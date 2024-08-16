¿Qué significa sin código?

Utiliza interfaces visuales y herramientas de arrastrar y soltar que permiten a los usuarios sin conocimientos técnicos crear software funcional con poco o ningún conocimiento de programación.

El poder del desarrollo sin código reside en su capacidad para democratizar la creación de software y permitir a los usuarios de la línea de negocio desarrollar con rapidez soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Por ejemplo, pensemos en un equipo de marketing que quiere crear una aplicación de encuestas a clientes. Al utilizar una plataforma sin código, pueden ensamblar la aplicación en horas, en lugar de semanas, arrastrando y soltando módulos como campos de preguntas, botones y herramientas de recopilación de datos en un lienzo visual.

Las plataformas sin código utilizan interfaces de arrastrar y soltar, flujos de trabajo visuales y componentes predefinidos para permitir que los usuarios sin conocimientos técnicos (también conocidos como desarrolladores civiles o tecnólogos empresariales) diseñen, creen, prueben y lancen soluciones personalizadas sin involucrar a TI.

Este enfoque de desarrollo rápido de aplicaciones acelera la creación de prototipos y la implementación de aplicaciones, lo que permite a las empresas probar ideas e implementar soluciones a velocidades sin precedentes. Promueve respuestas rápidas a las necesidades del mercado, reduce los costos de desarrollo y la carga de los equipos de TI y libera recursos técnicos para proyectos más complejos. Como resultado, las empresas pueden innovar con mayor rapidez y adaptarse de manera más eficiente a las demandas cambiantes.

El desarrollo sin código remodela el panorama tecnológico al poner las herramientas de desarrollo en manos de usuarios empresariales con habilidades técnicas limitadas. Gartner, analista de la industria, prevé que el 70 % de las nuevas aplicaciones se desarrollarán con tecnologías de código bajo/sin código para 2025, frente a menos del 25 % en 2020 (enlace externo a ibm.com).

Este cambio fomenta una cultura de innovación en todos los niveles de la organización, desde el marketing hasta las operaciones. A medida que las empresas se enfrentan a una creciente presión para digitalizar los flujos de trabajo y automatizar los procesos, las plataformas sin código ofrecen una solución escalable y rentable. Estas herramientas ayudan a los líderes empresariales a cumplir sus objetivos de transformación digital sin necesidad de contar con amplios conocimientos de programación ni recursos técnicos adicionales.