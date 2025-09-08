Agentes de IA en finanzas

Los agentes de inteligencia artificial (IA) se están convirtiendo rápidamente en un elemento central del sector financiero, transformando la manera en que las organizaciones recopilan, analizan y actúan sobre la información.

A diferencia de la IA tradicional o la automatización financiera, los agentes de IA operan con un grado de autonomía o "agencia". Pueden percibir datos, razonar sobre ellos y tomar medidas sensibles al contexto. Gartner predice que para 2028, el 33 % de las aplicaciones de software empresarial incluirán IA agéntica, frente a menos del 1 % en 2024.4

La IA tradicional responde a entradas predefinidas basadas en datos pasados. La IA generativa crea nuevos contenidos (resultados) aprendiendo patrones a partir de información histórica, pero sigue dependiendo de la intervención humana, como instrucciones, para cada paso.

Los agentes de IA van más allá: pueden actuar de forma independiente, aprender y adaptarse en tiempo real, y coordinarse con otros agentes para tomar decisiones y mejorar continuamente, al igual que los humanos. Para 2028, al menos el 15 % de las decisiones laborales diarias se tomarán de forma autónoma a través de la IA agéntica, frente al cero por ciento en 2024, según Gartner.1

Los sistemas de IA agéntica combinan modelos de lenguaje grandes (LLM), machine learning e IA generativa para realizar tareas complejas. A diferencia de los LLM independientes que solo generan respuestas basadas en sus datos de entrenamiento, los agentes de IA pueden conectarse a herramientas y fuentes de datos externas, recuperar información en tiempo real y llevar a cabo acciones. Planifican, adaptan y aprenden de interacciones pasadas, lo que los hace útiles para tareas del mundo real, como automatizar procesos de TI, generar código o, en el sector financiero, respaldar el análisis financiero.

Cómo se aplican los agentes de IA en las finanzas

Los agentes de IA ya se están desplegando en comercio, cumplimiento, informes, gestión de riesgos y atención al cliente. Uno de sus usos más impactantes es en los informes financieros y la contabilidad, donde agilizan la recopilación, validación y divulgación de datos. Los agentes pueden gestionar los flujos de trabajo financieros desde el cierre del mes hasta la preparación para la auditoría, marcar discrepancias y hacer cumplir la normativa. Esto libera a los líderes financieros y equipos para que se centren menos en las conciliaciones manuales y más en la entrega de insights, al tiempo que aumentan las expectativas de transparencia y gobernanza.

La auditoría es otra área afectada por los agentes de IA. Pueden desglosar los procedimientos de auditoría en tareas más pequeñas, ejecutarlos de forma autónoma y producir resultados estructurados para su revisión. Esto acelera el proceso y reduce los errores.

La interacción del cliente es una aplicación importante. Los asistentes impulsados por IA ahora brindan orientación personalizada, automatizan las interacciones de servicio y actúan como asesores financieros que se adaptan al comportamiento del usuario. A medida que estos sistemas aprenden y escalan, pueden crear experiencias más personalizadas y accesibles para los clientes.

La IA agéntica mejora la gestión de riesgos mediante el monitoreo continuo de transacciones, contratos y comunicaciones. Los agentes se adaptan a las amenazas en evolución y a los requisitos normativos. Esto ayuda a permitir respuestas dinámicas a los riesgos de fraude o a las condiciones cambiantes del mercado.

Como fintech avanzada, los agentes de IA están moviendo a la industria hacia una mayor autonomía, eficiencia y conocimiento estratégico. Permiten cierres más rápidos, auditorías más inteligentes, gestión proactiva de riesgos y más interacción del cliente.

Al mismo tiempo, su autonomía introduce desafíos en torno a la supervisión, la explicabilidad y el riesgo sistémico. El futuro de las finanzas dependerá no solo de la adopción de agentes de IA, sino también de gobernarlos de manera responsable para ayudar a garantizar que ofrezcan innovación mientras mantienen la responsabilidad y la confianza.

