El futuro de la inteligencia artificial

Desde sus inicios, la IA generativa ha ido evolucionando. Ya hemos visto a desarrolladores, como OpenAI y Meta, alejarse de modelos grandes para incluir modelos más pequeños y menos costosos, mejorando los modelos de IA para hacer lo mismo o más con menos. La ingeniería rápida está cambiando a medida que modelos, como ChatGPT, se vuelven más inteligentes y más capaces de entender los matices del lenguaje humano. A medida que los LLM se entrenan en información más específica, pueden proporcionar una amplia experiencia para industrias especializadas, convirtiéndose en agentes siempre activos, listos para ayudar a completar las tareas.

La IA no es una tecnología pasajera. No es una fase. Más de 60 países han desarrollado estrategias nacionales de IA para aprovechar los beneficios de la IA mientras se mitigan los riesgos. Esto significa realizar inversiones sustanciales en investigación y desarrollo, revisar y adaptar las normas de política y marcos regulatorios pertinentes y garantizar que la tecnología no diezme el mercado laboral justo y la cooperación internacional.

Cada vez es más fácil comunicarse entre humanos y máquinas, lo que permite a los usuarios de IA lograr más con mayor competencia. Se proyecta que la IA agregue 4.4 billones de dólares a la economía global a través de la exploración y optimización continuas.