Las organizaciones siempre han empleado cierto grado de tecnología para proporcionar una excelente experiencia del cliente, pero el futuro de la atención al cliente exigirá aún más avances para satisfacer las crecientes expectativas de los clientes.

No hay duda de que la atención al cliente está a punto de dar un gran salto gracias a tendencias emergentes como la inteligencia artificial (IA). De hecho, casi el 50 % de los CEO considera que el aumento de las expectativas de los clientes hará que las organizaciones aceleren el uso de nuevas tecnologías como la la IA generativa, según el estudio Guía del CEO para el uso de IA generativa en atención al cliente (CEO Guide to Generative AI for Customer Service) de IBV. Sin duda, el futuro de la atención al cliente debe basarse en la IA para que las organizaciones mejoren la experiencia del cliente y aumenten su lealtad.