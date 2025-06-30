Agentes de IA en marketing

Autores

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

La inteligencia artificial (IA) está transformando la forma de trabajar de los profesionales del marketing. Los agentes de IA,una nueva generación de herramientas diseñadas para operar con autonomía e inteligencia, están desempeñando un papel cada vez más importante en este cambio.

De hecho, el 50 % de las empresas que actualmente utilizan IA generativa iniciarán programas piloto de IA agéntica en 2025.1

A diferencia de las herramientas anteriores, los agentes de IA pueden realizar tareas complejas con menos interacción humana. Admiten una amplia gama de funciones de marketing, incluyendo la interacción del cliente, la creación de contenido, la gestión de campañas y el análisis de rendimiento.

Las habilidades únicas de los agentes de IA

Para comprender cómo los especialistas en marketing utilizan los agentes de IA, es útil comprender primero a los propios agentes de IA. Esto comienza por conocer la diferencia entre dos tipos clave de IA: IA generativa e IA agéntica. La IA generativa crea contenido original basado en la instrucción de un usuario. La IA agéntica puede decidir y actuar por sí sola, persiguiendo objetivos complejos con poca supervisión.

Los asistentes de IA existen a lo largo de un continuo. Por un lado, están los chatbots basados en reglas que siguen scripts predefinidos. Luego siguen asistentes virtuales más avanzados, y después asistentes impulsados por IA generativa y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), que pueden manejar tareas de un solo paso. En la parte superior de esta progresión se encuentran los agentes impulsados por IA, que operan de forma autónoma. Estos agentes toman decisiones, diseñan flujos de trabajo y utilizan llamadas de función para conectarse con herramientas externas y así llenar los vacíos en su conocimiento.

Los agentes de IA van mucho más allá de la simple automatización de marketing. Si bien las herramientas de IA, como los chatbots básicos, pueden ofrecer respuestas programadas, los agentes de IA pueden interpretar las entradas, razonar las opciones y tomar decisiones teniendo en cuenta el contexto en múltiples plataformas. Adaptan su comportamiento a lo largo del tiempo y pueden dividir objetivos grandes en pasos más pequeños, apoyando estrategias de marketing complejas con una supervisión mínima.

Por ejemplo, el equipo de transformación de IBM colaboró con RR. HH. de IBM para ofrecer una experiencia de autoservicio simplificada, personalizada y basada en datos para los empleados. Ahora, el 94 % de las consultas de RR. HH. de nivel inferior en toda la empresa de IBM son respondidas por nuestro agente digital AskHR, lo que libera a los profesionales de RR. HH. para que se centren en cuestiones más complejas.2

Para lograr tales resultados, los agentes de IA se basan en una combinación de tecnologías. El machine learning los ayuda a reconocer patrones y hacer predicciones. El procesamiento de lenguaje natural (PLN) les permite comprender y generar lenguaje humano, y la IA generativa les da la capacidad de crear contenido original.

Estos agentes suelen funcionar con modelos de IA entrenados en grandes conjuntos de datos para respaldar el razonamiento y la personalización. Igual de importante es su conexión con sistemas externos, como la gestión de relaciones con los clientes (CRM) y la interfaz de programación de aplicaciones (API), que les permite extraer datos relevantes, personalizar interacciones y actuar en entornos del mundo real.

En lugar de simplemente responder una pregunta sobre un producto, por ejemplo, un agente de IA podría reconocer la intención de compra de un cliente en función de la línea de preguntas y los datos recopilados del cliente. Luego, el agente puede resumir las características clave, ofrecer un descuento y hacer un seguimiento con recomendaciones personalizadas de productos. El agente realiza estos pasos sin recibir instrucciones explícitas.

