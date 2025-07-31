Automatización de PRD multiagente con MetaGPT, Ollama y DeepSeek

Aprenda a crear una herramienta impulsada por IA con MetaGPT, DeepSeek y Ollama que ayude a los gerentes de producto a crear rápidamente documentos de requisitos de producto (PRD) completos mediante el uso de un equipo de agentes de IA especializados.

MetaGPT es un marco desarrollado por DeepWisdom, una startup tecnológica centrada en el desarrollo de herramientas de código abierto que automatizan el trabajo mediante el uso de inteligencia artificial, sistemas multiagente y flujos de trabajo.

A diferencia de un enfoque de agente único, donde un modelo intenta manejar todos los aspectos de la tarea, este sistema multiagente asigna a cada agente un rol específico y responsabilidades claramente definidas. Al seguir flujos de trabajo estructurados y revisar los resultados de los demás, el equipo genera colectivamente un PRD de alta calidad que está más alineado con los objetivos de los stakeholders, mejor organizado y menos propenso a la supervisión.

Antes de comenzar, aquí hay algunos términos que le ayudarán a familiarizarse con la pila tecnológica de la aplicación:

MetaGPT: una infraestructura que estructura los agentes de modelos de lenguaje grandes (LLM) en roles colaborativos, lo que les permite trabajar juntos como un equipo coordinado.
Ollama: un tiempo de ejecución local para ejecutar y administrar LLM de código abierto directamente en su computadora personal o estación de trabajo.
DeepSeek: un modelo de lenguaje de código abierto optimizado para tareas como investigación, razonamiento y redacción técnica.

Automatización de PRD con colaboración multiagente

La creación de PRD puede llevar mucho tiempo, pero la inteligencia artificial puede ayudar acelerando el proceso de finalización.

La colaboración entre múltiples agentes se implementa en infraestructuras como MetaGPT, una herramienta de IA que orquesta la coordinación de múltiples agentes que juegan roles para completar una tarea compleja. Una tarea compleja puede considerarse cualquier cosa que requiera más de un paso para completarse.

La creación de PRD de IA es un excelente caso de uso para la colaboración entre múltiples agentes porque refleja un proceso de desarrollo de productos del mundo real, donde múltiples stakeholders contribuyen a etapas como la investigación, la planificación, la revisión y el refinamiento. Para aprovechar al máximo el contenido generado por IA, se debe considerar el uso de un sistema multiagente en lugar de un único chatbot como ChatGPT de OpenAI o Copilot de Microsoft.

¿Por qué utilizar un sistema multiagente como MetaGPT?

MetaGPT utiliza agentes de IA con roles distintos donde cada rol diferente se puede personalizar para adaptarse a casi cualquier flujo de trabajo con programación mínima. Esta flexibilidad es posible gracias a la gran capacidad del LLM para comprender el lenguaje natural. Los usuarios definen los comportamientos y los flujos de trabajo de los agentes mediante ingeniería rápida y desarrollo de software ligero.

El objetivo de MetaGPT es permitir una colaboración eficaz entre múltiples agentes. Al simular un equipo estructurado, permite el razonamiento específico del rol y la delegación de tareas, produciendo resultados más conscientes del contexto y congruentes, como PRD de alta calidad.

Más adelante en este tutorial, mostraremos cómo un solo agente genera un borrador inicial de PRD, similar a usar un chatbot independiente. Luego compararemos este borrador con el PRD final y más preciso producido a través de la colaboración de múltiples agentes. Este método demostrará cómo el trabajo en equipo mejora la calidad más allá de lo que un agente puede lograr solo.

¿Por qué usar DeepSeek para la automatización de PRD?

DeepSeek, desarrollado por DeepSeek-AI, es una familia de LLM de código abierto de vanguardia optimizados para tareas de razonamiento, creación de contenido estructurado y flujos de trabajo de desarrollo de IA eficientes. En este proyecto, utilizamos deepseek-r1, un modelo base de alto rendimiento ideal para automatizar la documentación de productos.

