¿Qué es Hugging Face?

Antes de Hugging Face, los modelos más potentes a menudo eran difíciles de usar porque requerían experiencia especializada y recursos informáticos masivos. El código abierto de las herramientas ayudó a que estos modelos fueran más fáciles de usar, con todo el código y la documentación necesarios. Esto permitió a los investigadores, estudiantes y empresas emergentes experimentar y construir, lo que aceleró enormemente la innovación a nivel mundial. Después de Hugging Face, los desarrolladores pudieron compartir fácilmente conocimientos y tener beneficio de los esfuerzos de los demás, lo que les permitió crear mejores modelos juntos.

Este énfasis en código abierto también alentó a las empresas más grandes a compartir su trabajo, lo que permitió que todo el ecosistema se beneficiara. Microsoft ha integrado los modelos Hugging Face en sus servicios de Azure, proporcionando a los clientes empresariales acceso directo a herramientas de IA de última generación. Del mismo modo, NVIDIA ha colaborado con Hugging Face para optimizar el entrenamiento y la inferencia de modelos para GPU, ayudando a escalar los flujos de trabajo de aprendizaje profundo a conjuntos de datos masivos.