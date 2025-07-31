Automatización de PRD multiagente con MetaGPT, Ollama y DeepSeek

Aprenda a crear una herramienta impulsada por IA con MetaGPT, DeepSeek y Ollama que ayude a los gerentes de producto a crear rápidamente documentos de requisitos de producto (PRD) completos mediante el uso de un equipo de agentes de IA especializados.

MetaGPT es un marco desarrollado por DeepWisdom, una startup tecnológica centrada en el desarrollo de herramientas de código abierto que automatizan el trabajo mediante el uso de inteligencia artificial, sistemas multiagente y flujos de trabajo.

A diferencia de un enfoque de agente único, donde un modelo intenta manejar todos los aspectos de la tarea, este sistema multiagente asigna a cada agente un rol específico y responsabilidades claramente definidas. Al seguir flujos de trabajo estructurados y revisar los resultados de los demás, el equipo genera colectivamente un PRD de alta calidad que está más alineado con los objetivos de los stakeholders, mejor organizado y menos propenso a la supervisión.

Antes de comenzar, aquí hay algunos términos que le ayudarán a familiarizarse con la pila tecnológica de la aplicación:

MetaGPT: una infraestructura que estructura los agentes de modelos de lenguaje grandes (LLM) en roles colaborativos, lo que les permite trabajar juntos como un equipo coordinado.

Ollama: un tiempo de ejecución local para ejecutar y administrar LLM de código abierto directamente en su computadora personal o estación de trabajo.

DeepSeek: un modelo de lenguaje de código abierto optimizado para tareas como investigación, razonamiento y redacción técnica.