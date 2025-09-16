¿Qué es el desarrollo de agentes de IA?

La evaluación de agentes de IA es el proceso de probar y validar la IA agéntica para asegurarse de que cumpla con sus objetivos y funcione como se espera. Requiere un conjunto de datos de prueba o validación que sea diferente del conjunto de datos de entrenamiento y lo suficientemente diverso como para cubrir todos los casos de prueba posibles y reflejar escenarios del mundo real.
La realización de pruebas en un sandbox o entorno simulado puede ayudar a identificar mejoras de rendimiento desde el principio e identificar cualquier problema de seguridad y riesgos éticos antes de desplegar agentes a usuarios reales.
Al igual que los puntos de referencia LLM, los agentes de IA también tienen un conjunto de métricas de evaluación. Las más comunes incluyen métricas funcionales como tasa de éxito o finalización de tareas, tasa de error y latencia, y métricas éticas como sesgo y puntuación de imparcialidad y vulnerabilidad de inyección de instrucción. Los agentes y bots que interactúan con los usuarios se evalúan en función de su flujo de conversación, tasa de interacción y puntuación de satisfacción del usuario.
Después de medir las métricas y analizar los resultados de las pruebas, los equipos de desarrollo de agentes pueden proceder con algoritmos de depuración, modificar arquitecturas agénticas, refinar la lógica y optimizar el rendimiento.