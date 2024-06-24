Smart Talks with IBM

Un podcast, presentado por Malcolm Gladwell, que presenta a los visionarios que están aplicando creativamente la tecnología en los negocios para impulsar el cambio.

Miniatura 4x3 de Smart Talks T6E6 con la NASA
La NASA y la IA: decodificando nuestro universo

La NASA e IBM han desarrollado modelos fundacionales avanzados de IA que analizan datos satelitales para revelar patrones en toda la Tierra y otros lugares. Estas herramientas ya están generando un impacto en el mundo real, desde ayudar a Kenia a planificar la plantación de 15 000 millones de árboles hasta permitir que el Reino Unido rastree las floraciones de algas nocivas. Esta colaboración proporciona insights estratégicos para la acción climática, el monitoreo ambiental y la respuesta a emergencias.
Portada del álbum del podcast Mixture of Experts
Desbloquear nuestro futuro cuántico

Malcolm Gladwell se dirige a la San Francisco Tech Week para hablar con el nuevo director de investigación de IBM, Jay Gambetta, frente a una audiencia en vivo. Hablan sobre los planes de IBM para escalar la potencia de la computación cuántica, los innovadores experimentos que ya se están llevando a cabo y el impacto que estas nuevas computadoras podrían tener en la química, la medicina e incluso las finanzas.
Portada del álbum del podcast Mixture of Experts
Creación de negocios más inteligentes con IA y computación cuántica

Malcolm Gladwell conversa con el presidente y CEO de IBM, Arvind Krishna, en un episodio especial en vivo para analizar el potencial innovador de la computación cuántica, el impacto transformador de la IA en los negocios y cómo las predicciones visionarias de Krishna de los años 90 siguen guiando las innovaciones de IBM.
Portada del álbum del podcast Mixture of Experts
Fandom de Ferrari, potenciado por la IA

La Scuderia Ferrari e IBM están redefiniendo la interacción de los aficionados con insights impulsados por IA y herramientas digitales de vanguardia. Descubra cómo IBM está ayudando a la Scuderia Ferrari a profundizar las conexiones con sus casi 400 millones de aficionados en todo el mundo, impulsando la innovación y la comunidad en la era digital.
Portada del álbum del podcast Mixture of Experts
L'Oréal e IBM: belleza impulsada por IA

El programa se dirige al Centro de Investigación e Innovación de L'Oréal en Nueva Jersey, donde Malcolm Gladwell explora las complejidades de la formulación cosmética y la asociación de L'Oréal con IBM en la IA. Descubra cómo la IA está revolucionando la belleza, haciendo que los productos sean aún más sostenibles e innovadores.
Portada del álbum del podcast Mixture of Experts
Cómo los asistentes de IA pueden transformar la educación

Malcolm Gladwell visita la Kennesaw State University para conocer a Jiwoo, un asistente de IA que ayuda a los futuros docentes a practicar la enseñanza receptiva mediante la simulación de interacciones en el aula con los estudiantes. Descubra el impacto de la IA en los métodos de enseñanza para preparar a los docentes para el aula.
Acerca de la serie

Acompañe a Malcolm Gladwell, autor y presentador de Revisionist History, y a los presentadores de sus podcasts favoritos de Pushkin Industries, mientras hablan con visionarios que están aplicando creativamente la tecnología en los negocios para impulsar el cambio y transformar sus industrias.
 
Esta temporada, Smart Talks with IBM sale al exterior. Salimos del estudio para explorar cómo los clientes de IBM están utilizando la inteligencia artificial para transformar la manera en que hacen negocios. Es una nueva perspectiva tras el telón de la tecnología, donde las grandes ideas se encuentran con soluciones de vanguardia.
Malcolm Gladwell sonriendo
Más episodios de Smart Talks with IBM

28 de enero de 2025 | Episodio 8 Cómo la infraestructura está potenciando la era de la IA

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Ric Lewis, vicepresidente sénior de infraestructura de IBM

 Vea el episodio 8 22 de octubre de 2024 | Episodio 7 Cómo la IA puede acelerar la ciberseguridad

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
– Jason Kelley, gerente general, socios estratégicos y ecosistemas de IBM
 – Kristy Friedrichs, vicepresidenta sénior y directora de asociaciones de Palo Alto Networks

 Ver el episodio 7 8 de octubre de 2024 | Episodio 6 Escalar la IA con propósito

Presentador: Jacob Goldstein

Invitado(s):
– Rebecca Finlay, CEO de Partnership on IA

 

 

