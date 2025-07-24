Creación de flujos de trabajo de agentes con LangGraph y Granite

Esta celda define la lógica del flujo de trabajo para generar una historia corta animada mediante LangGraph, un marco de programación basado en gráficos compositivos diseñado para flujos de trabajo LLM. Cada paso del gráfico representa una tarea creativa y se ejecutan en una secuencia específica para producir el guión final.

Componentes del flujo de trabajo: StateGraph(dict) - Inicializa el flujo de trabajo con un estado basado en diccionario (es decir, la memoria de trabajo es un dictado pasado de nodo a nodo).

Registro de nodos con seguimiento de progreso: cada paso (selección de género, generación de esquemas, escritura de escenas, escritura de diálogos) se agrega como un nodo con el contenedor with_progress() -

graph.add_node("select_genre", with_progress(select_genre_node, "Select Genre", 1, 4))

Este enfoque garantiza que cada nodo registre su tiempo de ejecución y progreso cuando se ejecute.

Perímetros del flujo de trabajo (secuenciación de nodos): la secuencia del pipeline creativo está claramente definida:

select_genre → generate_outline → generate_scene → write_dialogue

set_entry_point() Y set_finish_point(): Estos definen los nodos de inicio y finalización del flujo de trabajo.

graph.compile(): Compila el flujo de trabajo en un formulario ejecutable (flujo de trabajo) que ahora se puede invocar con un estado inicial.