Uso de agentes de IA en ventas

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

¿Cómo pueden ayudar los agentes de IA en las ventas?

Los agentes de IA en ventas se refieren al uso de herramientas impulsadas por IA que pueden automatizar y mejorar las tareas relacionadas con las ventas en tiempo real. La tecnología de agentes de IA puede analizar y aprender de los datos de ventas y clientes de una organización de forma independiente y realizar una variedad de funciones diferentes para mejorar las necesidades comerciales.

Los agentes de IA creados para ventas pueden ayudar a los equipos a gestionar mejor las tareas que consumen mucho tiempo y a tener conversaciones más productivas con los prospectos mediante el uso de capacidades de automatización e IA. Lo anterior puede conducir a una mejor experiencia del cliente y tasas de conversión más sólidas. Si bien los chatbots existen desde hace un tiempo, los agentes de IA son una versión más nueva de esta tecnología que está transformando la forma en que los equipos de ventas gestionan el alcance, cierran tratos y entregan mensajes.

Lo que distingue a los agentes de IA es la capacidad de actuar de forma autónoma y tomar medidas donde mejor les parezca con poca o ninguna entrada humana. A medida que evolucionan los procesos de compra, los procesos de venta deben mantenerse al día. Los compradores de hoy están llenos de información y pueden encontrar una amplia gama de recursos para ayudarlos a evaluar el producto o servicio, mucho antes de que un vendedor, específicamente un representante de desarrollo de ventas (SDR), incluso se comunique.

Los compradores esperan más de las organizaciones y empresas con las que interactúan, especialmente en torno a experiencias personalizadas.1  Sin este tipo de enfoque personalizado de las herramientas de ventas de IA, es más probable que un equipo de ventas pierda la interacción del cliente. Estas herramientas de IA pueden brindar atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana a los clientes potenciales, responder consultas en todo momento y hacer un seguimiento con los siguientes pasos inmediatos, optimizando los flujos de trabajo para el equipo de ventas y manteniendo a los clientes más contentos.

Estos agentes de IA pueden funcionar como un método complementario para los representantes de ventas humanos y ayudar a los profesionales de ventas más avanzados a llegar a los clientes. Con la IA generativa, los asistentes de IA se volvieron mucho más avanzados y aún están evolucionando hacia análisis predictivos de nivel superior. Los agentes de IA para ventas son el siguiente nivel. Estos agentes de IA no pueden reemplazar al representante de ventas humano, pero pueden optimizar la eficiencia, impulsar las ventas y agilizar los flujos de trabajo en el proceso de ventas.

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Cómo trabajan los agentes de IA en ventas

Los agentes de IA se construyen principalmente aprovechando tecnologías avanzadas como machine learning (ML), procesamiento de lenguaje natural (NLP) y grandes modelos de lenguaje (LLM) para mejorar los procesos de ventas y mejorar las interacciones con los clientes. El sistema está diseñado para automatizar y personalizar la interacción del cliente e impulsar la estrategia de ventas, haciéndola más eficiente y eficaz2. Algunos de los mejores agentes de ventas de IA pueden integrarse perfectamente con pilas tecnológicas populares, como OpenAI, Salesforce, Slack y Hubspot.

El núcleo de los agentes de ventas de IA es la integración con los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Los CRM almacenan grandes cantidades de datos sobre los clientes, incluido el historial de compras, las preferencias y las interacciones. Los agentes de IA pueden realizar un análisis exhaustivo de datos para obtener insights más profundos de los comportamientos de los clientes y sus necesidades individuales, lo que les permite llegar a clientes potenciales de manera proactiva. Por ejemplo, un agente de IA podría identificar los patrones de compra en línea de un cliente que indican que es probable que compre un producto en particular y desencadenar recomendaciones personalizadas o acciones de seguimiento.