 Ver el episodio 6 24 de septiembre de 2024 | Episodio 5 El poder de Granite en los negocios

Presentador: Jacob Goldstein

Invitado(s):
 – Maryam Ashoori, directora de gestión de productos y jefa de producto de watsonx.ai de IBM

 

 Vea el episodio 5 10 de septiembre de 2024 | Episodio 4 La educación en la era de la IA

Presentadora: Dra. Laurie Santos

Invitado(s):
 – Justina Nixon-Saintil, vicepresidenta y directora de impacto, responsabilidad social corporativa de IBM
– April Dawson, vicedecana de tecnología e innovación y profesora de Derecho

 Ver el episodio 4 27 de agosto de 2024 | Episodio 3 Cómo el código abierto puede democratizar la IA

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Mo Duffy, gerente de ingeniería de software en Red Hat

. Ver el episodio 3 13 de agosto de 2024 | Episodio 2 Una ventaja de la IA para el US Open

Presentador: Jacob Goldstein

Invitado(s):
 – Brian Ryerson, director sénior de estrategia digital de la US Tennis Association

 Ver el episodio 2 25 de junio de 2024 | Episodio 1 La IA y la paradoja de la productividad

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Rob Thomas, vicepresidente sénior de software y director comercial de IBM

 

 

 Ver el episodio 1
10 de abril de 2024 | Episodio 8 El poder de la colaboración: cómo IBM se asocia con Microsoft

Presentador: Tim Harford

Invitado(s):
 – Srinivasan Venkatarajan, director de negocios globales de socios en Microsoft

 Vea el episodio 8 19 de marzo de 2024 | Episodio 7 IA en la atención médica: cómo la IA generativa está expandiendo el tratamiento de la fertilidad

Presentadora: Dra. Laurie Santos

Invitado(s):
 – Alice Crisci, cofundadora y directora ejecutiva del proveedor de atención de la fertilidad Ovum Health

 

 Ver el episodio 7 28 de noviembre de 2023 | Episodio 6 Salesforce e IBM: revolucionando las experiencias con la IA generativa

Presentador: Jacob Goldstein

Invitado(s):
– Susan Emerson, vicepresidenta sénior de producto: IA, analytics y datos en Salesforce
 – Matthew Candy, socio gerente global de IA generativa en IBM Consulting

 Ver el episodio 6 14 de noviembre de 2023 | Episodio 5 IA generativa: su auge y potencial para la sociedad

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Dr. Darío Gil, vicepresidente sénior y director de investigación de IBM

 Vea el episodio 5 17 de octubre de 2023 | Episodio 4 IA responsable: por qué las empresas necesitan una gobernanza de la IA confiable

Presentadores: Malcolm Gladwell y Laurie Santos

Invitado(s):
 – Christina Montgomery, directora de privacidad y confianza de IBM

 Ver el episodio 4 3 de octubre de 2023 | Episodio 3 Hugging Face y watsonx: por qué el código abierto es el futuro de la IA en los negocios

Presentadores: Malcolm Gladwell y Tim Harford

Invitado(s):
 – Jeff Boudier, jefe de producto y crecimiento de Hugging Face

 Ver el episodio 3 19 de septiembre de 2023 | Episodio 2 Transformaciones en la IA: por qué los modelos fundacionales son el futuro

Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein

Invitado(s):
 – Dr. David Cox, vicepresidente de modelos de IA en IBM Research

 Ver el episodio 2 5 de septiembre de 2023 | Episodio 1 IA empresarial: cómo multiplicar el impacto de la IA

Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein

Invitado(s):
 – Kareem Yusuf, vicepresidente sénior de gestión de productos y crecimiento de IBM Software

 Ver el episodio 1
19 de junio de 2023 | Episodio 10 IBM y HBCU: impulsar una nueva generación de expertos en ciberseguridad

Presentadores: Malcolm Gladwell y Dra. Laurie Santos

Invitado(s):
 – Derrick Warren, decano de la Facultad de Negocios de la Grambling State University (exdecano asociado de la Facultad de Negocios de la Southern University)

 Ver el episodio 10 14 de febrero de 2023 | Episodio 9 355 días en el espacio: encontrar el sentido con el astronauta Mark Vande Hei

Presentador: Malcolm Gladwell


Invitado(s):
 – Mark Vande Hei, astronauta de la NASA

 Vea el episodio 9 29 de noviembre de 2022 | Episodio 8 Clics, no código: transformar las experiencias digitales con Salesforce

Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein

Invitado(s):
 – Phil Weinmeister, director de producto de Salesforce en IBM para las Américas

 Vea el episodio 8 15 de noviembre de 2022 | Episodio 7 Desbloquear la estrategia de datos: alfabetización en datos para mejores negocios

Presentadores: Malcolm Gladwell y Ronald Young Jr.

