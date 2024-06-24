Un podcast, presentado por Malcolm Gladwell, que presenta a los visionarios que están aplicando creativamente la tecnología en los negocios para impulsar el cambio.
La NASA e IBM han desarrollado modelos fundacionales avanzados de IA que analizan datos satelitales para revelar patrones en toda la Tierra y otros lugares. Estas herramientas ya están generando un impacto en el mundo real, desde ayudar a Kenia a planificar la plantación de 15 000 millones de árboles hasta permitir que el Reino Unido rastree las floraciones de algas nocivas. Esta colaboración proporciona insights estratégicos para la acción climática, el monitoreo ambiental y la respuesta a emergencias.
Malcolm Gladwell se dirige a la San Francisco Tech Week para hablar con el nuevo director de investigación de IBM, Jay Gambetta, frente a una audiencia en vivo. Hablan sobre los planes de IBM para escalar la potencia de la computación cuántica, los innovadores experimentos que ya se están llevando a cabo y el impacto que estas nuevas computadoras podrían tener en la química, la medicina e incluso las finanzas.
Malcolm Gladwell conversa con el presidente y CEO de IBM, Arvind Krishna, en un episodio especial en vivo para analizar el potencial innovador de la computación cuántica, el impacto transformador de la IA en los negocios y cómo las predicciones visionarias de Krishna de los años 90 siguen guiando las innovaciones de IBM.
La Scuderia Ferrari e IBM están redefiniendo la interacción de los aficionados con insights impulsados por IA y herramientas digitales de vanguardia. Descubra cómo IBM está ayudando a la Scuderia Ferrari a profundizar las conexiones con sus casi 400 millones de aficionados en todo el mundo, impulsando la innovación y la comunidad en la era digital.
El programa se dirige al Centro de Investigación e Innovación de L'Oréal en Nueva Jersey, donde Malcolm Gladwell explora las complejidades de la formulación cosmética y la asociación de L'Oréal con IBM en la IA. Descubra cómo la IA está revolucionando la belleza, haciendo que los productos sean aún más sostenibles e innovadores.
Malcolm Gladwell visita la Kennesaw State University para conocer a Jiwoo, un asistente de IA que ayuda a los futuros docentes a practicar la enseñanza receptiva mediante la simulación de interacciones en el aula con los estudiantes. Descubra el impacto de la IA en los métodos de enseñanza para preparar a los docentes para el aula.
Acompañe a Malcolm Gladwell, autor y presentador de Revisionist History, y a los presentadores de sus podcasts favoritos de Pushkin Industries, mientras hablan con visionarios que están aplicando creativamente la tecnología en los negocios para impulsar el cambio y transformar sus industrias.
Esta temporada, Smart Talks with IBM sale al exterior. Salimos del estudio para explorar cómo los clientes de IBM están utilizando la inteligencia artificial para transformar la manera en que hacen negocios. Es una nueva perspectiva tras el telón de la tecnología, donde las grandes ideas se encuentran con soluciones de vanguardia.
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Ric Lewis, vicepresidente sénior de infraestructura de IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Jason Kelley, gerente general, socios estratégicos y ecosistemas de IBM
– Kristy Friedrichs, vicepresidenta sénior y directora de asociaciones de Palo Alto Networks
Presentador: Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Rebecca Finlay, CEO de Partnership on IA
Presentador: Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Maryam Ashoori, directora de gestión de productos y jefa de producto de watsonx.ai de IBM
Presentadora: Dra. Laurie Santos
Invitado(s):
– Justina Nixon-Saintil, vicepresidenta y directora de impacto, responsabilidad social corporativa de IBM
– April Dawson, vicedecana de tecnología e innovación y profesora de Derecho
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Mo Duffy, gerente de ingeniería de software en Red Hat
Presentador: Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Brian Ryerson, director sénior de estrategia digital de la US Tennis Association
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Rob Thomas, vicepresidente sénior de software y director comercial de IBM
Presentador: Tim Harford
Invitado(s):
– Srinivasan Venkatarajan, director de negocios globales de socios en Microsoft
Presentadora: Dra. Laurie Santos
Invitado(s):
– Alice Crisci, cofundadora y directora ejecutiva del proveedor de atención de la fertilidad Ovum Health
Presentador: Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Susan Emerson, vicepresidenta sénior de producto: IA, analytics y datos en Salesforce
– Matthew Candy, socio gerente global de IA generativa en IBM Consulting
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Dr. Darío Gil, vicepresidente sénior y director de investigación de IBM
Presentadores: Malcolm Gladwell y Laurie Santos
Invitado(s):
– Christina Montgomery, directora de privacidad y confianza de IBM
Presentadores: Malcolm Gladwell y Tim Harford
Invitado(s):
– Jeff Boudier, jefe de producto y crecimiento de Hugging Face
Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Dr. David Cox, vicepresidente de modelos de IA en IBM Research
Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Kareem Yusuf, vicepresidente sénior de gestión de productos y crecimiento de IBM Software
Presentadores: Malcolm Gladwell y Dra. Laurie Santos
Invitado(s):
– Derrick Warren, decano de la Facultad de Negocios de la Grambling State University (exdecano asociado de la Facultad de Negocios de la Southern University)
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Mark Vande Hei, astronauta de la NASA
Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Phil Weinmeister, director de producto de Salesforce en IBM para las Américas
Presentadores: Malcolm Gladwell y Ronald Young Jr.
