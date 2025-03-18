¿Qué es la memoria del agente de IA?

Los investigadores clasifican la memoria de agente de la misma manera que los psicólogos clasifican la memoria humana. El influyenteartículo 1 de Cognitive Architectures for Language Agents (CoALA)de un equipo de la Universidad de Princeton describe diferentes tipos de memoria como:

Memoria a corto plazo

La memoria a corto plazo (STM) permite a un agente de IA recordar entradas recientes para la toma de decisiones inmediata. Este tipo de memoria es útil en la IA conversacional, donde se requiere mantener el contexto en múltiples intercambios.



Por ejemplo, un chatbot que recuerda mensajes anteriores dentro de una sesión puede proporcionar respuestas coherentes en lugar de tratar cada entrada del usuario de forma aislada, mejorando la experiencia del usuario. Por ejemplo, ChatGPT de OpenAI conserva el historial de chat dentro de una sola sesión, lo que ayuda a garantizar conversaciones más fluidas y con mayor sentido del contexto.

La STM suele implementarse mediante un búfer rodante o una ventana de contexto , que contiene una cantidad limitada de datos recientes antes de sobrescribirse. Si bien este enfoque mejora la continuidad en interacciones cortas, no retiene información más allá de la sesión, lo que lo hace inadecuado para la personalización o el aprendizaje a largo plazo.

Memoria a largo plazo

La memoria a largo plazo (MLP) permite a los agentes de IA almacenar y recordar información en diferentes sesiones, lo que las hace más personalizadas e inteligentes a lo largo del tiempo.



A diferencia de la memoria a corto plazo, la LTM está diseñada para el almacenamiento permanente, a menudo implementado mediante bases de datos, gráficos de conocimiento o incorporaciones de vectores . Este tipo de memoria es crucial para las aplicaciones de IA que requieren conocimiento histórico, como asistentes personalizados y sistemas de recomendación.



Por ejemplo, un agente de atención al cliente impulsado por IA puede recordar interacciones anteriores con un usuario y adaptar las respuestas en consecuencia, mejorando la experiencia general del cliente.

Una de las técnicas más efectivas para implementar LTM es la generación aumentada de recuperación (RAG), donde el agente obtiene información relevante de una base de conocimientos almacenada para mejorar sus respuestas.

Memoria episódica

La memoria episódica permite a los agentes de IA recordar experiencias pasadas específicas, de forma similar a como los humanos recuerdan eventos individuales. Este tipo de memoria es útil para el razonamiento basado en casos, donde una IA aprende de eventos pasados para tomar mejores decisiones en el futuro.



La memoria episódica a menudo se implementa mediante el registro de eventos clave, acciones y sus resultados en un formato estructurado al que el agente puede acceder al tomar decisiones.



Por ejemplo, un asesor financiero impulsado por IA podría recordar las opciones de inversión anteriores de un usuario y utilizar ese historial para proporcionar mejores recomendaciones. Este tipo de memoria también es esencial en robótica y sistemas autónomos, donde un agente debe recordar acciones pasadas para navegar de manera eficiente.

Memoria semántica

La memoria semántica es responsable de almacenar conocimiento fáctico estructurado que un agente de IA puede recuperar y utilizar para el razonamiento. A diferencia de la memoria episódica, que se ocupa de eventos específicos, la memoria semántica contiene información generalizada, como hechos, definiciones y reglas.



Los agentes de IA suelen implementar la memoria semántica utilizando bases de conocimiento, IA simbólica o incorporaciones vectoriales, lo que les permite procesar y recuperar información relevante de manera eficiente. Este tipo de memoria se emplea en aplicaciones reales que requieren conocimientos especializados, como los asistentes jurídicos de IA, las herramientas de diagnóstico médico y los sistemas de gestión del conocimiento empresarial.



Por ejemplo, un asistente legal de IA puede usar su base de conocimientos para recuperar precedentes de casos y brindar un asesoramiento legal preciso.

Memoria procedimental

La memoria procedimental en los agentes de IA se refiere a la capacidad de almacenar y recordar habilidades, reglas y comportamientos aprendidos que permiten a un agente realizar tareas automáticamente sin un razonamiento explícito cada vez.



Está inspirado en la memoria procedimental humana, que permite a las personas realizar acciones como andar en bicicleta o escribir sin pensar conscientemente en cada paso. En la IA, la memoria procedimental ayuda a los agentes a mejorar la eficiencia mediante la automatización de secuencias complejas de acciones basadas en experiencias previas.

Los agentes de IA aprenden secuencias de acciones a través del entrenamiento, a menudo empleando el aprendizaje por refuerzo para optimizar el rendimiento a lo largo del tiempo. Al almacenar procedimientos relacionados con las tareas, los agentes de IA pueden reducir el tiempo de cálculo y responder más rápido a tareas específicas sin tener que reprocesar los datos desde cero.