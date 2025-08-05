En esta arquitectura de IA agéntica, los agentes trabajan juntos de forma secuencial para lograr el objetivo. Así es como se organiza el sistema de IA generativa:

Agente planificador: crea el plan inicial de alto nivel, una vez al comienzo del flujo de trabajo. Por ejemplo, si un usuario pregunta: "¿Cuáles son los proyectos de código abierto comparables a los que está usando mi equipo?", el agente elaborará un plan paso a paso que podría verse así: “1. Busque documentos del equipo para tecnologías de código abierto. 2. Busque en la web proyectos de código abierto similares a los que se encuentran en el paso 1”. Si alguno de estos pasos falla o proporciona resultados insuficientes, el agente de reflexión puede adaptarlos posteriormente.

Asistente de investigación: el asistente de investigación es el caballo de batalla del sistema. Toma y ejecuta instrucciones como "Buscar documentos del equipo para tecnologías de código abierto". Para el paso 1 del plan, utiliza las instrucciones iniciales del agente planificador. Para los pasos posteriores, también recibe un contexto curado de los resultados de los pasos anteriores.

Por ejemplo, si se le pide "Buscar en la web proyectos de código abierto similares", también recibirá el resultado del paso anterior de búsqueda de documentos. Dependiendo de la instrucción, el asistente de investigación puede usar herramientas como la búsqueda web o de documentos, o ambas, para cumplir con su tarea.

Crítico de pasos: el crítico de pasos es responsable de decidir si el resultado del paso anterior cumplió satisfactoriamente con la instrucción que se le dio. Recibe dos conjuntos de información: la instrucción de un solo paso que se acaba de ejecutar y la salida de esa instrucción. Tener un crítico de pasos que intervenga en la conversación aporta claridad sobre si se logró el objetivo, lo cual es necesario para la planificación del siguiente paso.

Juez de objetivos: el juez de objetivos determina si se ha cumplido el objetivo final, en función de todos los requisitos del objetivo proporcionado, los planes redactados para lograrlo y la información recopilada hasta el momento. El resultado del juez es "SÍ" o "AÚN NO", seguido de una breve explicación que no tiene más de una o dos oraciones.

Agente de reflexión: el agente de reflexión es nuestro responsable ejecutivo de la toma de decisiones. Decide qué paso tomar a continuación, ya sea invadir el siguiente paso planificado, cambiar el rumbo para compensar contratiempos o confirmar que el objetivo se ha completado. Al igual que un director ejecutivo (CEO) de la vida real, realiza su mejor toma de decisiones cuando tiene un objetivo claro en mente y se le presentan hallazgos concisos sobre el progreso que se ha hecho o no para alcanzar ese objetivo. El resultado del agente de reflexión es el siguiente paso a seguir o las instrucciones para terminar si se ha alcanzado el objetivo. Presentamos el agente de reflexión con los siguientes elementos:

El objetivo

El plan original

El último paso que se ejecutó

El resultado del último paso que indica éxito o fracaso

Una secuencia concisa de instrucciones ejecutadas previamente (solo las instrucciones, no su salida)

Presentar estos elementos en un formato estructurado deja claro a nuestro responsable de la toma de decisiones lo que se ha hecho para que pueda decidir qué debe suceder a continuación.

Generador de informes: una vez que se logra el objetivo, el generador de informes sintetiza todos los hallazgos en un resultado cohesivo que responde directamente a la consulta original. Si bien cada paso del proceso genera resultados específicos, el generador de informes une todo en un informe final.