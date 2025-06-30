Para comprender cómo los especialistas en marketing utilizan los agentes de IA, es útil comprender primero a los propios agentes de IA. Esto comienza por conocer la diferencia entre dos tipos clave de IA: IA generativa e IA agéntica. La IA generativa crea contenido original basado en la instrucción de un usuario. La IA agéntica puede decidir y actuar por sí sola, persiguiendo objetivos complejos con poca supervisión.

Los asistentes de IA existen a lo largo de un continuo. Por un lado, están los chatbots basados en reglas que siguen scripts predefinidos. Luego siguen asistentes virtuales más avanzados, y después asistentes impulsados por IA generativa y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), que pueden manejar tareas de un solo paso. En la parte superior de esta progresión se encuentran los agentes impulsados por IA, que operan de forma autónoma. Estos agentes toman decisiones, diseñan flujos de trabajo y utilizan llamadas de función para conectarse con herramientas externas y así llenar los vacíos en su conocimiento.

Los agentes de IA van mucho más allá de la simple automatización de marketing. Si bien las herramientas de IA, como los chatbots básicos, pueden ofrecer respuestas programadas, los agentes de IA pueden interpretar las entradas, razonar las opciones y tomar decisiones teniendo en cuenta el contexto en múltiples plataformas. Adaptan su comportamiento a lo largo del tiempo y pueden dividir objetivos grandes en pasos más pequeños, apoyando estrategias de marketing complejas con una supervisión mínima.

Por ejemplo, el equipo de transformación de IBM colaboró con RR. HH. de IBM para ofrecer una experiencia de autoservicio simplificada, personalizada y basada en datos para los empleados. Ahora, el 94 % de las consultas de RR. HH. de nivel inferior en toda la empresa de IBM son respondidas por nuestro agente digital AskHR, lo que libera a los profesionales de RR. HH. para que se centren en cuestiones más complejas.2

Para lograr tales resultados, los agentes de IA se basan en una combinación de tecnologías. El machine learning los ayuda a reconocer patrones y hacer predicciones. El procesamiento de lenguaje natural (PLN) les permite comprender y generar lenguaje humano, y la IA generativa les da la capacidad de crear contenido original.

Estos agentes suelen funcionar con modelos de IA entrenados en grandes conjuntos de datos para respaldar el razonamiento y la personalización. Igual de importante es su conexión con sistemas externos, como la gestión de relaciones con los clientes (CRM) y la interfaz de programación de aplicaciones (API), que les permite extraer datos relevantes, personalizar interacciones y actuar en entornos del mundo real.

En lugar de simplemente responder una pregunta sobre un producto, por ejemplo, un agente de IA podría reconocer la intención de compra de un cliente en función de la línea de preguntas y los datos recopilados del cliente. Luego, el agente puede resumir las características clave, ofrecer un descuento y hacer un seguimiento con recomendaciones personalizadas de productos. El agente realiza estos pasos sin recibir instrucciones explícitas.

Un solo agente de IA podría manejar una tarea repetitiva relativamente simple, como actualizar los registros de CRM o responder a la consulta de un cliente. En aplicaciones más avanzadas, los sistemas multiagente actúan como equipos inteligentes. Estos agentes pueden delegar subtareas, compartir información y coordinar entre herramientas para completar flujos de trabajo complejos, incluida la planificación de campañas, la generación de variaciones de contenido, la distribución de materiales y el análisis del rendimiento.

Esta capacidad de colaboración diferencia a los agentes de IA de los asistentes tradicionales. Al compartir insights y dividir responsabilidades, los agentes pueden manejar tareas interdependientes y trasladar el contexto de un proceso a otro, lo que hace que las operaciones de marketing sean más inteligentes, adaptables y eficientes.