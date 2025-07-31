Automatización de PRD multiagente con MetaGPT, Ollama y DeepSeek

Aprenda a crear una herramienta impulsada por IA con MetaGPT, DeepSeek y Ollama que ayude a los gerentes de producto a crear rápidamente documentos de requisitos de producto (PRD) completos mediante el uso de un equipo de agentes de IA especializados.
MetaGPT es un marco desarrollado por DeepWisdom, una startup tecnológica centrada en el desarrollo de herramientas de código abierto que automatizan el trabajo mediante el uso de inteligencia artificial, sistemas multiagente y flujos de trabajo.
A diferencia de un enfoque de agente único, donde un modelo intenta manejar todos los aspectos de la tarea, este sistema multiagente asigna a cada agente un rol específico y responsabilidades claramente definidas. Al seguir flujos de trabajo estructurados y revisar los resultados de los demás, el equipo genera colectivamente un PRD de alta calidad que está más alineado con los objetivos de los stakeholders, mejor organizado y menos propenso a la supervisión.
Antes de comenzar, aquí hay algunos términos que le ayudarán a familiarizarse con la pila tecnológica de la aplicación:
MetaGPT: una infraestructura que estructura los agentes de modelos de lenguaje grandes (LLM) en roles colaborativos, lo que les permite trabajar juntos como un equipo coordinado.
Ollama: un tiempo de ejecución local para ejecutar y administrar LLM de código abierto directamente en su computadora personal o estación de trabajo.
DeepSeek: un modelo de lenguaje de código abierto optimizado para tareas como investigación, razonamiento y redacción técnica.
La creación de PRD puede llevar mucho tiempo, pero la inteligencia artificial puede ayudar acelerando el proceso de finalización.
La colaboración entre múltiples agentes se implementa en infraestructuras como MetaGPT, una herramienta de IA que orquesta la coordinación de múltiples agentes que juegan roles para completar una tarea compleja. Una tarea compleja puede considerarse cualquier cosa que requiera más de un paso para completarse.
La creación de PRD de IA es un excelente caso de uso para la colaboración entre múltiples agentes porque refleja un proceso de desarrollo de productos del mundo real, donde múltiples stakeholders contribuyen a etapas como la investigación, la planificación, la revisión y el refinamiento. Para aprovechar al máximo el contenido generado por IA, se debe considerar el uso de un sistema multiagente en lugar de un único chatbot como ChatGPT de OpenAI o Copilot de Microsoft.
MetaGPT utiliza agentes de IA con roles distintos donde cada rol diferente se puede personalizar para adaptarse a casi cualquier flujo de trabajo con programación mínima. Esta flexibilidad es posible gracias a la gran capacidad del LLM para comprender el lenguaje natural. Los usuarios definen los comportamientos y los flujos de trabajo de los agentes mediante ingeniería rápida y desarrollo de software ligero.
El objetivo de MetaGPT es permitir una colaboración eficaz entre múltiples agentes. Al simular un equipo estructurado, permite el razonamiento específico del rol y la delegación de tareas, produciendo resultados más conscientes del contexto y congruentes, como PRD de alta calidad.
Más adelante en este tutorial, mostraremos cómo un solo agente genera un borrador inicial de PRD, similar a usar un chatbot independiente. Luego compararemos este borrador con el PRD final y más preciso producido a través de la colaboración de múltiples agentes. Este método demostrará cómo el trabajo en equipo mejora la calidad más allá de lo que un agente puede lograr solo.
DeepSeek, desarrollado por DeepSeek-AI, es una familia de LLM de código abierto de vanguardia optimizados para tareas de razonamiento, creación de contenido estructurado y flujos de trabajo de desarrollo de IA eficientes. En este proyecto, utilizamos deepseek-r1, un modelo base de alto rendimiento ideal para automatizar la documentación de productos.
Esta es la razón por la que DeepSeek se destaca por crear PRD con un sistema multiagente como MetaGPT:
Aunque en este tutorial se utiliza DeepSeek, el mismo sistema multiagente se puede configurar para ejecutarse con otros LLM compatibles con Ollama, Hugging Face o la API de OpenAI. La elección del modelo depende del equilibrio entre la precisión del razonamiento, la estructura de salida, la disponibilidad de recursos y el entorno de despliegue previsto.