Por qué son importantes los agentes de IA en las finanzas

Los agentes de IA son importantes en las finanzas porque representan un cambio fundamental en la forma en que opera la industria, no solo en términos de eficiencia, sino en la naturaleza misma de la toma de decisiones financieras y la responsabilidad. Las finanzas siempre han confiado en personas y procesos para interpretar datos, aplicar criterio y ejecutar acciones.

Con los agentes de IA, muchas de estas tareas ya no necesitan ser realizadas por humanos paso a paso. En cambio, los agentes de IA trabajan con una supervisión humana mínima para gestionar flujos de trabajo, coordinar funciones y ofrecer insights en tiempo real. Esto permite que la función financiera cambie su enfoque de manejar principalmente transacciones a impulsar la estrategia y el valor, sin dejar de depender del juicio humano y la dirección estratégica.

Otras razones por las que los agentes de IA son importantes para las operaciones financieras incluyen:

Escala y alcance ampliados: los humanos solo pueden procesar cierta cantidad de información a la vez. La IA en finanzas y la IA generativa centrada en las finanzas ayudan a los agentes de IA a manejar conjuntos de datos masivos y complejos sin interrupción. Esto transforma los informes, el cumplimiento y la evaluación de riesgos de instantáneas periódicas a procesos financieros en tiempo real. Los agentes alteran fundamentalmente la forma en que se gestionan los riesgos, se identifican las oportunidades y se ejecutan las estrategias. Las organizaciones pueden pasar de la toma de decisiones reactiva a enfoques proactivos y predictivos. 

Mayor inclusión de mercados más pequeños: los agentes de IA también hacen que las finanzas sean más inclusivas al llegar a clientes y mercados que antes eran demasiado costosos o complejos de atender. Ayudan a habilitar las microfinanzas en comunidades desatendidas y proporcionan banca digital personalizada a escala. Estas capacidades redefinen lo que las finanzas pueden lograr y a quién pueden llegar.

Confianza y transparencia: los agentes de IA respaldan la coherencia, la confiabilidad y la responsabilidad manteniendo registros de auditoría continuos, validando los datos en cada paso y generando resultados explicables para los entes reguladores, las juntas y los stakeholders. Este cambio fortalece tanto la velocidad como la integridad de las operaciones financieras.

Agentes de IA en casos de uso de finanzas

El camino hacia el éxito con agentes de IA requiere la voluntad de hacer una pausa y hacer un balance de su tecnología. Debe evaluar dónde su red de tecnología es lo suficientemente sólida como para respaldar el crecimiento y dónde no está proporcionando a la organización los datos que necesita para prosperar.2

Los agentes de IA están remodelando muchas áreas de las finanzas al asumir tareas que antes requerían un esfuerzo manual significativo. Los siguientes casos de uso destacan dónde estos agentes están teniendo un impacto:

Comercio algorítmico

En el mundo del comercio, los agentes de IA observan los movimientos del mercado y ejecutan operaciones automáticamente. A diferencia de los programas comerciales más antiguos que siguen reglas fijas, los agentes más nuevos pueden ajustar sus estrategias a medida que cambian las condiciones.

Por ejemplo, si surge una noticia que afecta los precios del petróleo, un agente de IA puede ajustar rápidamente las tenencias de energía de una cartera antes de que un operador humano tenga tiempo de actuar. Esta adaptabilidad permite a las instituciones responder más rápido y seguir siendo competitivas en mercados de rápido movimiento.

Auditoría

En la auditoría, los agentes de IA ayudan desglosando las tareas grandes y repetitivas en pasos más pequeños y automatizados. Pueden revisar miles de transacciones, resaltar patrones inusuales e incluso redactar partes de la documentación para su revisión humana.