Los agentes de IA pueden manejar tareas "detrás de escena", como operar independientemente de las entradas humanas y realizar tareas con una guía humana mínima o nula. Adoptan un enfoque proactivo de los procesos de ventas, toman decisiones e interactúan con los clientes de forma autónoma. Este tipo de agente de IA puede identificar clientes potenciales de alta calidad escaneando datos de varios proveedores y fuentes, como redes sociales, sitios web o sistemas de CRM. Utilizan algoritmos para evaluar la probabilidad de que una persona se convierta en un cliente potencial y calificar automáticamente al cliente potencial en función de criterios predefinidos.

Algunos agentes de IA desempeñan un papel más asistencial para los humanos automatizando tareas repetitivas; otros pueden llevar a cabo un razonamiento autónomo y ayudar en la toma de decisiones. Lo que diferencia a estos agentes de IA de otros asistentes que no son agentes es su capacidad para analizar datos, redactar un plan de acción y ejecutar ese plan. Los agentes de asistencia pueden crear plantillas personalizadas de correo electrónico y LinkedIn, mensajes y estrategias de divulgación, además de programar reuniones.

AI Academy

El auge de la IA generativa para las empresas

Aprenda sobre el auge histórico de la IA generativa y lo que significa para las empresas.
Ir al episodio

Cinco casos de uso para agentes de ventas de IA

Hay muchos casos de uso potenciales diferentes para los agentes de ventas de IA, siendo los más populares la automatización de tareas y la optimización del acceso a los datos de los clientes. Esta tecnología de IA abre muchas oportunidades para las organizaciones que buscan desarrollar y avanzar en las operaciones de ventas.

Generación de clientes potenciales y calificación

Con datos externos y CRM, los agentes de IA pueden evaluar la calidad de cada cliente potencial mediante algoritmos predictivos, calificarlos en función de su probabilidad de conversión y priorizar los seguimientos. Esto permite a los equipos de ventas centrar las llamadas de ventas y la divulgación en prospectos de alto potencial.

Compromiso con el cliente

Al utilizar los datos de los clientes, los agentes de IA pueden interactuar con los clientes de forma autónoma y tomar decisiones con poca o ninguna entrada humana necesaria. Ya sea a través de correo electrónico, chatbots o asistentes de voz, pueden interactuar con los clientes de manera personalizada, respondiendo a las consultas de los clientes y guiando a los prospectos a través del proceso de ventas.

Pronóstico de ventas

Los agentes de IA pueden analizar los datos históricos de ventas y las tendencias actuales para predecir el rendimiento futuro de las ventas. Pueden proporcionar insights únicos sobre posibles oportunidades de ventas, resaltar riesgos y recomendar acciones para mejorar el rendimiento. Esto, a su vez, ayuda a los equipos de ventas a tomar decisiones basadas en datos, planificar estrategias y asignar recursos de manera más eficaz.

Capacitación en ventas

Además de minimizar las tareas repetitivas, los agentes de IA pueden ser una herramienta de entrenamiento para los miembros del equipo de ventas. Las herramientas de IA agéntica pueden analizar las conversaciones de ventas y proporcionar feedback a los vendedores en tiempo real. Los agentes pueden sugerir mejoras, como un mejor manejo de las objeciones o estrategias de cierre más efectivas. Esto puede ayudar a los representantes de ventas a perfeccionar sus habilidades y mejorar su rendimiento.

Cultivar a los clientes potenciales entrantes

Los agentes de IA ayudan a los equipos de ventas a lograr resultados más rápidos en cada etapa del ciclo de ventas. Pueden eliminar los retrasos causados por la búsqueda manual de oportunidades de clientes y reducir el tiempo de toma de decisiones al hacer coincidir a los clientes con nuevos productos automáticamente. Los agentes pueden brindar una atención al cliente excepcional al brindar asistencia inmediata y responder a los clientes en cada paso del proceso de ventas.

