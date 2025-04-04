¿Qué es la comunicación entre agentes de IA?

Autores

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

¿Qué es la comunicación entre agentes de IA?

La comunicación entre agentes de IA se refiere a cómo los agentes de inteligencia artificial interactúan entre sí, con humanos o con sistemas externos para intercambiar información, tomar decisiones y completar tareas. Esta comunicación es especialmente importante en sistemas multiagente, en los que colaboran múltiples agentes de IA, y en la interacción humano-IA.

Modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM): algoritmos de machine learning entrenados con grandes cantidades de datos que brindan a los agentes la capacidad de razonar. Con capacidades de IA generativa, los agentes pueden compartir la información que conocen con otras entidades. Cuando los agentes tienen la capacidad de comunicarse entre sí, un sistema agéntico se convierte en más que la suma de sus partes.

Un sistema multiagente puede considerarse como un equipo de humanos, cada uno con experiencia en su respectivo campo. Los agentes autónomos comparten información que solo ellos pueden percibir sobre su entorno, lo que tiene un beneficio para la comprensión de todo el grupo. A medida que más agentes sean capaces de “hablar” entre sí a través de complejos flujos de trabajo agénticos, podemos esperar que se conecten ecosistemas completos de agentes que trabajen juntos en armonía autónoma.

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Beneficios de la comunicación con agentes de IA

Los agentes de IA en red pueden trabajar juntos hacia un objetivo común de manera más eficaz que un solo agente. Pero para coordinar sus acciones, deben poder comunicarse de manera eficaz.

La comunicación eficaz entre los agentes de IA conduce a una mejor conciencia situacional y a procesos de toma de decisiones más informados. Cuando los agentes comparten datos, pueden refinar sus estrategias y respuestas basadas en información en tiempo real.

En sistemas complejos, la IA distribuida puede dividir tareas entre múltiples agentes, lo que permite una resolución de problemas más rápida. En lugar de que una sola IA intente procesar todo, varios agentes pueden especializarse en diferentes aspectos de un problema y comunicar sus hallazgos.

Los agentes de IA que se comunican pueden aprender unos de otros, mejorando la adaptabilidad con el tiempo. Al intercambiar insights, refinan sus comportamientos en función de las experiencias compartidas. Los sistemas de IA multiagente también pueden escalar de manera eficiente, manejando mayores cantidades de datos y tareas más complejas.

Agentes de IA

Cinco tipos de agentes de IA: funciones autónomas y aplicaciones reales

Descubra cómo la IA orientada a objetivos y basada en utilidades se adapta a los flujos de trabajo y entornos complejos.
Construir, desplegar y monitorear agentes de IA

Tipos de comunicación de agentes de IA

Los agentes de IA se comunican de varias maneras según su función, entorno y objetivos. La comunicación puede ser explícita o implícita, e implica intercambios directos de mensajes u observación indirecta de acciones.

Algunos sistemas se basan en el control centralizado, en el que una sola IA procesa y distribuye datos a otros agentes. Otros utilizan la comunicación descentralizada, en el que los agentes de IA interactúan entre pares.

Comunicación de agente a agente

La mayoría de los agentes funcionan con LLM, por lo que a menudo hablan entre sí en lenguaje humano natural. Los agentes deben poder no solo compartir información, sino también expresar intenciones, coordinarse dentro de una jerarquía y negociar la asignación de recursos.

Los investigadores están trabajando en modos más eficientes de comunicación de agente a agente, como "DroidSpeak" de Microsoft, cuyo objetivo es permitir que los agentes se comuniquen más rápido con una pérdida mínima de precisión.Dos protocolos dominantes para la comunicación de agentes son KQML (Lenguaje de consulta y manipulación de conocimientos) y FIPA-ACL (Fundación para agentes físicos inteligentes - Lenguaje de comunicación de agentes).2

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos desarrolló KQML en la década de 1990, sentando las bases para la comunicación de agente a agente mucho antes de que los agentes de IA fueran factibles. Los desarrolladores de FIPA se basaron en este trabajo poco después, realizando mejoras de estandarización y claridad semántica.

Muchos agentes de IA confían en la computación en la nube y los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) para intercambiar datos en tiempo real. Los sistemas de IA en la nube almacenan, recuperan y analizan conjuntos de datos a gran escala, mientras que los dispositivos conectados a IoT comparten información de sensores a través de redes.

Comunicación entre humanos e IA

Los agentes de IA también se comunican con humanos mediante  procesamiento de lenguaje natural (PLN), reconocimiento de voz e interfaces visuales. Los asistentes virtuales como ChatGPT de OpenAI, Siri de Apple y Alexa de Amazon utilizan PLN para interpretar consultas humanas y generar respuestas significativas.

En la atención al cliente, los chatbots de IA brindan asistencia automatizada al comprender y responder a las consultas de los usuarios. Algunos modelos de IA también incorporan comunicación multimodal, combinando texto, voz e imágenes para mejorar la interacción.

Desafíos para la comunicación de agentes de IA

Los agentes de IA se enfrentan a varios desafíos que pueden afectar la precisión, la eficiencia, la seguridad y la escalabilidad.

Falta de protocolos estandarizados.

Los agentes de IA suelen operar en diferentes plataformas, cada una de las cuales utiliza protocolos, formatos de datos y lenguajes de comunicación únicos. Los protocolos incluyen información sobre la sintaxis y la semántica de los mensajes. Los protocolos pueden ser predefinidos por programadores humanos, o emergentes, que surgen orgánicamente de la comunicación de agente a agente.

Sin infraestructuras de mensajería estandarizadas, los agentes podrían tener dificultades para interpretar y responder a los mensajes de los demás, lo que generaría ineficiencias. Por ejemplo, en las ciudades inteligentes, los sistemas de gestión del tráfico y los vehículos autónomos pueden utilizar diferentes protocolos de comunicación, lo que impide el intercambio y la coordinación de datos sin problemas.

Ambigüedad y mala interpretación

Los agentes de IA deben procesar la información con precisión, pero la ambigüedad en la interpretación de los mensajes sigue siendo un desafío. Los agentes pueden malinterpretar los mensajes, lo que lleva a acciones incorrectas. En los chatbots de atención al cliente, las consultas vagas de los usuarios, como "Quiero cambiar mi pedido", podrían malinterpretarse, lo que daría lugar a modificaciones o cancelaciones incorrectas.

Latencia

Muchos casos de uso de IA requieren comunicación en tiempo real, pero la latencia de la red y las limitaciones computacionales pueden ralentizar los tiempos de respuesta. Esto es especialmente problemático en sistemas autónomos que requieren una toma de decisiones en una fracción de segundo. En los automóviles autónomos, los agentes de IA deben procesar instantáneamente los datos de cámaras, sensores y GPS. Cualquier retraso en el intercambio de datos podría dar lugar a malas decisiones de navegación.

Seguridad y privacidad

Los agentes de IA que se comunican a través de redes son vulnerables a ciberataques, filtraciones de datos y manipulación adversaria. Los actores maliciosos podrían interceptar o alterar las comunicaciones de IA, lo que provocaría una toma de decisiones defectuosa y fallas del sistema.

La autenticación, los endpoints seguros y el manejo adecuado de los datos confidenciales son primordiales. En los sistemas de IA de atención médica, por ejemplo, si un atacante modifica los datos de diagnóstico intercambiados entre los agentes de IA, podría dar lugar a recomendaciones de tratamiento incorrectas.

Escalabilidad

A medida que aumenta el número de agentes de IA en un sistema de comunicación, la sobrecarga de comunicación crece, lo que genera desafíos de escalabilidad. Los agentes deben gestionar de manera eficiente las interacciones a gran escala sin sobrecargar los recursos computacionales.

En los mercados financieros, miles de bots comerciales de IA se comunican y reaccionan a los cambios del mercado. Si demasiados bots intercambian datos a la vez, podría producirse una congestión de la red.