MetaGPT utiliza el concepto de procedimientos operativos estándar (SOP) para alinear la colaboración humana y de IA mediante la estructuración de flujos de trabajo basados en equipos del mundo real (es decir, una empresa de software o un equipo de desarrollo de productos).
Un SOP proporciona pautas detalladas paso a paso para completar una tarea o proceso específico. MetaGPT aplica este concepto descomponiendo tareas complejas (como crear un PRD) en pasos claros y procesables.
Cada acción se asigna a un "miembro del equipo" designado o agente de IA que interpreta roles.
Los agentes de MetaGPT operan dentro de un sistema estructurado y basado en roles diseñado para simular y coordinar sus tareas a través de flujos de trabajo colaborativos.
Cada agente sigue un flujo de trabajo agéntico organizado basado en cuatro conceptos básicos:
Juntos, estos componentes forman la base para la autonomía del agente y la ejecución de tareas en MetaGPT. A continuación, exploraremos cómo estos agentes se comunican y colaboran para completar tareas de varios pasos, como generar un PRD.
Los agentes de MetaGPT siguen un proceso coordinado en el que cada agente contribuye a un objetivo compartido. Cada agente procesa información y razona en función de su rol, toma medidas y comparte resultados con otros. Este enfoque permite una colaboración dinámica y paso a paso que se desarrolla hacia el resultado final
Flujo de trabajo del agente MetaGPT:
Los agentes iteran en este ciclo estructurado, basándose en el trabajo de los demás en cada ronda hasta llegar a un resultado final, más completo y preciso.
Con MetaGPT, es posible crear un equipo de desarrollo de productos de IA totalmente automatizado mediante la personalización de los roles de los agentes, los SOP, las plantillas de PRD, las prioridades de las partes interesadas y los objetivos generales del proyecto. El marco es extensible, lo que permite a los equipos adaptarlo a flujos de trabajo y requisitos específicos.
Ahora que entendemos cómo operan y colaboran los agentes individuales, veamos cómo se orquesta este proceso a nivel de aplicación en el flujo de trabajo completo de generación de PRD.
Esta sección actúa como una guía paso a paso para comprender el flujo de trabajo del equipo de agentes MetaGPT de esta aplicación de generación de PRD multiagente.
Definamos un flujo de trabajo agéntico estructurado con nuestro equipo de MetaGPT creando un SOP. Este SOP desglosa la compleja tarea de crear un PRD en pasos claros y procesables, asignando cada uno a un agente especializado.
Un SOP bien definido aclara el rol y las acciones de cada agente. Esta estructura promueve la responsabilidad y la ejecución fluida en todo el ciclo de vida del PRD: redacción, enriquecimiento de la investigación, comentarios externos y revisión.
Roles del equipo:
Este SOP garantiza que el gerente de proyecto lidere el equipo, coordinando todas las contribuciones para automatizar la creación de un PRD con comentarios y respaldado por investigaciones.
Para ejecutar este tutorial de manera efectiva, los usuarios necesitan los siguientes requisitos:
Nota: La ejecución de modelos más grandes o varios agentes puede requerir más memoria (se recomiendan más de 32 GB para obtener el mejor rendimiento). Pueden producirse errores intermitentes de tiempo de espera. Si encuentra errores de tiempo de espera, intente reiniciar el proceso y asegúrese de que su sistema tenga recursos suficientes.
Estos pasos se pueden seguir aquí o dentro de la carpeta del proyecto en GitHub.
Primero, cree un entorno virtual para evitar problemas de dependencia de Python. Este proyecto funciona de manera más estable con Python 3.11.
Instale la última versión de desarrollo de MetaGPT.
Importante: Para este tutorial, debe instalar MetaGPT utilizando el comando anterior. No instale MetaGPT desde PyPI u otras fuentes, ya que aquí solo se admite la última versión de desarrollo.
