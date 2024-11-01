¿Qué es MetaGPT?

Se han adoptado procedimientos operativos Standard en varios dominios, ya que desempeñan un papel crítico en el apoyo a la descomposición de tareas y la coordinación eficaz.6 En el desarrollo de software, los SOP promueven la colaboración entre equipos al deconstruir las tareas del proyecto en procedimientos de acción más pequeños que luego se asignan a roles específicos y especializados. MetaGPT codifica los SOP en secuencias de instrucciones para organizar y promover flujos de trabajo multiagente. Los flujos de trabajo de SOP introducen estructura y oportunidades de refinamiento.

Por ejemplo, se da instrucción al agente del gestor de proyectos que cree un documento de requisitos del producto (PRD). Se le da una instrucción al agente gerente de producto una vez y luego se le pide que refine ciertos elementos del PRD debido al desarrollo incremental del proyecto. Por ejemplo, se indica al agente que cree una sección dentro del PRD para "objetivos del producto". Luego, se le solicita nuevamente que refine esos objetivos actualizando los objetivos originales del producto para garantizar que se alineen con la dirección actual del proyecto.7 Este método de refinamiento se emplea para garantizar que la tarea global sea reconocida y cohesiva entre todos los agentes.



En el siguiente ejemplo, se le da una instrucción al agente del administrador de productos para que genere un análisis de requisitos. Después de esta instrucción inicial, se le solicita al agente que genere un análisis refinado que tenga en cuenta las nuevas características y mejoras de la colaboración en curso.



Instrucción rápida del análisis derequisitos: "Proporcionar un análisis detallado de losrequisitos". 8

Instrucción de análisis refinada: “Revise y refine el análisis de requisitos existente en una lista de cadenas para alinearse con las necesidades cambiantes del proyecto debido al desarrollo incremental. Asegúrese de que el análisis cubra de manera integral las nuevas características y mejoras necesarias para el alcance refinado del proyecto”.9



Este ejemplo demuestra un PRD generado como salida estandarizada que se pasa del agente del administrador de productos al agente del arquitecto. La instrucción basada en SOP para cada resultados generados se enumera junto a ellos. Tenga en cuenta que la instrucción se basa de manera similar en el flujo de trabajo de los SOP, incluidas las definiciones de requisitos, los métodos para completar las tareas y el orden para completarlas:



instrucción del usuario: “Constrúyame una aplicación basada en React para que los administradores de patrimonio la usen para revisar las carteras de sus clientes y hacer recomendaciones de fondos apropiados para su uso. Esta aplicación debe funcionar en América, Reino Unido y España”.



Requisitos originales

Instrucción rápida: “Coloque aquí los requisitos del usuario original”.10



“Constrúyame una aplicación basada en React para que los gestores patrimoniales la utilicen para revisar las carteras de sus clientes y hacer recomendaciones de fondos apropiados para su uso. Esta aplicación debe funcionar en Estados Unidos, Reino Unido y España”.

Objetivos delproducto Instrucción

rápida: "Proporcione hasta tres objetivos de producto claros y ortogonales".11

Desarrolle una aplicación web segura y confiable para administradores de patrimonios. Garantice el soporte multilingüe para inglés, español y variaciones regionales. Cree una interfaz intuitiva y fácil de usar para la gestión y recomendación de carteras.

Historias de usuarios

Instrucción rápida: "Proporcione hasta 3 a 5 historias de usuarios basadas en escenarios".12

Como administrador de patrimonios, quiero revisar las carteras de mis clientes y brindar asesoramiento personalizado. Como administrador de patrimonios, quiero recomendar fondos a mis clientes en función de sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo. Como administrador de patrimonios, quiero acceder a la aplicación en inglés o español, según mi ubicación.

Análisis competitivo

Instrucción rápida: "Proporcione de 5 a 7 productos competitivos".13

"Wealthfront: servicio de inversión automatizado con una interfaz limpia, pero carece de recomendaciones de fondos personalizadas". "Personal capital: ofrece herramientas integrales de gestión patrimonial, pero puede ser abrumador para los nuevos usuarios". "Betterment: se centra en la inversión automatizada con personalización limitada para los gestores de patrimonio".

Análisis

de requisitosInstrucción rápida: “Proporcione un análisis detalladode los requisitos”. 14

La aplicación debe crearse con React, asegurándose de que sea escalable y mantenible. Debe tener una interfaz multilingüe para atender a los usuarios en Estados Unidos, el Reino Unido y España. La aplicación debe ser segura para proteger los datos financieros confidenciales y cumplir con las regulaciones regionales. También debe integrarse con varias fuentes de datos financieros para proporcionar análisis de cartera en tiempo real y recomendaciones de fondos.

Grupo de requisitos

Instrucción rápida: “Enumere los 5 a 7 requisitos principales con su prioridad (P0, P1, P2)”, “Cubra tanto el contenido heredado como el contenido incremental. Retenga el contenido no relacionado con el desarrollo incremental”.15

(“Autenticación segura de usuarios y cifrado de datos para proteger la información del cliente.”, “P0”),

(“Soporte multilingüe para inglés y español, con variaciones regionales”., “P0”),

(“Integración en tiempo real con fuentes de datos financieros para la gestión de carteras.”, “P0”),

(“Panel fácil de usar para revisar y gestionar carteras de clientes.”, “P1”),

(“Motor de recomendaciones para sugerir fondos adecuados en función de los perfiles de los clientes.”, “P2”)

Borrador de diseño de interfaz de usuario

Instrucción rápida: "Proporcione una descripción simple de los elementos, funciones, estilo y diseño de la interfaz de usuario".16

La interfaz de usuario contará con un diseño limpio y moderno con un panel que proporciona una visión general de las carteras de clientes. Incluirá gráficos interactivos para el análisis de cartera, una sección de recomendaciones para la selección de fondos y alternar fácilmente entre los idiomas inglés y español.



Cualquier cosa POCO CLARA

Instrucción rápida: “Mencione los aspectos del proyecto que no estén claros y trate de aclararlos”.17

No hay puntos confusos.

El ejemplo anterior es una entrega al agente arquitecto para el diseño, aquí está la instrucción basada en SOP que se proporciona junto con el PRD:

"Aquí está el documento de requisitos del producto (PRD): con base en este PRD, revise si este diseño de API cumple con los requisitos del PRD y si cumple con las buenas prácticas de diseño".18

El arquitecto sigue su propio flujo de trabajo SOP para diseñar el sistema para la aplicación.

Un SOP describe las responsabilidades del rol de cada agente y establece estándares para resultados intermedios. Estos SOP se codifican para influir en el comportamiento del agente. Esta práctica permite a los agentes generar resultados estructurados, como documentos de requisitos de alta calidad, artefactos de diseño, diagramas de flujo y especificaciones de interfaz. Todos los traspasos entre agentes deben cumplir con ciertos estándares establecidos que reducen el riesgo de alucinaciones causadas por conversaciones inactivas entre LLM. El uso de resultados estructurados mejora en gran medida la tasa de éxito de la generación de código objetivo.19