Un solo agente de IA podría manejar una tarea repetitiva relativamente simple, como actualizar los registros de CRM o responder a la consulta de un cliente. En aplicaciones más avanzadas, los sistemas multiagente actúan como equipos inteligentes. Estos agentes pueden delegar subtareas, compartir información y coordinar entre herramientas para completar flujos de trabajo complejos, incluida la planificación de campañas, la generación de variaciones de contenido, la distribución de materiales y el análisis del rendimiento.

Esta capacidad de colaboración diferencia a los agentes de IA de los asistentes tradicionales. Al compartir insights y dividir responsabilidades, los agentes pueden manejar tareas interdependientes y trasladar el contexto de un proceso a otro, lo que hace que las operaciones de marketing sean más inteligentes, adaptables y eficientes.

Potentes herramientas para usar de manera responsable

Los sistemas de IA agéntica son impresionantes. Pero plantean desafíos complejos de gobernanza debido a su toma de decisiones autónoma y opaca y su vulnerabilidad a los sesgos, las amenazas de ciberseguridad y las brechas regulatorias. Su dependencia del machine learning y las API externas dificulta garantizar la equidad, la responsabilidad y la privacidad.

Las organizaciones deben expandirse más allá de las prácticas tradicionales de gobernanza para gestionar estos riesgos. Se deben adoptar medidas de seguridad como el sandbox de IA, las pruebas de estrés, la supervisión de agente a agente, los mecanismos de apagado de emergencia, la supervisión humana y los sistemas de gobernanza como el kit de herramientas IBM watsonx.governance®. A medida que los sistemas de IA escalan, la gobernanza responsable es crítica para garantizar su uso seguro, ético y eficaz.3

Cambiar la forma de hacer marketing

Según una investigación encargada por IBM, la atención al cliente y el soporte de ventas son dos casos de uso en los que se espera que los agentes de IA tengan el mayor impacto inicial en las ganancias de rendimiento y el retorno de la inversión (ROI).4 Un informe de Gartner predice que, para 2028, al menos el 15 % de las decisiones laborales diarias se tomarán de forma autónoma a través de la IA agéntica, frente al 0 % en 2024.5

Los agentes de IA brindan a los especialistas en marketing una nueva y poderosa herramienta. Los especialistas en marketing ahora pueden delegar la toma de decisiones y la ejecución reales a sistemas que aprenden, razonan y funcionan a escala. Un agente de marketing de IA puede analizar los datos de los clientes. Puede escribir y enviar mensajes personalizados. Puede gestionar campañas publicitarias y ajustar estrategias. El agente hace todo este trabajo sin necesidad de una guía humana constante.

Estos casos de uso abarcan funciones clave de marketing. Incluyen marketing por correo electrónico, redes sociales, SEO y estrategia de precios. Estas capacidades hacen de la IA una fuerza importante para impulsar el rendimiento del marketing moderno.2

Por ejemplo, un chatbot simple podría responder con una respuesta programada cuando alguien escribe "¿Cuál es su política de devoluciones?" Un agente de IA puede hacer mucho más. Podría reconocer que es probable que un cliente haga una compra y ofrecer ayuda de manera proactiva. También puede resumir los detalles del producto y personalizar un seguimiento, adaptando su comportamiento en función de lo que aprende con el tiempo.

En lugar de limitarse a acelerar los antiguos flujos de trabajo, los agentes de IA están redefiniendo lo que los equipos de marketing pueden lograr. Representan una nueva generación de herramientas inteligentes de marketing digital que respaldan las estrategias creativas y de interacción del cliente y pueden asumir la complejidad del análisis y la ejecución de datos como socios colaborativos proactivos.  

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Por qué son importantes los agentes de IA en marketing

Los agentes de IA son importantes en los esfuerzos de marketing porque remodelan fundamentalmente la forma en que se toman las decisiones y se llevan a cabo las acciones. Los sistemas de marketing tradicionales, incluso cuando están automatizados, dependen en gran medida de reglas predefinidas y de la planificación de campañas impulsada por humanos. Estos enfoques tienen dificultades para mantenerse al día con la velocidad, el volumen y la variabilidad del comportamiento del consumidor moderno.