Invitado(s):
– Nicholas Renotte, especialista técnico en ciencia de datos e IA de IBM
Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Angela Hood, fundadora y CEO de ThisWay Global
Presentadores: Malcolm Gladwell y Tim Harford
Invitado(s):
– Sheri Hinish, líder global de servicios de sustentabilidad de IBM y líder de oferta para la cadena de suministro sustentable
Presentadores: Malcolm Gladwell y Lauren Ober
Invitado(s):
– Brett Phaneuf y Don Scott, los ingenieros detrás del proyecto Mayflower Autonomous Ship
Presentadores: Malcolm Gladwell y Tim Harford
Invitado(s):
– Stephanie “Snow” Carruthers, jefa de hackers y personal de X-Force, IBM
Presentadores: Malcolm Gladwell y Dra. Laurie Santos
Invitado(s):
— Phaedra Boinodiris, líder de prácticas de confianza en IA de IBM Consulting
Presentadores: Malcolm Gladwell y Jacob Goldstein
Invitado(s):
– Bryan Young y Steven Better, cofundadores de Home Lending Pal
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Jonathan Wright, socio gerente global de consultoría de la cadena de suministro de IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Marc Rolfe, vicepresidente sénior y director de éxito del ecosistema de socios estratégicos de SAP, y Jason Kelley, gerente general de socios estratégicos de IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Christina Montgomery, directora de privacidad de IBM y copresidenta del consejo de ética de la IA, y el Dr. Seth Dobrin, director global de IA
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Dr. Darío Gil, vicepresidente sénior y director de IBM Research
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– David Shacochis, vicepresidente de tecnología empresarial y director de tecnología de campo en Lumen, y Howard Boville, director de plataforma en la nube de IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Jason Kelley, líder sénior de IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Jim Whitehurst, asesor sénior de IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Adam Grant, psicólogo organizacional y profesor de Wharton School
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Anil Bhatt, vicepresidente sénior y director de tecnología de Anthem, y Glenn Finch, socio gerente de servicios globales de negocio en IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Carla Piñeyro Sublett, vicepresidenta sénior y directora de marketing, y Chimka Munkhbayar, cofundadora de Agrolly
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Srini Kalapala, vicepresidente de tecnología global, estrategia y red en la nube de Verizon
– Steve Canepa, gerente general global y director general del sector de comunicaciones de IBM
Presentador: Malcolm Gladwell
Invitado(s):
– Rob Thomas, vicepresidente sénior de la nube y plataforma de datos en IBM
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Jason Kelley, líder sénior de IBM
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Los ingenieros distinguidos de IBM, Dale Davis Jones y Lysa Banks, junto con la arquitecta creativa Britni Lonesome
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Joel Mangan de IBM, director ejecutivo de P-TECH, y los recién graduados de P-TECH, Suyhalia Karim-Doran y Eric Cholula-Martinez
Presentador: Robert y Joe
Invitado(s):
– Sheri Bachstein, directora global de Watson Advertising y The Weather Company, una empresa de IBM.
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– John McGrath, arquitecto sénior de soluciones de IBM
– Neil Giles, CEO de Traffik Analysis Hub
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Dr. Kyu Rhee, director de salud de IBM
– Dra. Irene Dankwa-Mullan, directora adjunta de salud de IBM Watson Health
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Wendi Whitmore, vicepresidenta de IBM Security X-Force Threat Intelligence
– Allison Ritter, líder de programa del centro de comando de IBM Security
Presentador: Robert y Joe
Invitado(s):
– Investigador principal de Project Debater, Noam Slonim
– Madhu Kochar, vicepresidente de datos e IA de IBM
Presentador: Robert y Joe
Invitado(s):
– Ritika Gunnar, vicepresidenta de los laboratorios de expertos en datos e IA y aprendizaje de IBM
– Jay Bellissimo, gerente general de IBM para el mercado público y federal de EE. UU.
Presentador: Robert y Joe
Invitado(s):
– Luq Niazi, director general global de industrias de consumo de IBM
– Karl Haller, socio en el Centro de Competencia del Consumidor (CoC) de IBM
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Kristin Wisnewski
– Grace Suh
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Dave Turek de IBM
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Cameron Clayton, gerente general del ecosistema de IBM Cloud y de The Weather Company
Presentador: Jonathan Strickland
Invitado(s):
– Bryan Knouse de Project OWL, ganador del Call for Code de IBM
– Alisa Maclin de IBM
