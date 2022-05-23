Código bajo vs. sin código: ¿cuál es la diferencia?

La demanda de hiperautomatización y modernización de TI ha crecido, pero las empresas han tenido dificultades para adaptarse a estas tendencias debido a la limitada disponibilidad actual de desarrolladores calificados. Muchos proyectos de TI quedan relegados al archivo "pendiente" debido a la escasez de recursos con habilidades técnicas especializadas. Como resultado, siguen existiendo ineficiencias operativas y se ve comprometido el tiempo de comercialización, un factor crucial para que las empresas sigan siendo competitivas.
Para hacer frente a estos retos, han surgido soluciones de desarrollo de software de código bajo y sin código (enlace externo a ibm.com) como alternativas viables y convenientes al proceso de desarrollo tradicional.
Código bajo es un enfoque de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) que permite la generación automatizada de código a través de bloques de construcción visuales como las interfaces de menú desplegable y de arrastrar y soltar. Esta automatización permite a los usuarios de código bajo centrarse en el diferenciador en lugar del denominador común de la programación. El código bajo es un punto intermedio equilibrado entre la programación manual y sin código, ya que sus usuarios aún pueden agregar código sobre código generado automáticamente.
Entre los ejemplos de aplicaciones que se prestan al desarrollo de código bajo se incluyen las plataformas de gestión de procesos de negocio, el desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles, las herramientas interdepartamentales como el software de gestión de evaluaciones, la integración con complementos externos y las tecnologías de última generación basadas en la nube, como las bibliotecas de machine learning, la automatización robótica de procesos y la modernización de aplicaciones heredadas.
Jamil Spain tiene algunos videos excelentes sobre código bajo y sin código que incluiremos para profundizar en el tema.
Sin código también es un enfoque RAD y, a menudo, se trata como un subconjunto del enfoque de desarrollo modular plug-and-play y de código bajo. Mientras que en código bajo hay algunos controles manuales realizados por los desarrolladores en forma de scripting o programación manual, sin código tiene un enfoque completamente sin intervención, con una dependencia del 100 % de las herramientas visuales.
Algunos ejemplos de aplicaciones adecuadas para el desarrollo sin código son las aplicaciones de autoservicio para usuarios empresariales, los paneles, las aplicaciones móviles y web, las plataformas de gestión de contenidos y los generadores de flujos de datos. Sin código es ideal para aplicaciones independientes de creación rápida, interfaces de usuario (IU) sencillas y automatizaciones simples, y se utiliza en herramientas de planificación de calendarios, herramientas de gestión de las instalaciones y aplicaciones de informes de BI con columnas y filtros configurables.
Una plataforma de aplicaciones de código bajo (LCAP), también llamada plataforma de desarrollo de código bajo (LCDP), contiene un entorno de desarrollo integrado (IDE) con características integradas como API, plantillas de código, módulos de complemento reutilizables y conectores gráficos para automatizar un porcentaje significativo del proceso de desarrollo de las aplicaciones. Las LCAP suelen estar disponibles como soluciones de plataforma como servicio (PaaS) basadas en la nube.
Una plataforma de código bajo funciona según el principio de reducir la complejidad mediante el uso de herramientas y técnicas visuales, como el modelado de procesos, en el que los usuarios emplean herramientas visuales para definir flujos de trabajo, reglas de negocio, interfaces de usuario y similares. Entre bastidores, todo el flujo de trabajo se convierte automáticamente en código. Las LCAP son utilizados principalmente por desarrolladores profesionales para automatizar los aspectos genéricos de la programación y redirigir los esfuerzos hacia la última etapa del desarrollo.
Algunos ejemplos de estas plataformas de automatización incluyen plataformas de aplicaciones de código bajo, suites de gestión de procesos de negocio, plataformas de desarrollo ciudadano y otras herramientas RAD similares.
En una plataforma de desarrollo sin código (NCDP), también llamada a veces plataforma de automatización y desarrollo ciudadano (CADP), todo el código se genera a través de interfaces de arrastrar y soltar o de apuntar y hacer clic. Las NCDP son utilizados tanto por desarrolladores profesionales como por desarrolladores ciudadanos (usuarios no técnicos o no desarrolladores con habilidades de programación limitadas o nulas).
Tanto el código bajo como sin código son similares en el sentido de que tienen como objetivo abstraer los aspectos complejos de la programación mediante el uso de interfaces visuales y plantillas preconfiguradas. Ambas plataformas de desarrollo están disponibles como soluciones PaaS y adoptan un diseño basado en flujos de trabajo para definir la progresión lógica de los datos. Comparten muchos beneficios debido al enfoque común:
Hay mucha superposición entre los dos enfoques (exacerbada por el confuso posicionamiento de los proveedores de plataformas de código bajo y sin código) a pesar de las sutiles diferencias de características entre sus soluciones. No obstante, existen diferencias importantes a considerar:
El código bajo está dirigido a desarrolladores profesionales para evitar replicar código básico y crear espacio para los aspectos más complejos del desarrollo que conducen a la innovación y la riqueza en conjuntos de características. Al automatizar los aspectos estándar de la programación y adoptar un enfoque independiente de la sintaxis, permite la reprogramación de desarrolladores y la expansión del grupo de talentos.
