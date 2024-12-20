Volvamos al inicio de 2024. Había mucho entusiasmo en torno al potencial de las capacidades de la IA, especialmente en lo que se refiere a la experiencia del cliente (CX). A medida que avanzaba el año, una cosa quedó clara: la IA no va a desaparecer.

Los consumidores de hoy en día son más conscientes que nunca del potencial de la IA; algunos incluso comprenden las preocupaciones y los retos que plantea en materia de privacidad. Pero incluso con la inmensa cantidad de cambios en torno a la forma en que los consumidores realizan sus gastos, todo se reduce a una excelente experiencia del cliente. Si no están satisfechos con la experiencia, es probable que el cliente vaya al siguiente mejor negocio.

Dicho claramente: las empresas necesitan encontrar formas de mantener a los clientes comprometidos y leales a sus marcas. Como se describe claramente en el informe 5 Trends for 2025 del IBM Institute for Business Value, "Nada hace que los clientes regresen como las experiencias personalizadas". Con eso en mente, aquí hay siete tendencias de experiencia del cliente que pueden ayudar a los líderes empresariales a impulsar la lealtad del cliente y la retención del cliente en 2025.