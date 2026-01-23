Uso de ACP para la interoperabilidad de agentes de IA: creación de flujos de trabajo multiagente

En este tutorial, utilizará los protocolos de comunicación de agentes (ACP) para explorar un flujo de trabajo de IA multiagente y multiplataforma que demuestra la colaboración de agentes en tiempo real con BeeAI y crewAI. ACP funciona como una capa de mensajería compartida y de estándar abierto que permite a los agentes de diferentes infraestructuras/marcos comunicarse y coordinarse sin una lógica de integración personalizada.

ACP es especialmente valioso para entornos de IA empresarial, donde los equipos a menudo necesitan crear agentes y flujos de trabajo en diversas plataformas, herramientas e infraestructuras. Al proporcionar una capa de mensajería estandarizada, ACP permite una colaboración de agentes escalable, segura y modular que satisface las demandas de los sistemas de IA empresarial modernos.

Este proyecto demuestra la interoperabilidad de los agentes al permitir que los agentes impulsados por IA colaboren a través de silos, combinando capacidades de agentes como investigación, generación de contenido y feedback en un flujo de trabajo unificado.