Los agentes de IA están diseñados para razonar, aprender y actuar de forma autónoma. Esto brinda a los especialistas en marketing la capacidad de responder a las necesidades individuales de los clientes en tiempo real y a escala.

Su importancia radica no solo en la automatización, sino en su potencial para actuar como intermediarios adaptativos entre las marcas y los consumidores. A medida que el proceso de marketing se vuelve más fragmentado, con usuarios que navegan a través de plataformas, canales y dispositivos, los agentes de IA sirven como entidades inteligentes capaces de interpretar el contexto e involucrar y guiar a los usuarios a través del recorrido del cliente.

Pueden actualizar continuamente sus estrategias en función de nueva información, mejorando el rendimiento en métricas clave como clasificaciones y tasas de conversión, manteniendo la coherencia con la voz de la marca.

Los agentes de IA también abordan un desafío estratégico creciente: los límites de la atención humana y la capacidad organizacional. A medida que crece la cantidad de canales, herramientas y fuentes de datos, no es práctico para los equipos de marketing sintetizar toda esta información en tiempo real. Los agentes de IA operan de forma continua y autónoma, lo que permite que los sistemas de marketing sean más ágiles.

Reducen la necesidad de que los equipos humanos microgestionen cada elemento de la ejecución, lo que les permite centrarse en la planificación de nivel superior, la estrategia de marca y la dirección creativa.

Los agentes de IA cambian el modelo operativo de marketing de uno basado en campañas periódicas y estáticas a un sistema dinámico, continuo e inteligente. Este cambio permite a las organizaciones ser más adaptables, receptivas y eficientes a la hora de atender a los clientes y alcanzar los objetivos empresariales. Este tipo de transformación de extremo a extremo es especialmente valiosa para las empresas con recorridos de clientes complejos y multitáctiles, como proveedores de SaaS, plataformas de comercio electrónico y empresas de servicios financieros.

Cómo se utilizan los agentes de IA en marketing 
.

Los especialistas en marketing utilizan agentes de IA como copilotos inteligentes para gestionar tareas que de otro modo requerirían esfuerzo manual, monitoreo continuo o coordinación a gran escala. Estos son algunos ejemplos de cómo se aplican en iniciativas de marketing impulsadas por IA:

Interacción conversacional del cliente

Los agentes de IA mejoran la forma en que las marcas interactúan con los clientes a través de interfaces de chat inteligentes. A diferencia de los chatbots tradicionales basados en reglas, estos agentes entienden el lenguaje natural, rastrean el contexto de las conversaciones en curso y responden de una manera más humana.

Pueden guiar a los usuarios a través de tareas complejas, como la selección de productos o la resolución de problemas de servicio, a menudo mejoradas por la integración con herramientas LLM como ChatGPT, que amplía aún más sus capacidades conversacionales.

Un ejemplo especializado es un agente de base de conocimientos, que actualiza dinámicamente los recursos de conocimiento de autoservicio a fin de capacitar a los clientes para resolver problemas de forma independiente.6

Hiperpersonalización a escala

Los agentes de IA pueden analizar el comportamiento, las preferencias y el historial de los usuarios para generar mensajes personalizados para todos, en lugar de, por ejemplo, diseñar manualmente docenas de variaciones de anuncios para campañas de correo electrónico para diferentes segmentos de audiencia. Estos agentes utilizan la generación de lenguaje natural para crear textos únicos y machine learning para determinar qué contenido es más probable que genere un clic, una conversión o una interacción más profunda.

