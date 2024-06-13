¿Qué es la Interacción del cliente?

Las expectativas de los clientes han aumentado en los últimos años, lo que ha llevado a los clientes a cambiar más rápidamente la lealtad a la marca. Un estudio de venta minorista de IBM de 2024 encontró que el 77% de los consumidores de todos los grupos de ingresos dicen que hacen concesiones cuando los precios son demasiado altos. Como tal, las organizaciones a menudo necesitan priorizar sus esfuerzos de interacción del cliente a lo largo del ciclo de vida del cliente para mantenerlos contentos.

Según Salesforce, el 80% de los clientes valoran la Experiencia que una organización proporciona tanto como los productos y servicios que vende.1 Las organizaciones necesitan conectarse con los clientes a lo largo de sus recorridos omnicanal, desde las interacciones en la tienda hasta las redes sociales, el correo electrónico, los foros y los centros de contacto. Brindar atención al cliente omnicanal es la mejor manera de lograr una exitosa interacción del cliente a lo largo de su recorrido.

Algunos clientes quieren cada vez más una conexión emocional más profunda con las empresas a las que compran productos y servicios. Otros clientes solo quieren que los artículos que compran funcionen sin problemas.

La interacción del cliente ayuda a las organizaciones a captar nuevos clientes y retener a los existentes.