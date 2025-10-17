Imagine transformar el rendimiento de su tienda minorista con solo un teléfono inteligente y el poder de la inteligencia artificial (IA). Este no es un escenario futuro lejano: ¡es una realidad que las tiendas de venta minorista pequeñas y medianas pueden implementar hoy! En este tutorial, exploraremos un emocionante caso de uso del mundo real en el que los propietarios de tiendas y gerentes pueden utilizar la IA para optimizar la disposición de sus estantes, impulsar las ventas y mejorar la experiencia del cliente. Aprovecharemos tanto el último modelo de IBM Granite en este proyecto como el modelo de visión Llama 3.2 de Meta.
Con la llegada de la IA generativa basada en agentes, las pequeñas y medianas tiendas minoristas ahora tienen acceso a análisis y recomendaciones a nivel de expertos que alguna vez fueron dominio de las grandes corporaciones con equipos dedicados de ciencia de datos. Esta democratización de la tecnología de IA puede ser innovadora para su tienda local, boutique o cadena regional.
Esto es lo que hace que este enfoque sea tan revolucionario:
Profundicemos en los detalles técnicos y veamos cómo funciona esta optimización minorista impulsada por IA, paso a paso. Al final de este tutorial, tendrá una comprensión clara de cómo implementar este sistema en su propia tienda, revolucionando potencialmente su espacio de venta minorista con el poder de la IA.
Sarah es propietaria de una tienda de comestibles local que estaba luchando por competir con cadenas más grandes. A pesar de sus mejores esfuerzos, notó que ciertos productos no se vendían tan bien como deberían, mientras que otros estaban constantemente agotados. Un día, mientras reorganizaba su pasillo de productos frescos por tercera vez ese mes, se preguntó si había una mejor manera.
Ahí es donde entra en juego nuestra solución impulsada por IA. Con solo su teléfono inteligente y nuestro sistema inteligente, Sarah pudo transformar el rendimiento de su tienda. Profundicemos en cómo construir un sistema de este tipo.
Podemos usar crewAI, una infraestructura de agentes de código abierto que orquesta las interacciones de los agentes en los equipos. El término "cuadrilla" se refiere a sistemas multiagente. Nuestra cuadrilla es un equipo de agentes que interpretan roles de expertos de venta minorista que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cada uno con su propia especialidad. Las tareas pueden asignarse directamente a un agente o manejarse a través del proceso jerárquico de crewAI que evalúa roles específicos y disponibilidad.
Para los principiantes de crewAI, consulte el explicativo de crewAI junto con los documentos oficiales . En el repositorio oficial de crewAI GitHub, también puede encontrar ejemplos de equipos que realizan análisis de acciones, análisis de datos, RAG, integración de LangGraph y mucho más.
Echemos un vistazo al equipo de expertos en venta minorista de agentes que utilizaremos en este tutorial.
El flujo de trabajo de la tarea es el siguiente.
Puedes encontrar este proyecto en Github.
Primero tenemos que configurar nuestro entorno. Puede encontrar estos pasos en el archivo Markdown en GitHub o siguiendo aquí.
La estructura del proyecto del directorio
src/my_retail_advisor/ ├── config/ │ ├── agents.yaml # Agent configurations │ └── tasks.yaml # Task definitions ├── tool/ │ ├── custom_tool.py # Custom crewAI tool implementations │ └── tool_helper.py # Vision helper functions ├── crew.py # Crew orchestration └── main.py # Application entry point
Genere y tome nota de su clave de API Serper gratuita. Serper es una API de búsqueda de Google que usaremos en este proyecto.
Necesitamos instalar la infraestructura de crewAI para este tutorial y establecer las credenciales de watsonx.ai que generamos en el paso 2.
Para instalar crewAI, ejecute el siguiente comando en su terminal.
En un archivo
crewAI se puede configurar para usar cualquier modelo de lenguaje extenso de código abierto. Los LLM se pueden conectar a través de Ollama y varias otras API, como IBM watsonx y OpenAI. Los usuarios también pueden aprovechar las herramientas predefinidas disponibles a través del kit de herramientas de crewAI, así como las herramientas LangChain.
Nuestra herramienta de búsqueda visual personalizada está impulsada por el
Hay muchas maneras de personalizar su equipo:
Asegúrese de estar en el directorio de trabajo adecuado de este proyecto. Puede cambiar de directorio ejecutando el siguiente comando en su terminal.
Para dar inicio a su equipo de agentes de IA y comenzar la ejecución de tareas, ejecute este comando desde la carpeta raíz de su proyecto. Tenga en cuenta que el equipo puede ejecutar durante varios minutos antes de devolver un resultado final.
Este comando inicializa my-venta minorista-advisor Crew, reúne a los agentes y les asigna tareas según lo definido en su configuración. Este ejemplo, sin modificar, utilizará Granite en watsonx.ai para crear un report.md con la salida. crewAI puede devolver JSON, modelos Pydantic y cadenas sin procesar como salida. Aquí hay un ejemplo de la salida producida por el equipo.
Plan de acción para reorganizar y mejorar el estante de verduras
Objetivo:
crear una sección de productos agrícolas visualmente atractiva y organizada que muestre las verduras más populares, aumente las ventas y mejore la satisfacción del cliente.
Recomendaciones del analista de mercado:
Plan de acción para el gerente de almacenar y el comprador de almacenar:
...
Paso 1: Visualización del punto focal
...
Paso 4: Pantallas temáticas y características adicionales
Como se ve en el resultado de muestra, el sistema multiagente puede ejecutar el proceso secuencial de procesar entradas, llamar a herramientas y formular hallazgos.
¿Recuerda el problema del pasillo de productos frescos de Sarah? Así es como el sistema la ayudó:
En resumen, el Crew
Con herramientas impulsadas por IA como esta, los minoristas pequeños y medianos pueden optimizar su proceso de toma de decisiones. Al igual que Sarah, puede transformar el rendimiento de su tienda con Tecnología accesible, asequible y eficaz. Esta arquitectura también desbloquea otras oportunidades de IA en varios dominios, como el diseño de productos y la mejora de la experiencia del cliente. Su flexibilidad lo hace valioso más allá de la venta minorista, ya que permite a las empresas innovar y sobresalir en tareas específicas de las industrias.