Dando un paso más allá, un agente portavoz de video a la medida genera videos personalizados que saludan a los usuarios por su nombre y hacen referencia a sus intereses específicos, agregando una sensación humana al contenido dinámico.6

Ejecución dinámica de campañas publicitarias

Los agentes de IA pueden ejecutar y refinar campañas de marketing de forma autónoma y asumir tareas tradicionalmente manejadas por grandes equipos. Pueden gestionar automáticamente la compra de medios en plataformas como motores de búsqueda, redes de display y redes sociales como LinkedIn. Supervisan los datos de rendimiento en tiempo real, como las impresiones, las tasas de clics y el rendimiento de la campaña, y luego ajustan las ofertas, los criterios de orientación y la asignación de presupuesto para cumplir con los objetivos de la campaña.

La IA agéntica opera de forma continua y sin fatiga. De la noche a la mañana, podría, por ejemplo, ajustar la campaña publicitaria de una gran empresa. Podría decidir sobre el gasto publicitario y crear y publicar contenido. Un agente de estrategia desempeñaría un papel vital aquí, optimizando las estructuras de campaña basadas en análisis predictivos y datos de rendimiento pasados.6

Inteligencia estratégica e insights

Los agentes de IA pueden procesar grandes volúmenes de datos de mercado, feedback de clientes y resultados de campañas para generar insights o hacer recomendaciones. Algunos agentes pueden incluso coordinarse entre sí: uno gestiona la creación de contenido, otro se encarga de la distribución y un tercero evalúa el rendimiento. Esta orquestación crea un sistema de marketing más inteligente y conectado que puede aprender y ajustarse con el tiempo, contribuyendo a infraestructuras y estudios de caso que muestran resultados.

Por ejemplo, un agente de tendencias e insights puede extraer datos de comportamiento y análisis de sentimiento para sacar a la luz las tendencias de los mercados emergentes. Al mismo tiempo, un agente de escucha social monitorea activamente las conversaciones en línea e interactúa con la audiencia en tiempo real para detectar y responder a los cambios en la percepción de la marca.6

Automatización del flujo de trabajo y orquestación del sistema

Internamente, los agentes de IA optimizan las operaciones de marketing al automatizar tareas internas como generación de contenido, presentación de informes y seguimiento del rendimiento. Pueden redactar variaciones de textos, analizar patrones de interacción y recomendar las próximas acciones mientras se coordinan entre herramientas y plataformas.

A medida que evolucionan, sirven cada vez más como puentes entre herramientas y sistemas, y ayudan a los profesionales del marketing a gestionar procesos complejos y multifuncionales de manera más eficiente. Esto incluye la integración de preguntas frecuentes, flujos de trabajo de clientes y campañas de divulgación.

Por ejemplo, un agente de generación de contenido puede producir material personalizado y contextualmente relevante a través de texto, imágenes y videos. Un agente de resumen creativo multimodal puede convertir los objetivos de la campaña en resúmenes creativos integrales con mensajes de muestra, dirección de diseño e insights de la audiencia mediante el uso de plantillas reutilizables para respaldar la coherencia y la velocidad.6

AI Academy

Conviértase en un experto en IA

Obtenga el conocimiento para priorizar las inversiones en IA que impulsan el crecimiento del negocio. Comience hoy mismo con nuestra AI Academy gratuita y lidere el futuro de la IA en su organización.
Ver la serie

Beneficios de los agentes de IA en marketing

Algunas de las formas clave en que los agentes de IA están mejorando y transformando la forma en que trabajan los equipos de marketing son:

Mejora continua: los agentes de IA monitorean y analizan los datos de rendimiento en tiempo real, lo que les permite probar, aprender y ajustar campañas de forma autónoma sin esperar entradas humanas. Esto permite un ajuste constante de los mensajes, la creatividad y el presupuesto, y conduce a mejores resultados.

Mejor interacción con el cliente: lugar de proporcionar respuestas programadas como los chatbots tradicionales, los agentes de IA pueden comprender el contexto, razonar las necesidades del cliente y llevar conversaciones a través de sesiones y canales, creando interacciones con los clientes más útiles y relevantes.