Esta es la razón por la que DeepSeek se destaca por crear PRD con un sistema multiagente como MetaGPT:

  • Salida estructurada para automatización: los modelos DeepSeek generan una salida de markdown constante, que se alinea bien con los flujos de trabajo que requieren estructuras formales de documentos como PRD o especificaciones técnicas.
  • Capacidades de razonamiento: el modelo admite bucles de interacción multiagente mediante el manejo del razonamiento secuencial y los pasos de revisión.
  • Puntos de referencia de rendimiento: según los puntos de referencia publicados, los modelos de DeepSeek funcionan de manera competitiva con otros modelos de código abierto en el rango de parámetros 7-13B, incluidos los de los modelos Mistral, LLaMA e IBM Granite. Granite, desarrollado por IBM Research, está diseñado para casos de uso de nivel empresarial, con un fuerte énfasis en la gobernanza, la solidez y el razonamiento empresarial estructurado.
  • Inferencia local: la ejecución de deepseek-r1 a través de Ollama en GPU locales permite experimentar una latencia más baja sin depender de interfaces de programación de aplicaciones (API) externas como OpenAI o endpoints de Microsoft Azure (sin necesidad de una clave de API). Este enfoque puede ser útil para flujos de trabajo que requieren privacidad de datos o desarrollo fuera de línea.
  • Compatibilidad con idiomas y ventana de contexto: DeepSeek ofrece una sólida compatibilidad multilingüe, como el chino, e incluye una ventana de contexto razonablemente larga, que admite memoria extendida en sesiones multiagente.

Aunque en este tutorial se utiliza DeepSeek, el mismo sistema multiagente se puede configurar para ejecutarse con otros LLM compatibles con Ollama, Hugging Face o la API de OpenAI. La elección del modelo depende del equilibrio entre la precisión del razonamiento, la estructura de salida, la disponibilidad de recursos y el entorno de despliegue previsto.

¿Cómo funciona MetaGPT?

MetaGPT utiliza el concepto de procedimientos operativos estándar (SOP) para alinear la colaboración humana y de IA mediante la estructuración de flujos de trabajo basados en equipos del mundo real (es decir, una empresa de software o un equipo de desarrollo de productos).

Un SOP proporciona pautas detalladas paso a paso para completar una tarea o proceso específico. MetaGPT aplica este concepto descomponiendo tareas complejas (como crear un PRD) en pasos claros y procesables.

Cada acción se asigna a un "miembro del equipo" designado o agente de IA que interpreta roles.

Agente base MetaGPT

Los agentes de MetaGPT operan dentro de un sistema estructurado y basado en roles diseñado para simular y coordinar sus tareas a través de flujos de trabajo colaborativos.

Cada agente sigue un flujo de trabajo agéntico organizado basado en cuatro conceptos básicos:

  1. Rol: una persona especializada para lograr un propósito específico (gerente de proyecto, diseñador, analista).
  2. Acción: la capacidad de realizar ciertas tareas (escribir, comentarios, investigar y más).
  3. Memoria: la memoria individual se almacena como una lista de objetos de mensaje que incluyen interacciones, observaciones y acciones pasadas. Estos mensajes se publican en un grupo de mensajes compartidos para la comunicación entre agentes. Las memorias informan las acciones de los agentes.
  4. Entorno: un espacio común (el grupo global de mensajes) para acceder a la información de otros agentes sin interacción directa. Este espacio actúa como un contexto compartido para todos los agentes.

Juntos, estos componentes forman la base para la autonomía del agente y la ejecución de tareas en MetaGPT. A continuación, exploraremos cómo estos agentes se comunican y colaboran para completar tareas de varios pasos, como generar un PRD.

Cómo trabajan juntos los agentes de MetaGPT

Los agentes de MetaGPT siguen un proceso coordinado en el que cada agente contribuye a un objetivo compartido. Cada agente procesa información y razona en función de su rol, toma medidas y comparte resultados con otros. Este enfoque permite una colaboración dinámica y paso a paso que se desarrolla hacia el resultado final

Flujo de trabajo del agente MetaGPT:

  1. Observar: el agente revisa los estados actuales (por ejemplo, el último borrador del PRD).
  2. Pensar: con el LLM, decide qué hacer a continuación en función de sus roles y la información disponible.
  3. Actuar: el agente realiza su tarea asignada, como escribir, comentar o investigar.
  4. Compartir: el agente registra su salida y transmite un mensaje al entorno compartido para que otros agentes del equipo puedan acceder.
  5. Siguiente agente: el proceso se mueve al siguiente agente, que continúa donde lo dejó el último y repite el proceso hasta que se alcanza el consenso.