Beneficios de los agentes de ventas de IA

Mejora de la priorización de clientes potenciales

Los agentes de IA aprovechan los datos comerciales y de ventas para calificar y priorizar clientes potenciales en función de su probabilidad de conversión sin un aumento proporcional de recursos. Esto permite que los equipos de ventas humanos se centren en los prospectos más prometedores, lo que garantiza que los esfuerzos se dirijan hacia donde es más probable que se obtengan resultados exitosos. Los agentes pueden gestionar la calificación de clientes potenciales y tomar decisiones basadas en métricas específicas utilizadas en todo el pipeline de ventas.

Toma de decisiones basada en datos

Los agentes de IA analizan los datos históricos de ventas, el comportamiento de los clientes y las tendencias del mercado para generar insights aplicables en la práctica. Esto ayuda aún más a los equipos de ventas a tomar decisiones informadas sobre estrategias de ventas, modelos de precios y ofertas de productos. Por ejemplo, un análisis de las encuestas de satisfacción del cliente puede encontrar que los clientes están confundidos acerca de los detalles particulares de un producto durante la incorporación. Un equipo de ventas podría considerar agregar una sección de preguntas frecuentes a la incorporación para responder preguntas persistentes comunes.

Personalización mejorada a escala

Mediante el uso de algoritmos de machine learning, los agentes de IA pueden ofrecer experiencias hiperpersonalizadas a los clientes y ayudar a crear perfiles de clientes más sólidos. Los agentes pueden ofrecer mensajes, recomendaciones y ofertas personalizadas basadas en las preferencias individuales de los clientes. Esto garantiza que toda la generación de clientes potenciales sea estratégica, con el objetivo de fomentar relaciones más sólidas con los clientes y mejorar las tasas de conversión generales.

Totalmente personalizable

Algunos agentes de IA se pueden usar de inmediato, mientras que otros se pueden crear para adaptarse a las necesidades y casos de uso específicos de una organización. Algunos funcionan con personalización sin código, lo que permite a los equipos de ventas ver resultados rápidos. La naturaleza escalable del agente de IA también es un atributo sólido. Los agentes pueden manejar grandes volúmenes de clientes potenciales y gestionar la entrada de datos con facilidad.

Disponible a solicitud

Una característica clave de los agentes de IA es que pueden proporcionar un compromiso constante y permanente con los clientes en diferentes zonas horarias. Esto garantiza que los prospectos nunca queden desatendidos y que las oportunidades de ventas puedan aprovecharse en cualquier momento, mejorando así los tiempos de respuesta y la satisfacción del cliente.

Resultados precisos

Los errores manuales de un trabajador humano ocurren de vez en cuando y son inevitables. Sin embargo, cuando los equipos de ventas utilizan agentes de IA, se mitiga el riesgo de errores al ofrecer resultados precisos. Con datos actualizados y completos, los agentes de ventas de IA pueden proporcionar pronósticos de ventas precisos y optimizar las funciones de ventas.

Mejores prácticas para agentes de ventas de IA

Los agentes de IA brindan una oportunidad emocionante tanto para el comprador como para el vendedor. Pero con cualquier nueva tecnología viene una curva de aprendizaje y la necesidad de medidas de seguridad sólidas. Las organizaciones deben estar listas para adaptarse y estar dispuestas a dedicar tiempo y recursos para capacitar a sus vendedores desde el comienzo de la adopción de la IA.

Estar dispuesto a adaptarse

Cuanto más conozcan los clientes los beneficios de las tecnologías de IA, más preferirán a las organizaciones impulsadas por IA. Las capacidades de la IA brindan beneficios únicos al cliente, como respuesta instantánea y atención hiperpersonalizada. Una vez que un cliente descubre lo que es posible, las organizaciones de ventas tienen que adaptarse para satisfacer las expectativas del cliente. Las organizaciones deben estar abiertas y dispuestas a evolucionar y ajustar las expectativas para que las herramientas de IA puedan desplegarse y escalarse.