Adaptabilidad

Los agentes de IA deben comunicarse de manera eficaz en entornos dinámicos, donde las actualizaciones de información en tiempo real son necesarias. Si los agentes de IA no logran adaptarse a las nuevas condiciones, los cambios inesperados pueden interrumpir sus procesos de toma de decisiones.

En la respuesta a desastres, la IA, los drones autónomos y los robots deben ajustar continuamente sus estrategias de comunicación en función de obstáculos impredecibles, como edificios derrumbados o señales de red perdidas.

Comprensión del lenguaje humano

Cuando los agentes de IA interactúan con los humanos, surgen desafíos de comunicación debido a las diferencias en la comprensión del lenguaje, el contexto emocional y los estilos de razonamiento. La IA debe interpretar correctamente la intención humana y, al mismo tiempo, proporcionar respuestas claras.

En los asistentes virtuales, comprender el sarcasmo, los dialectos regionales o las solicitudes implícitas sigue siendo un desafío. Por ejemplo, si un usuario dice: "Hace mucho frío aquí", es posible que un asistente de IA no reconozca que quiere que aumente el termostato.

Notas de pie de página

1 Droidspeak: KV Cache Sharing for Cross-LLM Communication and Multi-LLM Serving, Liu et al, University of Chicago, Microsoft, 19 de diciembre de 2024.

2 The current panorama of Agent Communication Languages, Labrou et al, University of Maryland, marzo de 1999.

Recursos

Escale la productividad con agentes de IA creados para su empresa

Explore el potencial innovador de los agentes de IA que pueden integrarse sin esfuerzo en sus operaciones comerciales.

Guía del comprador de agentes de IA 2025

Esta guía completa desglosa casos de uso clave, capacidades principales y recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su negocio.
Reinvente la productividad empresarial con agentes y asistentes de IA

Descubra cómo los agentes y asistentes de IA pueden trabajar juntos para alcanzar nuevos niveles de productividad.
Informe de Omdia sobre inteligencia potenciada: el impacto de los agentes de IA

Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.

El comienzo de la empresa agéntica: poner la IA a trabajar en toda su tecnología

Manténgase actualizado sobre los nuevos agentes de IA emergentes, un punto de inflexión fundamental en la revolución de la IA.
Pruebe watsonx Orchestrate

Explore cómo los asistentes de IA generativa pueden aligerar su carga de trabajo y mejorar la productividad.
Cómo los agentes de IA reinventarán la productividad

Aprenda formas de utilizar la IA para tener más creatividad y eficiencia, y comenzar a adaptarse a un futuro que implica trabajar en estrecha colaboración con los agentes de IA.
El futuro de los agentes, el consumo de energía de la IA, el uso informático de Anthropic y el texto generado por IA con marcas de agua de Google

Manténgase a la vanguardia con nuestros expertos en IA en este episodio de Mixture of Experts mientras investigan a profundidad el futuro de los agentes de IA y otros temas.

Cómo Comparus utiliza un "asistente bancario"

Comparus utilizó soluciones de IBM watsonx.ai y demostró de manera impresionante el potencial de la banca conversacional como un nuevo modelo de interacción.
Soluciones relacionadas
Agentes de IA para empresas

Cree, implemente y gestione poderosos asistentes y agentes de IA que automaticen flujos de trabajo y procesos con IA generativa.

         Explore watsonx Orchestrate
    Soluciones de agentes de IA de IBM

    Construya el futuro de su empresa con soluciones de IA en las que pueda confiar.

         Explorar las soluciones de agentes de IA
    Servicios de IA de IBM Consulting

    Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.

         Explorar los servicios de inteligencia artificial
    Dé el siguiente paso

    Ya sea que elija personalizar aplicaciones y habilidades predefinidas o crear y desplegar servicios agénticos personalizados utilizando un estudio de IA, la plataforma IBM watsonx responde a sus necesidades.

         Explore watsonx Orchestrate Explore watsonx.ai