Imagine un agente que realiza un seguimiento continuo de las transacciones durante todo el año y mantiene un registro actualizado de los riesgos potenciales. Para cuando comienza la auditoría formal, gran parte del trabajo preliminar ya está hecho. Los auditores pueden centrarse en el juicio y el análisis en lugar de en la verificación de datos.

Evaluación crediticia y suscripción

Las revisiones crediticias tradicionales pueden ser lentas y basarse en datos limitados. Los agentes de IA mejoran esto analizando una gama más amplia de entradas, desde historiales de pago y estados financieros hasta datos como facturas de servicios públicos o patrones de transacciones. Pueden evaluar rápidamente el riesgo, recomendar condiciones de crédito e incluso explicar el razonamiento detrás de sus decisiones. Esto hace que la suscripción sea más rápida, más congruente e inclusiva, especialmente para personas o empresas con archivos de crédito escasos que, de otro modo, podrían pasarse por alto.

Atención al cliente y compromiso

Los bancos y las empresas fintech recurren cada vez más a los agentes de IA para mejorar la atención al cliente el servicio al cliente. Estos agentes a menudo trabajan junto con chatbots impulsados por IA y asistentes virtuales que manejan preguntas rutinarias, como "¿Cuál es mi saldo?" o "¿Se procesó mi pago?" Pero los agentes de IA van más allá de los bots. Pueden coordinarse entre sistemas, analizar el comportamiento de los clientes y ofrecer orientación financiera personalizada.

Por ejemplo, si un cliente gasta de más constantemente cerca del final de cada mes, un asistente de IA podría sugerir una herramienta de presupuesto o recomendar mover dinero a ahorros al principio del ciclo. Esta personalización ayuda a los clientes a sentirse respaldados, al tiempo que fomenta mejores hábitos financieros. Hasta ahora, el 16 % de los clientes de todo el mundo se sienten cómodos con un banco sin sucursales y totalmente digital como su relación bancaria principal. 4

Planificación y previsión financiera

En una encuesta a gerentes de finanzas, realizar análisis financieros y crear pronósticos fue el área donde vieron que la IA generativa tenía el mayor impacto.3 Los equipos financieros pronostican las tendencias del mercado y planean el futuro. Al extraer datos de sistemas internos, fuentes de mercado y feeds de noticias económicas, pueden crear pronósticos que se actualizan automáticamente a medida que cambian las condiciones.

Por ejemplo, si los costos de las materias primas aumentan o la demanda cambia en un mercado clave, un agente puede ajustar los modelos financieros y resaltar el impacto en los ingresos y los márgenes. Esto permite a los líderes financieros probar escenarios hipotéticos y responder más rápidamente al cambio, lo que hace que la planificación sea más dinámica y menos dependiente de suposiciones estáticas y puntuales.

Informes financieros

Los agentes de IA están cambiando la forma en que los equipos financieros manejan los informes. En lugar de esperar hasta fin de mes para conciliar cuentas y reunir información, los agentes pueden recopilar datos continuamente de múltiples sistemas, como plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP), herramientas de facturación y fuentes de datos externas conectadas a través de interfaces de programas de aplicaciones (API),y analizarlo en tiempo real. También pueden revisar los asientos de diario a medida que se crean y detectar asientos faltantes, transacciones inusuales o desajustes tan pronto como ocurran.

Por ejemplo, si los ingresos de un contrato se registran incorrectamente, un agente de IA puede rastrear el asiento del diario hasta los términos del contrato, verificar el cumplimiento de las normas contables y sugerir el tratamiento correcto. Al automatizar tanto la recopilación como la validación de datos financieros, los agentes de IA hacen que los informes sean más precisos, estén listos más rápido y sean mucho menos estresantes en comparación con el cierre tradicional de "tiempo crítico".