Los agentes iteran en este ciclo estructurado, basándose en el trabajo de los demás en cada ronda hasta llegar a un resultado final, más completo y preciso.

Con MetaGPT, es posible crear un equipo de desarrollo de productos de IA totalmente automatizado mediante la personalización de los roles de los agentes, los SOP, las plantillas de PRD, las prioridades de las partes interesadas y los objetivos generales del proyecto. El marco es extensible, lo que permite a los equipos adaptarlo a flujos de trabajo y requisitos específicos.

Ahora que entendemos cómo operan y colaboran los agentes individuales, veamos cómo se orquesta este proceso a nivel de aplicación en el flujo de trabajo completo de generación de PRD.

Cómo funciona el flujo de trabajo de PRD multiagente

Esta sección actúa como una guía paso a paso para comprender el flujo de trabajo del equipo de agentes MetaGPT de esta aplicación de generación de PRD multiagente.

Definición del procedimiento operativo estándar (SOP)

Definamos un flujo de trabajo agéntico estructurado con nuestro equipo de MetaGPT creando un SOP. Este SOP desglosa la compleja tarea de crear un PRD en pasos claros y procesables, asignando cada uno a un agente especializado.

Funciones y responsabilidades

Un SOP bien definido aclara el rol y las acciones de cada agente. Esta estructura promueve la responsabilidad y la ejecución fluida en todo el ciclo de vida del PRD: redacción, enriquecimiento de la investigación, comentarios externos y revisión.

Roles del equipo:

  • Gerente de producto (líder del equipo): orquesta el flujo de trabajo, redacta el PRD inicial, recopila investigaciones y revisa el feedback, edita el documento y guarda todas las versiones. El agente de gestión de proyectos (PM) dirige el proceso y coordina a los demás agentes. 

  • Investigador: enriquece el PRD con investigaciones relevantes y datos de apoyo.

  • Revisor: revisa el PRD y proporciona feedback aplicable en la práctica para mejorarlo.

Etapas del flujo de trabajo

  1. Idea del usuario: el usuario proporciona una idea de proyecto ("Escribir un PRD para una aplicación bancaria para la gestión de patrimonios") a través de la línea de comandos.
  2. Configuración del equipo: la aplicación crea un equipo y asigna los roles: gerente de producto, investigador, revisor.
  3. Creación de borrador: el gerente de producto (como líder del equipo) genera y guarda el PRD inicial como DraftPRD.md que describe los objetivos de los productos, las user personas, las características clave y los requisitos funcionales.
  4. Investigación: el investigador realiza comentarios sobre el borrador y proporciona una investigación de apoyo.
  5. Revisión: el revisor examina el borrador y da feedback.
  6. Revisión: el PM recopila la investigación y revisa los comentarios, revisa el PRD y guarda el documento final como PRD.md.
  7. Resultado: el PRD final (con investigación y revisiones) se guarda como un archivo markdown en el directorio del proyecto.

Este SOP garantiza que el gerente de proyecto lidere el equipo, coordinando todas las contribuciones para automatizar la creación de un PRD con comentarios y respaldado por investigaciones.

Requisitos del sistema

Para ejecutar este tutorial de manera efectiva, los usuarios necesitan los siguientes requisitos:

  • Sistema operativo: macOS, Linux o Windows
  • Memoria (RAM): >= 16 GB
  • Espacio en disco: >= 10 GB libres (para entorno Python, modelos Ollama y archivos generados)
  • Ollama: instalado y ejecutado localmente (puerto predeterminado 11434)
  • Versión de Python: 3.11.x

Nota: La ejecución de modelos más grandes o varios agentes puede requerir más memoria (se recomiendan más de 32 GB para obtener el mejor rendimiento). Pueden producirse errores intermitentes de tiempo de espera. Si encuentra errores de tiempo de espera, intente reiniciar el proceso y asegúrese de que su sistema tenga recursos suficientes.

