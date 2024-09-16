¿Qué es ChatDev?

Los agentes de ChatDev utilizan el juego de roles y las instrucciones iniciales como guías para completar sus tareas. Las instrucciones de inicio son un método conversacional de instrucciones automáticas de LLM que permite a los agentes darse instrucciones entre sí para resolver tareas a través del juego de roles.8

ChatDev aplica ingeniería rápida al comienzo de cada fase de subtarea. Aunque ChatChain define bien el proceso de resolución de tareas, el simple hecho de que los agentes intercambien respuestas sin indicaciones ni medidas de protección adicionales no es eficaz para la comunicación de múltiples rondas y orientada a tareas. Para avanzar en la progresión de las comunicaciones productivas y evitar desafíos como el cambio de roles, la repetición de instrucciones y las respuestas falsas, ChatDev emplea un mecanismo de instrucciones de inicio.

El mecanismo de instrucciones de inicio funciona hipnotizando a los LLM con el instructor y la instrucción del sistema asistente a medida que se instancian. La hipnosis de los LLM puede tener una connotación negativa (se puede utilizar de forma maliciosa para manipular un modelo), pero en este caso, es una forma de dar instrucciones eficazmente a los agentes de juego de roles. En las instrucciones, se especifican tareas y roles para ayudar a garantizar que el LLM indique a los agentes sobre cómo cumplir con su rol de colaboración y seguir las instrucciones.

Estas instrucciones iniciales para cada rol guían a los agentes para que den las respuestas adecuadas sin cambiar de rol. Las instrucciones para ambos roles en el sistema son casi idénticas y abordan la descripción general y los objetivos de la subtarea actual, los roles especializados, las herramientas externas disponibles, los protocolos de comunicación, las condiciones de terminación y las restricciones o requisitos para evitar comportamientos indeseables.9 Este mecanismo funciona como una barrera de protección del LLM, que mejora la calidad de las respuestas y reduce la necesidad de intervención humana.