El equipo de finanzas de IBM comenzó a abordar el proceso de entrada de diario tradicionalmente manual, repetitivo y que consume mucho tiempo hace unos años. Lanzó la iniciativa Jobotx en 2024, ampliando las capacidades de automatización de RPA utilizando IBM® watsonx Orchestrate e IBM® Apptio Enterprise Business Management (EBM). Estas herramientas abordaban problemas persistentes como la validación incoherente de los datos, los retrasos en la duración de los ciclos y la escalabilidad.

Mediante la combinación de IA, RPA y priorización de automatización basada en costos, IBM comenzó a estandarizar y acelerar el procesamiento de asientos en todas las regiones de una forma más inteligente y adaptable. Con la automatización de procesos de extremo a extremo, se proyectó que los tiempos de ciclo para el cierre financiero y la conciliación se reducirían en más de un 90 % estimado. Además, la empresa podría lograr un ahorro de costos anual estimado de aproximadamente 600 000 USD.5  En 2025, IBM fue nombrada líder en el Gartner® Magic Quadrant para la subcontratación de procesos de negocio de finanzas y contabilidad.6

Detección de fraude y gestión de riesgos

El 58 % de los directores ejecutivos (CEO) esperan que la IA tenga un impacto transformador en la mejora de la seguridad y la gestión de riesgos.3 Las instituciones financieras utilizan agentes de IA para monitorear los riesgos en tiempo real. Por ejemplo, un agente puede escanear miles de aplicaciones y evaluar instantáneamente cuáles pueden conllevar un mayor riesgo de incumplimiento, utilizando datos financieros e información externa, como noticias o condiciones del mercado. Del mismo modo, en la detección de fraudes, los agentes pueden notar un comportamiento inusual en las transacciones, como grandes transferencias repentinas en una cuenta inactiva, y marcarlas de inmediato. Esto hace que sea más fácil detener los problemas antes de tiempo, en lugar de reaccionar después del hecho.

Aksari Bank de Pakistán trabajó con IBM para ayudar a cumplir con las nuevas reglas de ciberseguridad de su gobierno. La nueva política exigía que los bancos mantuvieran capacidades de seguridad básicas, incluidos centros de operaciones de seguridad (SOC) y herramientas de respuesta automatizada que funcionaran las 24 horas del día. El nuevo SOC resultante redujo el número de incidentes de seguridad de aproximadamente 700 por día a menos de 20. También redujo los tiempos promedio de corrección de 30 minutos a 5 minutos.7

Cumplimiento regulatorio

En un estudio sobre la adopción de la IA generativa, el 53 % de los ejecutivos tenían preocupaciones sobre las restricciones introducidas por las regulaciones y el cumplimiento.2 Los agentes de IA están ayudando a las instituciones financieras a mantenerse a la vanguardia de estas regulaciones complejas y que cambian rápidamente. En lugar de depender de comentarios, los agentes pueden monitorear continuamente las transacciones, las comunicaciones y la documentación con respecto a los requisitos normativos.

Por ejemplo, un agente de IA podría verificar si los acuerdos de préstamo cumplen con las reglas de divulgación o si las comunicaciones con los clientes cumplen con los estándares de préstamos justos. Estos sistemas también pueden analizar grandes volúmenes de actualizaciones regulatorias, resaltar cambios relevantes e incluso recomendar ajustes a las políticas internas. Al automatizar estas verificaciones en tiempo real, los agentes de IA reducen el riesgo de incumplimiento, minimizan las costosas sanciones y liberan a los equipos de cumplimiento para que se centren en otros problemas.

Gestión de tesorería y liquidez

Gestionar la liquidez entre cuentas, divisas y filiales es un reto. Los agentes de IA pueden monitorear los flujos de efectivo en tiempo real, pronosticar las necesidades de financiamiento a corto plazo y sugerir la asignación de capital más eficiente.

Por ejemplo, si se prevé que una subsidiaria tenga un déficit, un agente puede señalar el problema con anticipación, proponer la reasignación de fondos o desencadenar acciones preaprobadas. Esta supervisión proactiva ayuda a las empresas a mantener la estabilidad mientras optimizan el uso del capital de trabajo.

Beneficios de los agentes de IA en las finanzas

Los agentes de IA son soluciones avanzadas de IA que asumen trabajo repetitivo y pesado en datos y permiten agente de IA en tiempo real. Ayudan a agilizar las operaciones y mejorar la velocidad, precisión y escalabilidad de los procesos críticos. Los beneficios también incluyen:

Mejor experiencia del cliente: en roles orientados al cliente, los agentes de IA brindan respuestas más rápidas, asesoramiento financiero personalizado y soporte en cualquier momento. Esto mejora la satisfacción, al tiempo que reduce la presión sobre los equipos de servicio.

Reducción de costos: los agentes de IA reducen los costos operativos al reducir el trabajo manual y los errores. Por ejemplo, se necesitan menos horas de personal para los informes de rutina y las pérdidas por fraude se evitan mediante la detección temprana.

Gestión de riesgos mejorada: los agentes pueden monitorear los riesgos continuamente, desde la exposición crediticia hasta la detección de fraudes. Su capacidad para adaptarse a nuevos patrones los hace eficaces para detectar amenazas que podrían eludir los sistemas más tradicionales basados en reglas.

Inclusión financiera: la IA agéntica puede ayudar a ampliar los servicios financieros a mercados desatendidos evaluando de forma autónoma la solvencia, permitiendo micropréstamos y proporcionando experiencias de banca digital personalizadas a escala.

Mayor eficiencia: los agentes de IA automatizan tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo, como conciliaciones, entradas de diario o comentarios de transacciones o comprobaciones de gastos. Esto libera a los equipos financieros de tareas rutinarias, lo que les permite centrarse en análisis y estrategias de mayor valor. Por ejemplo, los directores financieros pueden dedicar menos tiempo a la supervisión manual y más tiempo a impulsar la toma de decisiones estratégicas en toda la empresa.

Mayor precisión: los agentes de IA reducen el riesgo de error humano en los informes financieros, la auditoría y el cumplimiento mediante la validación continua de datos y la detección de anomalías. Esto conduce a números más confiables y menos errores costosos.

Insights en tiempo real: en lugar de esperar los informes de fin de período, los equipos financieros obtienen acceso al análisis de datos en vivo. Los agentes de IA pueden resaltar problemas u oportunidades a medida que surgen, ayudando a las organizaciones a tomar decisiones más rápidas e informadas.

Escalabilidad: a medida que las organizaciones crecen, los agentes de IA pueden manejar mayores volúmenes de datos y procesos más complejos sin requerir aumentos proporcionales en la cantidad de personal. Esto hace que el crecimiento sea más sostenible.

Cumplimiento más estricto: los agentes de IA se mantienen al día con los complejos requisitos normativos al verificar automáticamente las transacciones, los contratos y los estándares de informes. También mantienen registros de auditoría transparentes, lo que facilita la demostración del cumplimiento a los reguladores y auditores.

Desafíos de los agentes de IA en las finanzas

Si bien el potencial de los agentes de IA en las finanzas es significativo, su uso también introduce nuevas complejidades y riesgos. Aun así, el 60 % de los CEO bancarios afirman que deben aceptar un riesgo significativo para aprovechar las ventajas de la automatización y mejorar la competitividad.4

La toma de decisiones autónoma plantea cuestiones importantes sobre la gobernanza, la transparencia y la responsabilidad, especialmente en esta industria altamente regulada. Cuestiones como la privacidad de datos, el riesgo sistémico y las consideraciones éticas deben gestionarse cuidadosamente para ayudar a garantizar que los agentes de IA mejoren los servicios financieros sin comprometer la estabilidad o la equidad. A continuación, analizamos más de cerca estos y otros desafíos:

Sesgo y equidad: si los agentes de IA están capacitados con datos con sesgo o incompletos, sus decisiones, como la aprobación de préstamos o la calificación crediticia, pueden perjudicar injustamente a ciertos grupos. Esto introduce preocupaciones éticas y posibles desafíos regulatorios.