Pasos

Paso 1. Crear un venv

Estos pasos se pueden seguir aquí o dentro de la carpeta del proyecto en GitHub

Primero, cree un entorno virtual para evitar problemas de dependencia de Python. Este proyecto funciona de manera más estable con Python 3.11.

python3.11 -m venv myvenv
source myvenv/bin/activate

Paso 2. Instalar MetaGPT

Instale la última versión de desarrollo de MetaGPT.

pip install git+https://github.com/geekan/MetaGPT

Importante: Para este tutorial, debe instalar MetaGPT utilizando el comando anterior. No instale MetaGPT desde PyPI u otras fuentes, ya que aquí solo se admite la última versión de desarrollo.

Paso 3. Instalar Olama

Instale Ollama utilizando cualquiera de los siguientes métodos dependiendo de su sistema operativo:

Para macOS (usando Homebrew)

brew install ollama

Descargue desde el sitio web oficial de Ollama (macOS, Linux, Windows)

Paso 4. Iniciar el servidor Ollama y extraiga deepseek-r1:8b

Después de la instalación, puede iniciar el servidor Ollama y extraer un modelo (deepseek-r1:8b) con:

ollama serve
ollama pull deepseek-r1:8b

Paso 5. Configurar MetaGPT para usar Ollama

Para configurar Ollama y Deepseek para que funcionen con MetaGPT, necesitamos crear y editar un archivo de configuración.

Inicialice la configuración de MetaGPT:

metagpt --init-config

Esta acción crea un archivo en~/.metagpt/config2.yaml

Edite el archivo para configurar su LLM con los siguientes pasos:

1. En una ventana de terminal, ejecute el siguiente comando para abrir el archivo de configuración en el editor nano:

nano ~/.metagpt/config2.yaml

2. Edite el archivo para que coincida con esta configuración de Ollama que utiliza el modelo deepseek-r1:8b.

llm:
  api_type: 'ollama'
  base_url: 'http://127.0.0.1:11434/api'
  model: 'deepseek-r1:8b'

Nota: Si el campoapi_key: aparece en el archivo YAML, no lo deje en blanco. Proporcione una clave válida o elimine el campo por completo. El programa no se ejecutará siapi_key: existe y está vacío.

  1. Después de realizar los cambios anteriores, presione Ctrl + O  para guardar, luego presione Enter para confirmar.
  2. PulseCtrl + X para salir de nano

Sus cambios de configuración de LLM ahora están guardados.

Para ver ejemplos de configuración adicionales, consulte los dos proporcionados en los documentos de MetaGPT aquí y aquí.

Paso 6. Aprender cómo funcionan los agentes MetaGPT: acciones y roles

Los agentes MetaGPT se crean a partir de dos componentes principales:

  • Acciones: tareas u operaciones discretas que un agente puede realizar (por ejemplo, escribir un PRD, realizar una investigación).
  • Roles: define las responsabilidades del agente y qué acciones puede tomar (por ejemplo, gerente de proyecto, investigador).

Acciones

UnAction es una clase de Python que define una tarea específica para un agente.
Las acciones le dicen a cada agente qué hacer y cómo interactuar con el modelo de lenguaje.

Cada acción suele incluir:

  •  APROMPT_TEMPLATE : la instrucción o mensaje enviado al LLM (por ejemplo, "Escribir un PRD en formato markdown").
  •  Arun()  método: rellena la plantilla de instrucciones, la envía al LLM y devuelve la respuesta del modelo.
  • Opcionalmente, unparse_text() método: procesa la salida del LLM para extraer la información relevante (como markdown, código o JSON).

Requiere importaciones para acciones:

import re
import os
from metagpt.actions import Action
  • re es para expresiones regulares (utilizadas enparse_text )
  • os es para operaciones de archivos (utilizadas enSavePRD )
  • Action es la clase base para todas las acciones en MetaGPT

Roles

La clase de rol representa a un agente de IA o a un miembro del equipo en el flujo de trabajo. Los roles instruyen al modelo sobre cómo actuar y definen qué parte específica del proceso debe seguir (como gestionar, investigar o hacer comentarios).

Cada rol suele incluir:

  • __init__ : inicializa el rol, configura sus acciones y define qué eventos o mensajes debe vigilar.