Sin código, por otro lado, está dirigido a usuarios empresariales que tienen un amplio conocimiento del dominio y también pueden tener ciertos conocimientos en tecnología, pero carecen de la capacidad de escribir código manualmente. También es adecuado para equipos híbridos con usuarios empresariales y desarrolladores de software o propietarios de pequeñas empresas y equipos no relacionados con la tecnología de la información, como recursos humanos, finanzas y asuntos legales.
Sin código se presta bien a aplicaciones frontend que se pueden diseñar rápidamente mediante interfaces de arrastrar y soltar. Los buenos candidatos son las aplicaciones de IU que extraen datos de fuentes e informan, analizan, importan y exportan datos.
Además, sin código es ideal para reemplazar tareas administrativas monótonas, como los informes basados en Excel que utilizan los equipos empresariales. Este tipo de proyectos no suelen ser prioritarios para el departamento de TI, pero pueden ser de gran ayuda para los equipos comerciales. También es adecuado para aplicaciones internas que no soportan la carga de funcionalidades extensas y para aplicaciones empresariales a pequeña escala con menos presupuesto de desarrollo.
El código bajo, con una biblioteca de componentes exhaustiva, se puede ampliar a aplicaciones con lógica empresarial pesada y escalar a nivel empresarial. Además, para integrarse con otras aplicaciones y API Connect, conectarse a múltiples fuentes de datos y crear sistemas con medidas de seguridad que requieren la perspectiva de TI, el código bajo es una alternativa mejor que sin código.
El código bajo requiere más capacitación y tiempo para incorporar, desarrollar y desplegar, ya que ofrece más oportunidades de personalización. Pero sigue siendo considerablemente más rápido que el desarrollo tradicional.
Sin código, al ser altamente configurable y totalmente plug-and-play, lleva menos tiempo de compilación en comparación con el código bajo. El tiempo de prueba también se reduce porque el riesgo de posibles errores que suelen producirse con la programación manual es mínimo. Aquí, se trata de garantizar que las configuraciones y el flujo de datos estén configurados correctamente.
Código bajo es un sistema abierto que permite a sus usuarios ampliar la funcionalidad a través del código. Esto significa más flexibilidad y reutilización. Por ejemplo, los usuarios pueden crear complementos personalizados y conectores de fuentes de datos para adaptarse a sus casos de uso y reutilizarlos más adelante. Sin embargo, cabe señalar que las actualizaciones y los parches más recientes de la LCAP deben probarse con el código introducido manualmente.
Sin código es un sistema más cerrado que solo se puede ampliar a través de conjuntos de características con plantillas. Esto implica casos de uso restringidos y acceso limitado a complementos e integraciones estándar, pero facilita garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, ya que no hay código escrito manualmente que pueda afectar a futuras versiones del NCDP.
Si bien esto ha sido una preocupación tanto para las plataformas de código bajo como sin código, el riesgo de TI en la sombra es mayor con sin código, que requiere poca o casi ninguna intervención de los equipos de TI. Esto podría dar lugar a una infraestructura paralela que no se supervisa de cerca, lo que genera vulnerabilidades de seguridad y deuda técnica.
Sin embargo, el hecho de que el código bajo todavía esté bajo el dominio de los equipos de TI puede ayudar a garantizar una mejor gobernanza y control.
Código bajo supera a sin código en su soporte a la escalabilidad y la compatibilidad entre plataformas. Agregar complementos personalizados y código personalizado abre la posibilidad de una gama más amplia de implementaciones y trabajar con múltiples plataformas.
Sin código tiene menos extensibilidad y un potencial limitado para conectarse a sistemas existentes o integrarse con otras plataformas. Por lo tanto, aborda un conjunto estrecho de casos de uso y tiene una capacidad reducida para escalar.
Tanto el código bajo como sin código tienen sus fortalezas individuales. Las similitudes entre los dos tampoco hacen que esta sea una decisión fácil. La mejor manera de proceder es evaluar los requisitos actuales y tomar una decisión en consecuencia.
Aquí hay algunas preguntas para determinar las necesidades del usuario:
Las dos preguntas clave aquí son: ¿para qué es la aplicación y quién la va a construir? Aunque ambas preguntas son importantes, es mejor utilizar un enfoque centrado en los objetivos que uno centrado en los usuarios, es decir, qué es más importante que quién.
Si los casos de uso son complejos, requieren integraciones con otras aplicaciones en la nube u on premises, tienen requerimientos críticos para el cliente o para el negocio o necesitan desplegarse en toda la empresa, el código bajo es la opción preferida. En este caso, incluso si los usuarios no tienen la experiencia necesaria en lenguajes de programación, las asociaciones con equipos de TI o programas de capacitación pueden resolver los desafíos.