Privacidad de datos y seguridad: los agentes de IA dependen de grandes cantidades de datos confidenciales. Si no se gestiona adecuadamente, esto crea riesgos en torno a la privacidad, las filtraciones de datos y el uso indebido de la información del cliente. Su autonomía también introduce nuevas vulnerabilidades de ciberseguridad.

Uso ético y confianza: incluso cuando funciona correctamente, la dependencia excesiva de los agentes de IA puede generar preocupaciones entre los clientes y los stakeholders. Garantizar un despliegue ético (donde la IA complementa en lugar de reemplazar el juicio humano) es esencial para mantener la confianza.

Falta de explicabilidad: muchos agentes de IA funcionan como "cajas negras", lo que dificulta entender cómo llegan a ciertas conclusiones. En finanzas, donde los entes reguladores, auditores y juntas exigen transparencia, esta falta de explicabilidad puede socavar la confianza y el cumplimiento.

Incertidumbre regulatoria: las regulaciones globales para la IA aún están en desarrollo. Las instituciones financieras enfrentan incertidumbre sobre cómo desplegar agentes de IA de acuerdo con las leyes y estándares futuros, especialmente en múltiples jurisdicciones.

Confiabilidad y robustez: los agentes de IA son tan fuertes como los datos y modelos que los respaldan. La mala calidad de los datos, las suposiciones erróneas o las fallas técnicas podrían generar resultados inexactos o errores críticos en la toma de decisiones.

El futuro de los agentes de IA en las finanzas

“La IA agéntica promete mejorar la productividad, la precisión y la toma de decisiones, impulsando los servicios financieros hacia una mayor autonomía de los procesos”, según el Foro Económico Mundial.8 Los agentes de IA aún se encuentran en las primeras etapas de adopción, pero su influencia en el sector financiero se expandirá rápidamente.

Pronto, podemos esperar que estos sistemas pasen de funciones de apoyo a convertirse en infraestructura central para las operaciones financieras. Gestionarán cada vez más los procesos de extremo a extremo, desde las conciliaciones diarias hasta la planificación de escenarios complejos, con menos necesidad de supervisión humana directa. Este cambio tiene el potencial de hacer que las finanzas sean más ágiles, permitiendo a las instituciones adaptarse en tiempo real a los cambios del mercado, las actualizaciones regulatorias o las necesidades de los clientes.

A largo plazo, los agentes de IA podrían transformar el funcionamiento de los ecosistemas financieros. En lugar de herramientas aisladas para informes, cumplimiento o atención al cliente, las redes de agentes interoperables pueden colaborar entre departamentos, empresas e incluso industrias.

Por ejemplo, un agente que monitorea los cambios regulatorios podría interactuar directamente con otro que supervisa el riesgo crediticio, asegurando que los ajustes se realicen perfectamente tanto en el cumplimiento como en las prácticas crediticias. A medida que los agentes se vuelven más explicables y confiables, también pueden desempeñar un papel más importante en la toma de decisiones estratégicas, actuando como asesores de ejecutivos y juntas directivas.

Esta evolución no estará exenta de desafíos. El 64 % de los CEO dice que el riesgo de quedarse atrás los impulsa a invertir en algunas tecnologías antes de tener una comprensión clara del valor que aportan a la organización.3 Las cuestiones de gobernanza, responsabilidad y riesgo crecerán a medida que los agentes adquieran más autonomía. Pero si las instituciones financieras, los entes reguladores y los proveedores de tecnología establecen infraestructuras sólidas para la IA responsable, los sistemas de agentes podrían permitir un sector financiero más transparente, inclusivo y resiliente.

