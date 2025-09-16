¿Qué es el desarrollo de agentes de IA?

El desarrollo de agentes de IA es el proceso de creación de agentes de IA. Incluye el diseño, la creación, el entrenamiento, las pruebas y el despliegue de la IA agéntica.

Las empresas pueden optar por crear agentes de IA desde cero. Esto les da un control total sobre la arquitectura y la funcionalidad de los agentes. También pueden adaptar los sistemas de agentes a sus casos de uso y necesidades comerciales, y personalizar la IA agéntica para tareas específicas. Construir agentes de IA desde cero, por otro lado, requiere una experiencia significativa en inteligencia artificial, machine learning y desarrollo de software. Además, puede ser costoso.

Un enfoque más rápido y escalable, especialmente para principiantes, implica el uso de marcos de agentes de IA. Como estructura fundamental para los agentes impulsados por IA, estas plataformas de software tienen características integradas que ayudan a agilizar el proceso de desarrollo de agentes, incluidas arquitecturas y plantillas predefinidas, sistemas de gestión de tareas y herramientas de integración y monitoreo.