Invitado(s):
 – Nicholas Renotte, especialista técnico en ciencia de datos e IA de IBM

 Ver el episodio 7 25 de octubre de 2022 | Episodio 6 Combatir el sesgo en la contratación: reclutar una fuerza laboral diversa con automatización inteligente

Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein

Invitado(s):
 – Angela Hood, fundadora y CEO de ThisWay Global

 Ver el episodio 6 27 de septiembre de 2022 | Episodio 5 El futuro de la cadena de suministro: construir negocios sostenibles y transparentes

Presentadores: Malcolm Gladwell y Tim Harford


Invitado(s):
 – Sheri Hinish, líder global de servicios de sustentabilidad de IBM y líder de oferta para la cadena de suministro sustentable

 Vea el episodio 5 30 agosto 2022 | Episodio 4 Mayflower Autonomous Ship: IA y automatización en el mar

Presentadores: Malcolm Gladwell y Lauren Ober


Invitado(s):
 – Brett Phaneuf y Don Scott, los ingenieros detrás del proyecto Mayflower Autonomous Ship

 Ver el episodio 4 23 de julio de 2022 | Episodio 3 El buen hacker: hackear negocios antes que los delincuentes

Presentadores: Malcolm Gladwell y Tim Harford


Invitado(s):
 – Stephanie “Snow” Carruthers, jefa de hackers y personal de X-Force, IBM

 Ver el episodio 3 28 de junio de 2022 | Episodio 2 Crear una IA confiable: un enfoque integral

Presentadores: Malcolm Gladwell y Dra. Laurie Santos

Invitado(s):
 — Phaedra Boinodiris, líder de prácticas de confianza en IA de IBM Consulting

 Ver el episodio 2 31 de mayo de 2022 | Episodio 1 Home Lending Pal: revolucionando la industria hipotecaria con la nube y la IA

Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein

Invitado(s):
 – Bryan Young y Steven Better, cofundadores de Home Lending Pal

 Ver el episodio 1
9 de diciembre de 2021 | Episodio 12 Gestión de la volatilidad de la cadena de suministro en plena temporada alta de compras

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Jonathan Wright, socio gerente global de consultoría de la cadena de suministro de IBM

 Ver el episodio 12 2 diciembre 2021 | Episodio 11 Cómo se presenta el futuro de la sustentabilidad para su empresa y sus clientes

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Marc Rolfe, vicepresidente sénior y director de éxito del ecosistema de socios estratégicos de SAP, y Jason Kelley, gerente general de socios estratégicos de IBM

 Ver el episodio 11 19 de noviembre de 2021 | Episodio 10 Cómo un enfoque centrado en el ser humano está construyendo una IA confiable

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Christina Montgomery, directora de privacidad de IBM y copresidenta del consejo de ética de la IA, y el Dr. Seth Dobrin, director global de IA

 Ver el episodio 10 29 de octubre de 2021 | Episodio 9 La computación cuántica es la computación del mañana, hoy

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Dr. Darío Gil, vicepresidente sénior y director de IBM Research

 Vea el episodio 9 30 de septiembre de 2021 | Episodio 8 Acelerar la innovación con la nube híbrida en el perímetro

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – David Shacochis, vicepresidente de tecnología empresarial y director de tecnología de campo en Lumen, y Howard Boville, director de plataforma en la nube de IBM

 Vea el episodio 8 26 de agosto de 2021 | Episodio 7 Por qué las empresas necesitan blockchain

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Jason Kelley, líder sénior de IBM

 Ver el episodio 7 29 de julio de 2021 | Episodio 6 Una conversación abierta sobre la innovación abierta

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Jim Whitehurst, asesor sénior de IBM

 Ver el episodio 6 3 de junio de 2021 | Episodio 5 Sofá o cubículo: ¿el futuro del trabajo es híbrido?

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Adam Grant, psicólogo organizacional y profesor de Wharton School

.

