1. Perfil: definición de la identidad del agente

El perfil le da al agente su identidad por medio de la incorporación de información como datos demográficos, rasgos de personalidad y contexto social. Este proceso garantiza que el agente pueda interactuar de manera personalizada. Los perfiles pueden elaborarse manualmente, generarse mediante modelos de IA generativa, como los modelos IBM Granite o GPT (transformador generativo preentrenado) de OpenAI, o alinearse con conjuntos de datos específicos para cumplir con los requisitos de las tareas. Aprovechando la ingeniería rápida, los perfiles se pueden refinar dinámicamente para optimizar las respuestas. Además, dentro de la orquestación multiagente, el perfil ayuda a definir roles y comportamientos, lo que garantiza una coordinación perfecta entre los algoritmos de IA y los sistemas de toma de decisiones.

2. Memoria: almacenar y usar el contexto

La memoria ayuda al agente a retener y recuperar interacciones pasadas, lo que permite respuestas contextuales. Puede ser unificado (todos los datos en un solo lugar) o híbrido (estructurado y no estructurado). Las operaciones que incluyen lectura, escritura y reflexión permiten al agente aprender de la experiencia y proporcionar resultados coherentes e informados. Una memoria bien estructurada mejora la orquestación multiagente al garantizar que diferentes agentes, incluidos los agentes especializados diseñados para una tarea específica, puedan compartir y recuperar datos relevantes de manera eficiente. En infraestructuras como AutoGen y Crew IA, la memoria desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la continuidad dentro del ecosistema de agentes colaboradores, lo que garantiza una coordinación perfecta y una ejecución optimizada de las tareas.

3. Planificación: estrategias de acciones

El componente de planificación permite al agente diseñar estrategias para alcanzar los objetivos. Puede seguir pasos predefinidos o adaptarse dinámicamente en función del feedback del entorno, los humanos o el propio LLM. Al integrar algoritmos de IA y aprovechar una base de conocimientos, la planificación se puede optimizar para mejorar la eficiencia del razonamiento y la precisión en la resolución de problemas. En las aplicaciones LLM, la planificación desempeña un papel crucial para garantizar que la comprensión del lenguaje natural y los procesos de toma de decisiones se alineen con los objetivos del agente. Además, las técnicas de recuperación aumentada mejoran la capacidad del agente para acceder a la información relevante de forma dinámica, mejorando la precisión de la respuesta. Esta flexibilidad garantiza que el agente siga siendo eficaz en escenarios cambiantes, especialmente en la orquestación multiagente, en la que varios agentes coordinan sus planes para lograr objetivos complejos mientras mantienen la escalabilidad para manejar tareas grandes y diversas.

4. Acción: ejecutar decisiones

Las acciones son la forma en que el agente interactúa con el mundo, ya sea completando tareas, recopilando información o comunicándose. Utiliza la memoria y la planificación para guiar la ejecución, emplea herramientas cuando es necesario y adapta su estado interno en función de los resultados para la mejora continua. La optimización del algoritmo de ejecución de acciones garantiza la eficiencia, especialmente al integrar modelos de razonamiento impulsados por GPT y técnicas de IA generativa para la toma de decisiones en tiempo real.

Al combinar estos componentes, la infraestructura transforma los LLM en agentes adaptables capaces de razonar, aprender y realizar tareas de forma autónoma. Este diseño modular lo hace ideal para aplicaciones como atención al cliente, asistencia en investigación y resolución creativa de problemas.