Reducción de la complejidad entre sistemas: los sistemas de marketing tienden a estar desarticulados, lo que dificulta la coordinación. Los agentes de IA actúan como capas intermedias inteligentes, uniendo herramientas, datos y flujos de trabajo para automatizar procesos que de otro modo requerirían múltiples equipos o plataformas para coordinarse.

Ejecución escalable con menos gastos generales: los agentes de IA pueden gestionar miles de microdecisiones y tareas simultáneamente, como pruebas de mensajes o ajustes de orientación, sin aumentar el personal. También pueden integrarse con plataformas como HubSpot, Salesforce y otras soluciones de CRM para respaldar la gestión de campañas de extremo a extremo, lo que permite a los equipos más pequeños ejecutar de manera eficiente estrategias de marketing sofisticadas.

Soporte de decisiones mejorado: además de ejecutar tareas, algunos agentes de IA brindan recomendaciones estratégicas, señalan problemas y ofrecen sugerencias, aumentando el juicio humano en lugar de reemplazarlo.

Marketing siempre activo: las marcas que utilizan agentes de IA pueden mantener más fácilmente las campañas activas y la interacción con el cliente durante todo el día. Los agentes de IA no toman descansos, por lo que las experiencias del cliente, las actualizaciones y los análisis siguen funcionando incluso cuando los equipos humanos están desconectados.

El futuro de la IA más allá de los agentes

La IA y los agentes de IA no pueden reemplazar completamente a los especialistas en marketing humanos y quizá no lo harán en el futuro previsible. En cambio, están transformando en qué se centran los equipos de marketing y cómo trabajan. Estos son algunos de los avances en IA que deberíamos ver dentro de diez años que tendrán un impacto en el marketing y otras industrias:7

Statu quo multimodal: la IA multimodal, que procesa e integra múltiples formas de entradas como texto, voz, imágenes y video, será mucho más refinada. Este avance permitirá a la IA imitar mejor la comunicación humana y potenciar asistentes virtuales capaces de comprender consultas complejas y ricas en contexto, y responder con resultados personalizados, como diagramas, instrucciones de voz o demostraciones en video.

Democratización de la IA y creación de modelos más sencilla: el desarrollo de la IA será cada vez más accesible a través de plataformas sin código y de código bajo, herramientas automatizadas de machine learning y API lista para usar. Los empresarios, los aficionados y las empresas pueden beneficiarse de ciclos de innovación más rápidos, flujos de trabajo asistidos por IA y modelos personalizables basados en la nube. Estos avances pueden capacitar a los no expertos para crear y desplegar soluciones de IA personalizadas, fomentando la creatividad.

Seguro contra alucinaciones: a medida que la IA se convierte en parte integral de los sectores críticos, las organizaciones podrían adoptar un "seguro contra alucinaciones de la IA" para protegerse contra daños financieros, legales o de reputación causados por resultados erróneos. Estas políticas cubrirían los riesgos de errores de IA generativa, como desinformación, recomendaciones defectuosas o decisiones con sesgo, y ayudarían a institucionalizar salvaguardas en torno a la confiabilidad del modelo.

IA para los altos ejecutivos: la IA servirá como asesor estratégico en entornos ejecutivos, proporcionando insights en tiempo real basados en datos y simulaciones de escenarios para respaldar las decisiones empresariales. Los sistemas avanzados optimizarán la coordinación entre departamentos, ofrecerán planificación predictiva y elevarán a las pequeñas empresas con herramientas tradicionalmente disponibles solo para las grandes empresas. La IA se convertirá esencialmente en un socio confiable para el liderazgo.

Ética y regulación de la IA: las regulaciones globales de la IA evolucionarán para adaptarse al rápido ritmo de la tecnología. Estas regulaciones enfatizarán la transparencia, la solidez y la supervisión humana, especialmente en aplicaciones de alto riesgo. Las preocupaciones éticas, como el sesgo, la privacidad y la responsabilidad, impulsarán políticas que clasifiquen la IA por nivel de riesgo, apliquen estándares de seguridad y prohíban casos de uso dañinos, como la vigilancia masiva o la puntuación social.

