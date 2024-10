Los avances recientes en la tecnología de IA, como la IA generativa, mejoraron las prácticas de marketing al generar experiencias personalizadas casi en tiempo real. Estos avances están marcando el comienzo de una era de hiperpersonalización omnicanal: una experiencia del cliente personalizada y fluida en todas las plataformas que responde al comportamiento del cliente de inmediato.

A medida que la personalización impulsada por IA se volvió más matizada y poderosa, los consumidores comenzaron a esperar estas experiencias personalizadas. Un informe reciente del IBM Institute for Business Value reveló que a tres de cada cinco consumidores les gustaría emplear aplicaciones de IA mientras compran. Y según la consultora McKinsey, el 71% de los consumidores espera que las compañías ofrezcan contenido personalizado. El 67% de esos clientes dicen que se sienten frustrados cuando sus interacciones con las compañías no se adaptan a sus necesidades.1 También se demostró que la personalización impulsa la expansión. El mismo informe descubrió que las organizaciones de rápido crecimiento generan un 40% más de ingresos gracias a la personalización que sus contrapartes de crecimiento más lento.

En el panorama actual, la personalización de la IA se emplea en todas las industrias para crear recomendaciones de productos relevantes y experiencias contextualmente apropiadas a escala. Estas tácticas se aplican ya sea que un usuario objetivo sea un solo comprador en línea, un especialista en adquisiciones en una organización de empresa a compañía (B2B) o un empleado que recibe comunicaciones personalizadas.

Algunas aplicaciones específicas de la industria para la personalización de IA incluyen: