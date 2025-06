¿Qué es ChatGPT? 

Infracción de derechos de autor: OpenAI ha sido demandada por varios editores, incluidos The New York Times y The Chicago Tribune, por entrenar a sus modelos con contenido protegido por derechos de autor. En respuesta, OpenAI publicó una carta abierta8 en la que argumentaba que permitirle a él y a otros desarrolladores estadounidenses de IA es crucial para superar la competencia china.