  •  _act : ejecuta una o más acciones asignadas cuando es el turno de actuar de los agentes. Este método define el comportamiento del agente en el flujo de trabajo.

Importaciones requeridas para roles:

from metagpt.roles import Role
from metagpt.schema import Message
from metagpt.logs import logger
  • Role es una clase base para todos los roles de agente en MetaGPT.
  • Message se utiliza para devolver resultados de acciones.
  • logger se utiliza para registrar resultados y depurar información.

Descripción general del flujo de trabajo

MetaGPT organiza el flujo de trabajo en rondas, que son ciclos iterativos en los que los agentes colaboran para mejorar el PRD. Cada ronda consta de los siguientes pasos:

Ronda 1: Borrador inicial

  • El gerente de proyecto crea y guarda el primer borrador de PRD basado en la instrucción del usuario.
  • El investigador y el revisor reciben este borrador para sus tareas.

Ronda 2 (y más allá): Comentarios y revisión:

  • El investigador genera investigaciones de apoyo para el PRD.
  • El revisor proporciona feedback sobre el borrador del PRD.
  • El gerente de proyecto revisa el PRD utilizando la nueva investigación y revisa el feedback, y luego guarda la versión actualizada.

Repetir

  • El proceso puede repetirse en varias rondas, lo que permite mejorar gradualmente el PRD con cada ciclo.

Diagrama de flujo de trabajo de generación de PRD multiagente:

User prompt
   ↓
Team initialization
   ↓
PRD draft (Project Manager)
   ↓
Research and review (Researcher & Reviewer)
   ↓
Draft revision (Project Manager)
   ↓
Save final PRD

En el siguiente paso, creará un equipo de agentes para la automatización de IA de PRD.
Definiremos la función de cada agente y conectaremos sus acciones de flujo de trabajo relevantes.

Paso 7. Crear un equipo de PRD multiagente con MetaGPT

En esta sección, verá cómo definir las acciones de los agentes, crear roles de agentes y reunir un equipo para automatizar la generación, investigación y revisión de PRD.

Definir acciones de agente

Estas son las acciones del agente que el equipo de PRD realizará mediante laAction clase:

import re
import os
from metagpt.actions import Action

def clean_response(rsp):
    # Cleans LLM output, extracting markdown and removing extra tags
    rsp = re.sub(r"<think>.*?</think>", "", rsp, flags=re.DOTALL)
    pattern = r"```(?:markdown)?(.*?)```"
    match = re.search(pattern, rsp, re.DOTALL)
    text = match.group(1) if match else rsp
    return text.strip()

class WritePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Write a comprehensive product requirements document (PRD) for {instruction} and provide the output in markdown format.
    **Important:**
    - Do NOT include any code, programming language, or technical implementation details.
    - Only write markdown for a PRD document (sections like Introduction, Goals, User Stories, Requirements, etc.).
    - Do NOT include code blocks, scripts, or pseudocode.
    - Limit your response to a maximum of 1,500-3,000 words and no more than 7 unique sections.
    - Ensure that no sections are repeated.
    - Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    Return ```your markdown text here with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "WritePRD"

    async def run(self, instruction: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction)
        rsp = await self._aask(prompt)
        prd_text = self.parse_text(rsp)
        return prd_text

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class SavePRD(Action):
    name: str = "SavePRD"

    async def run(self, content: str, filename: str = "PRD.md"):
        filepath = os.path.join(os.getcwd(), filename)
        with open(filepath, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(content)
        return f"PRD saved to {filepath}"
   
class ConductResearch(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
   Context: {context}
    You are a research assistant working with the Project Manager to ensure that
    the PRD includes information from a detailed research report for the given PRD.
    Use the {instruction} to generate a detailed research report on relevant details
    that should be included in the PRD and provide the output in markdown format.
    Include relevant data, statistics, and references to support the PRD.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD and a maximum of 500-1,500 words.
    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "ConductResearch"

    async def run(self, instruction: str, context: str = ""): 
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction, context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        research_content = self.parse_text(rsp)
        return research_content    
   
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class PerformReview(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    You are a product reviewer. The following is a Product Requirements Document
    (PRD) generated for a project.