 

 Vea el episodio 5 27 de mayo de 2021 | Episodio 4 ¿La IA puede ser empática? Reinventar las experiencias del cliente

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Anil Bhatt, vicepresidente sénior y director de tecnología de Anthem, y Glenn Finch, socio gerente de servicios globales de negocio en IBM

 Ver el episodio 4 29 de abril de 2021 | Episodio 3 Remodelar el futuro con mujeres en la IA

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Carla Piñeyro Sublett, vicepresidenta sénior y directora de marketing, y Chimka Munkhbayar, cofundadora de Agrolly

 Ver el episodio 3 30 de marzo de 2021 | Episodio 2 Cómo el 5G, la computación en el perímetro y la IA están transformando las industrias

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Srini Kalapala, vicepresidente de tecnología global, estrategia y red en la nube de Verizon
– Steve Canepa, gerente general global y director general del sector de comunicaciones de IBM

 Ver el episodio 2 25 de marzo de 2021 | Episodio 1 Uso de la IA para repensar la forma de trabajar

Presentador: Malcolm Gladwell

Invitado(s):
 – Rob Thomas, vicepresidente sénior de la nube y plataforma de datos en IBM

 Ver el episodio 1
17 de noviembre de 2020 | Episodio 15 Smart Talks with IBM: por qué las empresas necesitan blockchain

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Jason Kelley, líder sénior de IBM

 Vea el episodio 15 2 de noviembre de 2020 | Episodio 14 Smart Talks with IBM: programar juntos para la equidad racial

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Los ingenieros distinguidos de IBM, Dale Davis Jones y Lysa Banks, junto con la arquitecta creativa Britni Lonesome

 Ver el episodio 14 20 de octubre de 2020 | Episodio 13 Smart Talks with IBM: cómo P-TECH prepara a los estudiantes para el futuro del trabajo

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Joel Mangan de IBM, director ejecutivo de P-TECH, y los recién graduados de P-TECH, Suyhalia Karim-Doran y Eric Cholula-Martinez

 Ver el episodio 13 6 de octubre de 2020 | Episodio 12 Smart Talks with IBM: La privacidad en línea es más importante que nunca

Presentador: Robert y Joe

Invitado(s):
 – Sheri Bachstein, directora global de Watson Advertising y The Weather Company, una empresa de IBM.

 Ver el episodio 12 22 de septiembre de 2020 | Episodio 11 Smart Talks with IBM: La esclavitud humana sigue existiendo. ¿Puede la IA ayudar a frenar esta plaga?

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – John McGrath, arquitecto sénior de soluciones de IBM
– Neil Giles, CEO de Traffik Analysis Hub

 Ver el episodio 11 28 de julio de 2020 | Episodio 10 Abordar las disparidades en la salud durante la COVID-19

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Dr. Kyu Rhee, director de salud de IBM
– Dra. Irene Dankwa-Mullan, directora adjunta de salud de IBM Watson Health

 

 Ver el episodio 10 14 de julio de 2020 | Episodio 9 Un escenario de ciberseguridad en constante cambio

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Wendi Whitmore, vicepresidenta de IBM Security X-Force Threat Intelligence
– Allison Ritter, líder de programa del centro de comando de IBM Security

 Vea el episodio 9 16 junio 2020 | Episodio 7 La IA del debate

Presentador: Robert y Joe

Invitado(s):
 – Investigador principal de Project Debater, Noam Slonim
– Madhu Kochar, vicepresidente de datos e IA de IBM

 Ver el episodio 7 2 de junio de 2020 | Episodio 6 El impacto de la IA en una pandemia

Presentador: Robert y Joe

Invitado(s):
 – Ritika Gunnar, vicepresidenta de los laboratorios de expertos en datos e IA y aprendizaje de IBM
– Jay Bellissimo, gerente general de IBM para el mercado público y federal de EE. UU.

 Ver el episodio 6 19 de mayo de 2020 | Episodio 5 Replantear las cadenas de suministro

Presentador: Robert y Joe

Invitado(s):
 – Luq Niazi, director general global de industrias de consumo de IBM
– Karl Haller, socio en el Centro de Competencia del Consumidor (CoC) de IBM

 Vea el episodio 5 5 de mayo de 2020 | Episodio 4 Trabajar juntos aunque estemos separados

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Kristin Wisnewski
– Grace Suh

 Ver el episodio 4 21 de abril de 2020 | Episodio 3 Acelerar una respuesta a la COVID-19

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Dave Turek de IBM

 Ver el episodio 3 7 de abril de 2020 | Episodio 2 Seguimiento de la COVID-19

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Cameron Clayton, gerente general del ecosistema de IBM Cloud y de The Weather Company

 Ver el episodio 2 24 de marzo de 2020 | Episodio 1 Project Owl

Presentador: Jonathan Strickland

Invitado(s):
 – Bryan Knouse de Project OWL, ganador del Call for Code de IBM
– Alisa Maclin de IBM

 Ver el episodio 1

