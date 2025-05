IA para la generación de clientes potenciales

Loschatbots han evolucionado enormemente en los últimos años. La versión más actualizada y sofisticada son los agentes y asistentes de IA, a veces denominados chatbots impulsados por IA . Los agentes de IA pueden realizar tareas de forma independiente para un usuario diseñando su propio flujo de trabajo y utilizando las herramientas disponibles. Pueden resolver tareas complejas y adaptarse a las expectativas de los usuarios con el tiempo. Los agentes de IA están ayudando a los representantes de ventas a gestionar los flujos de trabajo salientes y comunicarse con los prospectos para evaluar qué tan alineados están los perfiles con el negocio.

Los asistentes de IA son similares a los agentes de IA, pero son reactivos y realizan tareas a petición de los usuarios. Entiende órdenes en lenguaje natural y utiliza una interfaz de IA conversacional para completar las tareas de un usuario. Piense en Alexa de Amazon y Siri de Apple.

Los chatbots no agenéticos siguen siendo una herramienta para la cualificación de clientes potenciales y la creación de contactos personalizados, pero sólo pueden alcanzar objetivos a corto plazo. Los chatbots no agenéticos pueden seguir siendo útiles para dar respuestas generales a instrucciones comunes, pero no funcionan bien cuando las instrucciones se vuelven demasiado específicas para un usuario y sus datos.

Watsonx Orchestrate ofrece un potente software de agentes de IA para impulsar la generación de clientes potenciales rápidamente. Puede ofrecer experiencias de compra altamente personalizadas y contextualmente relevantes con soporte omnicanal para los clientes. La IA utiliza la IA conversacional para recopilar información de contacto de los usuarios y hacer un seguimiento de los nuevos clientes potenciales para asegurarse de que continúen interactuando con la empresa.