    Please review the PRD below and provide critical, actionable feedback to improve
    its clarity, completeness, and effectiveness. Highlight any missing sections,
    unclear requirements, or potential risks. Ensure that no sections are repeated.

    **Important**:
    1.  Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD.
    4. Limit your response to a maximum of 500-1,000 words.

    Return your feedback in markdown format only.

    PRD to review:
    {context}
    """

    name: str = "PerformReview"
    async def run(self, context: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        review_content = self.parse_text(rsp)
        return review_content
      
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class RevisePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Revise the Product Requirements Document (PRD) based on the following review feedback.
    Revise the PRD to address all reviewer suggestions, clarifying vague terms, adding
    measurable goals, expanding on integrations, including user stories, functional requirements, and adding
    any missing sections as suggested.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Include a section at the end titled "Document revision notes" that summarizes the key revisions.
    4. Limit your response to a maximum of 1,500-4,000 words and no more than unique 12 sections.
    5. Ensure that no sections are repeated.
    6. Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    PRD:
    {prd}

    Review Feedback:
    {review}

    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "RevisePRD"

    async def run(self, prd: str, review: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(prd=prd, review=review)
        rsp = await self._aask(prompt)
        revised_prd = self.parse_text(rsp)
        return revised_prd

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)

Tareas principales

Las siguientes 5 clases de acción definen las tareas principales realizadas por los agentes en este flujo de trabajo de generación de PRD impulsado por IA:

  1. WritePRD crea el PRD.
  2. SavePRD guarda el PRD en el disco.
  3. ConductResearch genera investigaciones de apoyo.
  4. PerformReview revisa el PRD.
  5. RevisePRD revisa el PRD en función del feedback.

Definir roles de agente

Estos son los roles de agente que representan al equipo multiagente PRD. A continuación, se muestra el código que especifica qué acciones realizan.

class ProjectManager(Role):
    name: str = "Pam"
    profile: str = "Project Manager"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.write_action = WritePRD()
        self.save_action = SavePRD()
        self.revise_action = RevisePRD()
        self._watch([UserRequirement, ConductResearch, PerformReview])
        self.set_actions([self.write_action, self.save_action, self.revise_action])

    async def _act(self) -> Message:
        logger.info(f"{self.profile}: Starting PRD generation process.")
        memories = self.get_memories()
        # If this is the first round, generate and save the draft PRD
        if not any(m.role == "Researcher" or m.role == "Reviewer" for m in memories):
            msg = self.get_memories(k=1)[0]
            prd_content = await self.write_action.run(msg.content)
            draft_save_result = await self.save_action.run(prd_content, filename="DraftPRD.md")
            return Message(
                content=draft_save_result,
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )
        # If this is the second round, combine revised PRD and research, then save
        else:
            research_msgs = [m for m in memories if m.role == "Researcher"]
            review_msgs = [m for m in memories if m.role == "Reviewer"]
            research_content = research_msgs[-1].content if research_msgs else "No research found."
            review_content = review_msgs[-1].content if review_msgs else "No review found."
            # Load the draft PRD from file or memory
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
            # Only revise if review feedback exists and is not empty
            if review_msgs and review_content.strip() and review_content.strip() != "No PRD draft found.":
                revised_prd = await self.revise_action.run(prd_content, review_content)
            else:
                logger.info(f"{self.profile}: No review feedback found, skipping revision this round.")
                revised_prd = prd_content.strip()
            final_content = (
                f"{revised_prd}\n\n"
                f"---\n\n"
                f"## Research\n{research_content}\n"
            )
            await self.save_action.run(final_content, filename="PRD.md")
            return Message(
                content=final_content,  # Only the markdown document
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )

class Reviewer(Role):
    name: str = "Rico"
    profile: str = "Reviewer"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.review_action = PerformReview()
        self.set_actions([self.review_action])   
        self._watch([WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Reviewing PRD...")
        review_content = await self.review_action.run(prd_content)
        return Message(content=review_content, role=self.profile, cause_by=type(self.review_action))

class Researcher(Role):
    name: str = "Rita"
    profile: str = "Researcher"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.research_action = ConductResearch()
        self.set_actions([self.research_action])
        self._watch([UserRequirement, WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Researching for PRD...")
        research_content = await self.research_action.run(
            "Provide supporting research for the following PRD.", context=prd_content
        )
        return Message(content=research_content, role=self.profile, cause_by=type(self.research_action))

Flujo de trabajo principal y definiciones de roles

Los siguientes agentes colaboran para automatizar cada paso del proceso de creación de PRD:

  • ProjectManager (Pam) crea, guarda y revisa el PRD.
  • Reviewer (Rico) revisa el PRD y proporciona feedback.
  • Researcher (Rita) genera investigaciones de apoyo para el PRD.

