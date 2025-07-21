¿Qué es un modelo previamente entrenado?

El entrenamiento de modelos "enseña" a un modelo de machine learning a optimizar el rendimiento en un conjunto de datos de tareas de muestra relevantes para los casos de uso. Estos datos de entrenamiento deben parecer a los problemas reales que se le plantearán al modelo, para que éste pueda aprender los patrones y las relaciones de los datos con el fin de hacer predicciones precisas sobre nuevos datos.

Este proceso de aprendizaje implica ajustar los parámetros de un modelo, los pesos y sesgos en las funciones matemáticas que componen sus algoritmos de machine learning subyacentes . Dichos ajustes están destinados a generar resultados más precisos.

Matemáticamente hablando, el objetivo de este proceso es minimizar una función de pérdida que cuantifica el error de los resultados del modelo. Cuando el resultado cae por debajo de un determinado umbral, el modelo se considera "entrenado". En el aprendizaje por refuerzo, el objetivo se invierte: los parámetros del modelo se optimizan para maximizar una función de recompensa en lugar de minimizar una función de pérdida.

El entrenamiento del modelo implica un ciclo de recopilación y preprocesamiento de datos, alimentación de esos datos de entrenamiento al modelo, medición de pérdidas, optimización de parámetros y pruebas de rendimiento en datos de validación. Este flujo de trabajo se repite hasta que se logran resultados satisfactorios. El entrenamiento también podría implicar el ajuste de hiperparámetros (opciones estructurales que influyen en el proceso de aprendizaje, pero que no son "aprendibles" en sí mismas) en un proceso llamado ajuste de hiperparámetros.