Ofrezca capacitación eficaz en ventas

Una organización que quiera implementar eficazmente agentes de IA en ventas necesita capacitar a sus empleados humanos. Estas tecnologías a menudo pueden provocar cambios fundamentales en el trabajo de un miembro del equipo y corresponde al gerente de ventas gestionar las expectativas. Además, esta capacitación también implica enseñar a los empleados cómo dar instrucciones adecuadas a la IA y reconocer los momentos en los que es necesaria una entrada humana.

Tenga una estrategia clara

Para que una herramienta de agente de ventas de IA funcione, los equipos de ventas deben definir objetivos específicos y describir los KPI clave que la organización está tratando de lograr. Si un equipo de ventas lanza una red demasiado amplia, puede ser abrumador y, en última instancia, causar más confusión que eficiencia. Una empresa debe elegir prioridades que coincidan con objetivos específicos, como utilizar el análisis de sentimientos para mejorar el rendimiento del equipo de ventas o el análisis de datos de IA para aumentar la calidad de los clientes potenciales. Cualquiera que sea el objetivo, deben existir puntos de referencia medibles para facilitar una transición fluida y un uso eficaz.

Garantice datos de alta calidad

Comúnmente se dice que una herramienta de IA es tan buena como los datos en los que se basa. Esto es cierto para los agentes de IA en ventas. Si un agente de IA trabaja directamente con los clientes, hay mucho en juego. Esto significa que las bases de datos de CRM y prospectos deben ser precisas y relevantes. Una organización podría considerar implementar prácticas específicas de gobernanza de datos para garantizar aún más la confianza del cliente y proporcionar transparencia.

Recursos

Escale la productividad con agentes de IA creados para su empresa

Explore el potencial innovador de los agentes de IA que pueden integrarse sin esfuerzo en sus operaciones comerciales.

Guía del comprador de agentes de IA 2025

Esta guía completa desglosa casos de uso clave, capacidades principales y recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su negocio.
Liberar el potencial de ventas: aprovechar la IA para la productividad y la experiencia del cliente

Conozca cómo operan las organizaciones, permita que los líderes de ventas unifiquen los flujos de trabajo, automatice las decisiones y genere insights en tiempo real sobre la productividad y el crecimiento de los ingresos.
La guía del CEO 2025: cinco cambios de mentalidad para impulsar el crecimiento empresarial

Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, estimular la reinvención empresarial y potenciar el crecimiento con la IA agéntica.
Informe The State of Salesforce 2024–2025

Explore una hoja de ruta estratégica sobre cómo su organización puede aprovechar mejor las oportunidades de la IA generativa con una transformación avanzada impulsada por Salesforce.
¿Su organización está lista para aprovechar la IA generativa?

Regístrese para este informe IDC Spotlight y descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de los datos de su empresa con la IA generativa.

Informe PEAK Matrix® North America 2024

Investigue a profundidad en la evaluación de servicios de consultoría de transformación digital de Everest Group de 18 proveedores de servicios.

Soluciones relacionadas
Agentes de IA para ventas

IBM® watsonx Orchestrate automatiza las tareas de ventas repetitivas con IA conversacional, liberando a los equipos de ventas para construir relaciones con los clientes.

 Explore watsonx Orchestrate
Servicios de consultoría y estrategia de ventas

IBM® iX ayuda a las empresas a transformar su metodología de ventas y operaciones de ingresos con iniciativas basadas en datos.

         Explorar los servicios de ventas
    Planificación y análisis de ventas

    Impulse los ingresos de primera línea y mejore la productividad con una visión de 360 grados de la actividad de ventas.

         Explorar las soluciones de ventas
    Dé el siguiente paso

    IBM watsonx Orchestrate, con IA generativa y tecnología de automatización, puede ayudar a su equipo de ventas a desbloquear todo su potencial.

         Explore watsonx Orchestrate Reserve una demostración