Uso y gobernanza de datos: dado que los datos del mundo real son cada vez más difíciles de obtener de forma ética y a escala, los datos sintéticos se convertirán en el estándar para entrenar a la IA. Las organizaciones darán prioridad a los conjuntos de datos propios y al riguroso control de calidad para crear modelos personalizados. Se implementará una gobernanza más estricta para controlar la "IA en la sombra" y garantizar que los sistemas aprobados manejen la información confidencial de manera responsable.

Recursos

Escale la productividad con agentes de IA creados para su empresa

Explore el potencial innovador de los agentes de IA que pueden integrarse sin esfuerzo en sus operaciones comerciales.

Guía del comprador de agentes de IA 2025

Esta guía completa desglosa casos de uso clave, capacidades principales y recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su negocio.
Reinvente la productividad empresarial con agentes y asistentes de IA

Descubra cómo los agentes y asistentes de IA pueden trabajar juntos para alcanzar nuevos niveles de productividad.
Informe de Omdia sobre inteligencia potenciada: el impacto de los agentes de IA

Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.

El comienzo de la empresa agéntica: poner la IA a trabajar en toda su tecnología

Manténgase actualizado sobre los nuevos agentes de IA emergentes, un punto de inflexión fundamental en la revolución de la IA.
Pruebe watsonx Orchestrate

Explore cómo los asistentes de IA generativa pueden aligerar su carga de trabajo y mejorar la productividad.
Cómo los agentes de IA reinventarán la productividad

Aprenda formas de utilizar la IA para tener más creatividad y eficiencia, y comenzar a adaptarse a un futuro que implica trabajar en estrecha colaboración con los agentes de IA.
El futuro de los agentes, el consumo de energía de la IA, el uso informático de Anthropic y el texto generado por IA con marcas de agua de Google

Manténgase a la vanguardia con nuestros expertos en IA en este episodio de Mixture of Experts mientras investigan a profundidad el futuro de los agentes de IA y otros temas.

Cómo Comparus utiliza un "asistente bancario"

Comparus utilizó soluciones de IBM watsonx.ai y demostró de manera impresionante el potencial de la banca conversacional como un nuevo modelo de interacción.
Soluciones relacionadas
Agentes de IA para empresas

Cree, implemente y gestione poderosos asistentes y agentes de IA que automaticen flujos de trabajo y procesos con IA generativa.

         Explore watsonx Orchestrate
    Soluciones de agentes de IA de IBM

    Construya el futuro de su empresa con soluciones de IA en las que pueda confiar.

         Explorar las soluciones de agentes de IA
    Servicios de IA de IBM Consulting

    Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.

         Explorar los servicios de inteligencia artificial
    Dé el siguiente paso

    Ya sea que elija personalizar aplicaciones y habilidades predefinidas o crear y desplegar servicios agénticos personalizados utilizando un estudio de IA, la plataforma IBM watsonx responde a sus necesidades.

         Explore watsonx Orchestrate Explore watsonx.ai
    Notas de pie de página

    1 2025 Top Technology Trends, © 2024 Gartner, Inc. y/o sus filiales.

    2 IBM as Client Zero: How we unlocked $3.5B (and counting) en ganancias de productividad IBM, 10 de mayo de 2025.

    3 Gobernanza de agentes de IA: grandes desafíos, grandes oportunidades, IBM 2024.

    4 Empowered Intelligence: The Impact of AI Agents, investigación de Omdia encargada por IBM, 2025.

    5 Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI, Gartner, octubre de 2024.

    6 From automation to autonomy: unlocking new productivity with agentic AI, IBM Ix / IBM Corporation, 2025.

    7 The future of AI: trends shaping the next 10 years, IBM, octubre de 2024.