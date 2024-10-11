IA agéntica: 4 razones por las que es el próximo gran avance en la investigación de IA

Uno puede imaginar muchas funciones comerciales que actualmente se realizan con productos de software como servicio (SaaS) siendo reemplazadas o aumentadas por sistemas de agentes, que permiten a los trabajadores interactuar con los datos y realizar tareas de manera más eficiente con entradas de lenguaje natural e interfaces de usuario simplificadas.
Por ejemplo, imagine un sistema de tickets que los desarrolladores de software utilizan para realizar un seguimiento del progreso de los proyectos. Un sistema de este tipo requiere muchas tablas, pestañas y flujos de trabajo que no siempre son fáciles de entender a primera vista. Para encontrar información útil, los usuarios deben buscar los datos correctos, navegando por una compleja matriz de menús para obtener la información que necesitan. Luego, es posible que necesiten usar esa información para crear una presentación.
¿Qué pasaría si, en lugar de agrupar todos esos datos en tablas y pestañas, el usuario solo tuviera que pedir la información que necesita en lenguaje humano sencillo?
Por ejemplo, imagine generar una diapositiva de presentación que muestre 5 gráficos de barras que representen cada ticket completado por empleado para el mes actual, retrocediendo 5 años, todo sin clasificar manualmente conjuntos de datos complejos.
Podría haber tardado media hora en obtener esos datos manualmente y otra media hora en mostrarlos en un formato ordenado para una presentación elegante, pero los agentes podrían hacerlo en segundos.
Para las organizaciones que luchan por ver los beneficios de la IA generativa, los agentes de IA pueden ser la clave para encontrar un beneficio comercial tangible. Los LLM monolíticos son impresionantes, pero tienen casos de uso limitados en el ámbito de la IA empresarial. Queda por ver si las enormes sumas de dinero que se invierten actualmente en un puñado de enormes LLM se recuperarán en casos de uso del mundo real, pero la IA agéntica representa un marco prometedor que lleva los LLM al mundo real, señalando el camino hacia un futuro más impulsado por IA.