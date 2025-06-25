Emplee esta entrada de usuario de ejemplo:

Ingrese la empresa cliente: empresa A

Ingrese el nombre de la empresa contratista: empresa B

Ingrese el nombre de archivo del informe presupuestario para la empresa A (en el mismo nivel de directorio): budget_data.csv

Ingrese el nombre de archivo del contrato entre la empresa A y la empresa B (en el mismo nivel de directorio): contract.txt

Ingrese la industria del servicio descrito en este contrato (por ejemplo, finanzas, construcción u otras): paisajismo

El siguiente texto muestra un resultado de ejemplo que recibimos al ejecutar este flujo de trabajo multiagente.

Resultado:

-> El paso 'Budget Advisor' se completó con el siguiente resultado.

El presupuesto de la empresa A para el periodo muestra una variación total de -12 700 USD. Las mayores variaciones se encuentran en los salarios de los empleados (-5000 USD), la publicidad en línea (-3000 USD), la publicidad impresa (-2000 USD) y el mantenimiento y las reparaciones (-1000 USD). También hay variaciones menores en alquiler, electricidad, agua, paisajismo y servicios de limpieza. -> El paso 'Contract Synthesizer' se completó con el siguiente resultado.

El contrato entre la empresa A y la empresa B es para servicios de jardinería en la propiedad del cliente en Delaware. El pago total que debe realizar la empresa A es de 5500 USD al finalizar el trabajo. Ambas partes acordaron cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en Delaware.

-> El paso 'Web Search' se completó con el siguiente resultado.

Asunto: Propuesta de negociación para servicios de paisajismo

Estimado equipo de la empresa B:

Espero que se encuentren bien.

Después de una cuidadosa revisión de nuestros datos presupuestarios internos y las tendencias del mercado en la industria del paisajismo, hemos identificado áreas en las que creemos que se pueden hacer ajustes para alinearnos mejor con nuestras limitaciones financieras sin dejar de mantener estándares de servicio de alta calidad.

Alcance del trabajo: proponemos una reducción en el alcance del trabajo, centrándonos en los servicios esenciales que afectan directamente el atractivo exterior y el valor de la propiedad. Esto puede incluir podar árboles y arbustos y mantener el césped, con plantas coloridas ocasionales para mejorar el interés visual. Condiciones de pago: a la luz de las tendencias actuales del mercado que indican una ligera disminución en los costos de paisajismo debido al aumento de la competencia, solicitamos amablemente una reconsideración del monto total del pago. Proponemos un pago total revisado de 4800 USD al finalizar el trabajo, lo que refleja una reducción del 12 %. Plazo: para optimizar la asignación de recursos y minimizar la interrupción de nuestras operaciones, sugerimos ampliar el plazo del proyecto dos semanas. Este ajuste nos permitirá gestionar mejor nuestras limitaciones presupuestarias internas sin comprometer la calidad del servicio.

Creemos que estos ajustes permitirán a ambas partes lograr un resultado mutuamente beneficioso mientras se adhieren a las leyes y regulaciones aplicables en Delaware. Agradecemos su comprensión y estamos abiertos a más conversaciones para llegar a un acuerdo que se alinee con las tendencias actuales del mercado y nuestras limitaciones presupuestarias internas.

Gracias por su atención a este asunto. Háganos saber si estos ajustes propuestos son aceptables o si tiene alguna contrapropuesta.

Atentamente,

[Su nombre]

Empresa A

-> El paso 'Procurement Advisor' se completó con el siguiente resultado.

La respuesta final se envió a la empresa B, proponiendo un pago total revisado de 4800 USD al finalizar el trabajo, lo que refleja una reducción del 12 %. La propuesta también incluye un alcance de trabajo reducido y un cronograma extendido del proyecto.

Correo electrónico final: la respuesta final se envió a la empresa B, proponiendo un pago total revisado de 4800 USD al finalizar el trabajo, lo que refleja una reducción del 12 %. La propuesta también incluye un alcance de trabajo reducido y un cronograma extendido del proyecto.

Evidentemente, los agentes invocaron correctamente sus herramientas disponibles para leer y sintetizar los datos del contrato y el presupuesto para luego formular un correo electrónico efectivo en el que se negocian los términos del contrato a favor del cliente. Podemos ver el resultado de cada agente dentro del flujo de trabajo y la importancia del rol de cada agente. Los detalles clave, como el alcance del trabajo de paisajismo, las condiciones de pago y el cronograma del contrato, se destacan en el correo electrónico. También podemos ver que la negociación utiliza las tendencias del mercado en paisajismo en beneficio del cliente. Por último, el pago total revisado de 4800 USD propuesto en el correo electrónico se encuentra dentro del presupuesto de paisajismo del cliente de 5200 USD. ¡Esto parece excelente!