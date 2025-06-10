¿Qué es el Protocolo de comunicación de agentes (ACP)?

Con ACP, introducido originalmente por BeeAI, de IBM, los agentes de IA pueden colaborar libremente entre equipos, marcos, tecnologías y organizaciones. Es un protocolo universal que transforma el escenario fragmentado de los agentes de IA actuales en compañeros de equipo interconectados, y este estándar abierto desbloquea nuevos niveles de interoperabilidad, reutilización y escala. Como siguiente paso después del Protocolo de contexto del modelo (MCP), un estándar abierto para el acceso a herramientas y datos, ACP define cómo operan y se comunican los agentes.1



En cuanto al contexto, un agente de IA es un sistema o programa que es capaz de realizar tareas de forma autónoma en nombre de un usuario u otro sistema. Las hace diseñando su flujo de trabajo y utilizando las herramientas disponibles. Los sistemas multiagente consisten en múltiples agentes de IA que trabajan colectivamente para realizar tareas en nombre de un usuario u otro sistema.



Como estándar de comunicación de agentes de IA con gobernanza abierta, ACP permite que los agentes de IA se comuniquen a través de diferentes infraestructuras y pilas de tecnología. Desde aceptar las consultas de los usuarios en forma de lenguaje natural hasta realizar una serie de acciones, los agentes de IA funcionan mejor cuando se les proporcionan protocolos de comunicación. Estos protocolos transmiten esa información entre herramientas, otros agentes y, en última instancia, al usuario.

La comunicación entre agentes de IA se refiere a cómo los agentes de inteligencia artificial interactúan entre sí, con humanos o con sistemas externos para intercambiar información, tomar decisiones y completar tareas. Esta comunicación es especialmente importante en sistemas multiagente, en los que colaboran múltiples agentes de IA, así como en la interacción humano-IA.

ACP es parte de un ecosistema en crecimiento, que incluye BeeAI. Las siguientes son algunas características clave y puede leer más sobre los conceptos básicos y los detalles en la documentación oficial.