Paso 8. Reunir y dirigir el equipo

Utilice la Team clase para contratar agentes y ejecutar el flujo de trabajo. Esta aplicación utiliza Typer para ejecutar el proceso de forma interactiva desde la línea de comandos.

import typer
import asyncio
from metagpt.team import Team

app = typer.Typer()

@app.command()
def main(
    idea: str = typer.Argument(..., help="A PRD for a banking application for wealth management"),
    investment: float = typer.Option(3.0, "--investment", "-i", help="Dollar amount to invest in the project."),
    n_round: int = typer.Option(2, "--n-round", "-n", help="Number of rounds to run the simulation."),
):
    async def runner():
        team = Team(use_mgx=False)
        team.hire([
            ProjectManager(),
            Researcher(),
            Reviewer(),
        ])
        team.idea = idea
        team.invest(investment=investment)
        team.run_project(idea)
        await team.run(n_round=n_round)
    asyncio.run(runner())

if __name__ == "__main__":
    app()

Cómo funciona la CLI

  • @app.command() : le dice a Typer que la siguiente función (main ) es un comando que se puede ejecutar desde la terminal.
  • main(...) : la función principal que ejecuta el programa. Se necesitan tres argumentos:
    • idea : la idea del proyecto (por ejemplo, “Un PRD para una aplicación bancaria para la gestión de patrimonios”).
    • investment : un monto de inversión opcional (predeterminado:3.0 ). Esta acción simula el presupuesto del equipo y puede afectar la toma de decisiones y la planificación de los agentes.
    • n_round : argumento opcional que especifica cuántas rondas debe ejecutar la simulación (predeterminado:2 ).

Montaje y ejecución del equipo

  • runner() : una función asíncrona que ejecuta el flujo de trabajo:
    • team = Team(use_mgx=False) : crea un nuevoTeam objeto que representa a un grupo de agentes de IA. Lause_mgx=False La opción desactiva el modo de comunicación avanzado MGX mediante el uso del comportamiento estándar del equipo.
    • team.hire([...]) : contrata (agrega) a los agentes al equipo.
    • team.idea = idea : establece la idea del proyecto del equipo a partir de la entrada de la CLI.
    • team.invest(investment=investment) : asigna los "fondos" del equipo, lo que influye en la forma en que los agentes simulan la planificación y la asignación de recursos.
    • team.run_project(idea) : inicia el proyecto con la idea dada.
    • await team.run(n_round=n_round) : ejecuta el flujo de trabajo durante el número especificado de rondas, lo que permite a los agentes mejorar iterativamente el PRD.

Nota sobre la variabilidad de los resultados

Nota importante:
Los documentos y resultados generados por este tutorial utilizan modelos de lenguaje grandes (LLM), que son probabilísticos y, en ocasiones, pueden producir resultados incompletos, inexactos o incoherentes.
Siempre revise y valide todo el contenido generado por usted.
Los LLM son herramientas útiles, pero no pueden reemplazar por completo la experiencia y el juicio de un equipo real de desarrollo de productos.

Comando de ejemplo

Para ejecutar el programa con valores predeterminados paran_round Yinvestment :

python metagpt_prd_generator.py "Write a PRD for a banking app for wealth managers."

Este comando lanzará el equipo de agentes, automatizará el proceso de creación de PRD e iterará durante el número especificado de rondas.

Resumen del proceso de creación del equipo

  • Las acciones definen lo que puede hacer cada agente.
  • Los roles representan a los agentes y los conectan con acciones.
  • La clase Team reúne a los agentes para automatizar el flujo de trabajo del PRD.