Instale Ollama utilizando cualquiera de los siguientes métodos dependiendo de su sistema operativo:
Para macOS (usando Homebrew)
Descargue desde el sitio web oficial de Ollama (macOS, Linux, Windows)
Después de la instalación, puede iniciar el servidor Ollama y extraer un modelo (deepseek-r1:8b) con:
Para configurar Ollama y Deepseek para que funcionen con MetaGPT, necesitamos crear y editar un archivo de configuración.
Inicialice la configuración de MetaGPT:
Esta acción crea un archivo en
Edite el archivo para configurar su LLM con los siguientes pasos:
1. En una ventana de terminal, ejecute el siguiente comando para abrir el archivo de configuración en el editor nano:
2. Edite el archivo para que coincida con esta configuración de Ollama que utiliza el modelo deepseek-r1:8b.
Nota: Si el campo
Sus cambios de configuración de LLM ahora están guardados.
Para ver ejemplos de configuración adicionales, consulte los dos proporcionados en los documentos de MetaGPT aquí y aquí.
Los agentes MetaGPT se crean a partir de dos componentes principales:
Un
Las acciones le dicen a cada agente qué hacer y cómo interactuar con el modelo de lenguaje.
Cada acción suele incluir:
Requiere importaciones para acciones:
La clase de rol representa a un agente de IA o a un miembro del equipo en el flujo de trabajo. Los roles instruyen al modelo sobre cómo actuar y definen qué parte específica del proceso debe seguir (como gestionar, investigar o hacer comentarios).
Cada rol suele incluir:
Importaciones requeridas para roles:
MetaGPT organiza el flujo de trabajo en rondas, que son ciclos iterativos en los que los agentes colaboran para mejorar el PRD. Cada ronda consta de los siguientes pasos:
Ronda 1: Borrador inicial
Ronda 2 (y más allá): Comentarios y revisión:
Repetir
Diagrama de flujo de trabajo de generación de PRD multiagente:
En el siguiente paso, creará un equipo de agentes para la automatización de IA de PRD.
Definiremos la función de cada agente y conectaremos sus acciones de flujo de trabajo relevantes.
En esta sección, verá cómo definir las acciones de los agentes, crear roles de agentes y reunir un equipo para automatizar la generación, investigación y revisión de PRD.
Estas son las acciones del agente que el equipo de PRD realizará mediante la
Tareas principales
Las siguientes 5 clases de acción definen las tareas principales realizadas por los agentes en este flujo de trabajo de generación de PRD impulsado por IA:
Estos son los roles de agente que representan al equipo multiagente PRD. A continuación, se muestra el código que especifica qué acciones realizan.
Flujo de trabajo principal y definiciones de roles
Los siguientes agentes colaboran para automatizar cada paso del proceso de creación de PRD:
Utilice la
Nota importante:
Los documentos y resultados generados por este tutorial utilizan modelos de lenguaje grandes (LLM), que son probabilísticos y, en ocasiones, pueden producir resultados incompletos, inexactos o incoherentes.
Siempre revise y valide todo el contenido generado por usted.
Los LLM son herramientas útiles, pero no pueden reemplazar por completo la experiencia y el juicio de un equipo real de desarrollo de productos.
Para ejecutar el programa con valores predeterminados para
Este comando lanzará el equipo de agentes, automatizará el proceso de creación de PRD e iterará durante el número especificado de rondas.
Este enfoque modular permite ajustar el proceso de automatización de tareas complejas de desarrollo de productos.
Cuando ejecuta la aplicación, los agentes colaboran para producir y refinar un PRD.
El archivo PRD.md final incluye una sección titulada notas de revisión del documento que resume los cambios clave realizados durante el proceso de revisión y revisión. Esta sección ayuda a los stakeholders a comprender rápidamente qué se actualizó en el documento.
Estas son las principales mejoras encontradas en el PRD final para la aplicación de gestión de patrimonios:
Al seguir este tutorial, aprendió a automatizar la creación y el perfeccionamiento de un documento de requisitos del producto mediante MetaGPT y Ollama. Configuró un equipo de múltiples agentes, definió acciones y roles personalizados y ejecutó un flujo de trabajo iterativo que produce PRD aplicables en la práctica y de alta calidad. Este enfoque modular se puede adaptar para otras tareas colaborativas de IA, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para optimizar la gestión de productos de IA.
