia LLM, los agentes de IA también tienen un conjunto de métricas de evaluación. Las más comunes incluyen métricas funcionales como tasa de éxito o finalización de tareas, tasa de error y latencia, y métricas éticas como sesgo y puntuación de imparcialidad y vulnerabilidad de inyección de instrucción. Los agentes y bots que interactúan con los usuarios se evalúan en función de su flujo de conversación, tasa de interacción y puntuación de satisfacción del usuario.

Después de medir las métricas y analizar los resultados de las pruebas, los equipos de desarrollo de agentes pueden proceder con algoritmos de depuración, modificar arquitecturas agénticas, refinar la lógica y optimizar el rendimiento.

Despliegue y monitoreo

Esta fase final implica el despliegue de sistemas agentes a entornos de producción en vivo donde los clientes pueden interactuar y utilizar agente de IA. También incluye monitoreo continuo, que es crítico para rastrear y mejorar el rendimiento del agente y asegurarse de que se adapte a nuevas situaciones y desafíos.

Plataformas como Amazon Bedrock AgentCore e IBM® watsonx.ai ayudan a automatizar el despliegue y la supervisión de agentes. Con watsonx.ai, por ejemplo, los desarrolladores pueden aprovechar las capacidades de despliegue y seguimiento con un solo clic para la observabilidad.

Agentes de IA

Cinco tipos de agentes de IA: funciones autónomas y aplicaciones reales

Descubra cómo la IA orientada a objetivos y basada en utilidades se adapta a los flujos de trabajo y entornos complejos.
Construir, desplegar y monitorear agentes de IA

Recursos

Escale la productividad con agentes de IA creados para su empresa

Explore el potencial innovador de los agentes de IA que pueden integrarse sin esfuerzo en sus operaciones comerciales.

Guía del comprador de agentes de IA 2025

Esta guía completa desglosa casos de uso clave, capacidades principales y recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su negocio.
Reinvente la productividad empresarial con agentes y asistentes de IA

Descubra cómo los agentes y asistentes de IA pueden trabajar juntos para alcanzar nuevos niveles de productividad.
Informe de Omdia sobre inteligencia potenciada: el impacto de los agentes de IA

Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.

El comienzo de la empresa agéntica: poner la IA a trabajar en toda su tecnología

Manténgase actualizado sobre los nuevos agentes de IA emergentes, un punto de inflexión fundamental en la revolución de la IA.
Pruebe watsonx Orchestrate

Explore cómo los asistentes de IA generativa pueden aligerar su carga de trabajo y mejorar la productividad.
Cómo los agentes de IA reinventarán la productividad

Aprenda formas de utilizar la IA para tener más creatividad y eficiencia, y comenzar a adaptarse a un futuro que implica trabajar en estrecha colaboración con los agentes de IA.
El futuro de los agentes, el consumo de energía de la IA, el uso informático de Anthropic y el texto generado por IA con marcas de agua de Google

Manténgase a la vanguardia con nuestros expertos en IA en este episodio de Mixture of Experts mientras investigan a profundidad el futuro de los agentes de IA y otros temas.

Cómo Comparus utiliza un "asistente bancario"

Comparus utilizó soluciones de IBM watsonx.ai y demostró de manera impresionante el potencial de la banca conversacional como un nuevo modelo de interacción.
Soluciones relacionadas
Agentes de IA para empresas

Cree, implemente y gestione poderosos asistentes y agentes de IA que automaticen flujos de trabajo y procesos con IA generativa.

         Explore watsonx Orchestrate
    Soluciones de agentes de IA de IBM

    Construya el futuro de su empresa con soluciones de IA en las que pueda confiar.

         Explorar las soluciones de agentes de IA
    Servicios de IA de IBM Consulting

    Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.

         Explorar los servicios de inteligencia artificial
    Dé el siguiente paso

    Ya sea que elija personalizar aplicaciones y habilidades predefinidas o crear y desplegar servicios agénticos personalizados utilizando un estudio de IA, la plataforma IBM watsonx responde a sus necesidades.

         Explore watsonx Orchestrate Explore watsonx.ai