Este enfoque modular permite ajustar el proceso de automatización de tareas complejas de desarrollo de productos.

Ejemplo de borrador de salida vs. PRD final

Cuando ejecuta la aplicación, los agentes colaboran para producir y refinar un PRD.

  • Proyecto de PRD (DraftPRD.md ): el PRD inicial creado por el agente de gestión de proyectos.
  • Revisar feedback: sugerencias y críticas del agente de revisión.
  • Informe de investigación: apoyo a la investigación técnica y de mercado por parte del agente investigador.
  • PRD final (PRD.md ): el PRD revisado, que incorpora revisión e investigación.

Borrador de PRD (extracto)

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** [Proposed Name - e.g., "WealthBank Pro", "Portfolio Navigator"]
*   **Version:** v0.1 (Initial Draft)
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2
*   **Status:** Draft

## 2. Purpose & Goals
The purpose of this app is to solve key pain points faced by wealth managers and
their clients with a seamless, integrated digital platform for managing assets,
monitoring portfolio performance, accessing banking services, and facilitating
communication within the financial advisory context.

... (see full draft (`example_DraftPRD.md`) for more sections)

PRD final (extracto)

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** WealthBank Pro (or Portfolio Navigator - to be confirmed)
*   **Version:** v0.2
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2023
*   **Status:** Draft
*   **Document Revision Notes:** Addressed reviewer suggestions by clarifying
terms, adding measurable goals, expanding integrations, including user stories,
and added missing sections (User Roles, Data Flow).

## 2. Purpose & Goals
This app provides a secure digital platform for financial advisors to manage client
portfolios and offers clients an intuitive interface to monitor their investments
alongside core banking services.

### Measurable Key Goals:
1.  **Enhance Advisor Efficiency:** Reduce investment monitoring time by
[Specify %]%,decrease report generation time by [Specify %]%.
2.  **Improve Client Experience:** Achieve a Net Promoter Score (NPS) of
[Target NPS score], increase client engagement via app to [Target percentage]%.
3.  **Secure Collaboration:** Reduce email inquiries between advisor and clients
by [Target reduction %]%, ensure all messages are traceable within the platform.

## 3. User Roles
*   **Wealth Manager/Financial Advisor:** Full access to assigned portfolios,
    reporting, and communication.
*   **High-Net-Worth Client:** View-only access to their own portfolio and
    account information.
*   **Administrative Staff (Optional):** Read-only access for reporting/client onboarding.

... (see full final PRD (`example_PRD.md`)for more sections)

Mejoras realizadas por los agentes

El archivo PRD.md final incluye una sección titulada notas de revisión del documento que resume los cambios clave realizados durante el proceso de revisión y revisión. Esta sección ayuda a los stakeholders a comprender rápidamente qué se actualizó en el documento.

Estas son las principales mejoras encontradas en el PRD final para la aplicación de gestión de patrimonios:

  • Se agregaron objetivos medibles: se agregaron métricas de éxito, como KPI claros, incluidas puntuaciones de NPS y reducciones de tiempo para informar MVP y optimización.
  • Roles de usuario: roles y permisos definidos para asesores, clientes y personal.
  • Integraciones: API específicas y protocolos de seguridad para el flujo de datos.
  • Notas de revisión del documento: cambios clave resumidos para facilitar el seguimiento.
  • Historias de usuarios: escenarios ampliados y aclarados para requisitos procesables.
  • Investigación: incorporó una estrategia de comercialización, como modelos de precios y datos técnicos para respaldar las decisiones.

Archivos de salida de ejemplo

  • DraftPRD.md : Documento de requisitos iniciales.
  • PRD.md : Documento de requisitos final y revisado.
  • (Opcional) Research.md : Investigación técnica y de mercado que apoya al PRD.

Conclusión

Al seguir este tutorial, aprendió a automatizar la creación y el perfeccionamiento de un documento de requisitos del producto mediante MetaGPT y Ollama. Configuró un equipo de múltiples agentes, definió acciones y roles personalizados y ejecutó un flujo de trabajo iterativo que produce PRD aplicables en la práctica y de alta calidad. Este enfoque modular se puede adaptar para otras tareas colaborativas de IA, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para optimizar la gestión de productos de IA.

Recursos

