IA agéntica: 4 razones por las que es el próximo gran avance en la investigación de IA

Los LLM se destacan en el procesamiento y generación de texto similar al humano, lo que facilita a los usuarios la interacción con la IA mediante comandos de lenguaje natural. Esto reduce la necesidad de conocimientos explícitos de programación. Los LLM pueden generar respuestas o acciones basadas en una comprensión matizada y dependiente del contexto, lo cual es útil en escenarios en los que la programación tradicional puede tener dificultades para cubrir todos los casos extremos. Además, los LLM son creativos en tareas como la generación de contenido, el resumen de finalización de código y más. Esta capacidad generativa es difícil de replicar con la programación tradicional basada en reglas.

Mientras tanto, la programación tradicional es altamente estructurada, determinista y confiable, lo que la hace ideal para tareas que requieren precisión, repetibilidad y verificabilidad. Los lenguajes de programación tradicionales proporcionan un control granular sobre cómo se ejecutan las tareas, lo que ayuda a garantizar que los flujos de trabajo complejos, los algoritmos o los requisitos específicos del sistema puedan definirse y optimizarse explícitamente. La programación tradicional suele ser más eficiente para tareas que requieren alto rendimiento o funciones únicas.

Los sistemas de IA Agéntica ofrecen lo mejor de ambos mundos: utilizan LLM para manejar tareas que se benefician del beneficio y las respuestas dinámicas, al tiempo que combinan estas capacidades de IA con programación tradicional para reglas estrictas, lógica y rendimiento. Este enfoque híbrido permite que la IA sea intuitiva y precisa. Los agentes pueden realizar tareas de forma autónoma mientras se adaptan a nuevos datos o entornos dinámicos, algo que supone un reto para el código estático. Al mismo tiempo, los procesos críticos (como la seguridad o los cálculos) pueden basarse en algoritmos tradicionales y deterministas.

Un sistema de IA agéntica puede contener agentes reflejos simples que realizan una tarea simple bien y de manera consistente. Los agentes más complejos basados en reglas pueden utilizar la percepción actual y recurrir a la memoria, lo que les permite recibir y almacenar nueva información, lo que les permite realizar una gama más amplia de tareas. Los agentes de aprendizaje también pueden Ingesta nuevos datos, pero pueden utilizarlos para fundamentar decisiones posteriores, mejorando la precisión con el tiempo. Una potente plataforma de IA agéntica puede implicar que docenas o incluso cientos de agentes de diferentes capacidades trabajen juntos.