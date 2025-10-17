El solucionador sintetiza todos los insights recopilados para generar una respuesta final fresca y bien estructurada. Esta separación modular ayuda a garantizar un razonamiento eficiente, preciso y escalable con modelos de lenguaje de gran tamaño.

Los marcos como LangChain y LangGraph proporcionan herramientas potentes para implementar la arquitectura ReWOO mediante el uso de modelos de OpenAI, IBM Granite o herramientas especializadas como Serper y Tavily para la búsqueda.

En este tutorial, explorará cómo crear un agente ReWOO que realice la tarea de resumen de contenido. Este agente puede:

Desglosar una tarea de alto nivel en subpreguntas

Utilizar la búsqueda web para recopilar contexto relevante para cada subpregunta

Generar respuestas utilizando IBM Granite

Resumir los resultados en una respuesta final

Esta arquitectura es útil para: