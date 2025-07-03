¿Qué es la colaboración multiagente?

Las acciones coordinadas de varios agentes independientes en un sistema distribuido, cada uno con conocimiento local y capacidades de toma de decisiones, se conocen como colaboración multiagente.

En la colaboración multiagente, los agentes cooperan mediante protocolos de comunicación establecidos para intercambiar información de estado, asignar responsabilidades y coordinar acciones. La cooperación generalmente incluye métodos para la descomposición del trabajo, la distribución de recursos, la resolución de conflictos y la planeación cooperativa. Puede ser explícito a través del paso de mensajes o implícito a través de modificaciones en el entorno compartido. Estos sistemas priorizan la escalabilidad, la tolerancia a fallas y el comportamiento cooperativo emergente en su diseño para operar sin control centralizado. Consideremos una analogía: supongamos que una flota de drones está buscando sobrevivientes o información en el lugar de un desastre. Cada dron toma su propio camino, evita a otros drones, informa lo que encuentra y cambia de dirección en caso de un evento inesperado. Piense en este escenario como una colaboración multiagente: cada dron opera solo y colectivamente, en cierto sentido como un asistente. Sin un solo líder que los gestione, trabajan juntos, se coordinan entre sí y comparten lo que ven. Este enfoque es la forma en que una flota autónoma de agentes trabaja de forma colaborativa, inteligente y rápida para resolver problemas complejos.

Esta arquitectura colaborativa está redefiniendo la arquitectura del producto, dando lugar a diversos casos de uso que se ejecutan casi en cualquier momento, se adaptan a las crecientes demandas, y aprenden y se optimizan continuamente sin intervención manual. El proceso de automatización agéntica está habilitado por agentes especializados con capacidades adaptativas diseñadas para manejar tareas específicas con precisión y autonomía. Los agentes de IA especializados trabajan juntos en tiempo real para proporcionar servicios inteligentes, personalizados y de extremo a extremo en chatbots (mediante el uso de marcos de RAG), un nuevo tipo de aplicación multiagente.1