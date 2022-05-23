Código bajo vs. sin código: ¿cuál es la diferencia?

Hay mucha superposición entre los dos enfoques (exacerbada por el confuso posicionamiento de los proveedores de plataformas de código bajo y sin código) a pesar de las sutiles diferencias de características entre sus soluciones. No obstante, existen diferencias importantes a considerar:

Usuarios objetivo

El código bajo está dirigido a desarrolladores profesionales para evitar replicar código básico y crear espacio para los aspectos más complejos del desarrollo que conducen a la innovación y la riqueza en conjuntos de características. Al automatizar los aspectos estándar de la programación y adoptar un enfoque independiente de la sintaxis, permite la reprogramación de desarrolladores y la expansión del grupo de talentos.

Sin código, por otro lado, está dirigido a usuarios empresariales que tienen un amplio conocimiento del dominio y también pueden tener ciertos conocimientos en tecnología, pero carecen de la capacidad de escribir código manualmente. También es adecuado para equipos híbridos con usuarios empresariales y desarrolladores de software o propietarios de pequeñas empresas y equipos no relacionados con la tecnología de la información, como recursos humanos, finanzas y asuntos legales.

Casos de uso

Sin código se presta bien a aplicaciones frontend que se pueden diseñar rápidamente mediante interfaces de arrastrar y soltar. Los buenos candidatos son las aplicaciones de IU que extraen datos de fuentes e informan, analizan, importan y exportan datos.

Además, sin código es ideal para reemplazar tareas administrativas monótonas, como los informes basados en Excel que utilizan los equipos empresariales. Este tipo de proyectos no suelen ser prioritarios para el departamento de TI, pero pueden ser de gran ayuda para los equipos comerciales. También es adecuado para aplicaciones internas que no soportan la carga de funcionalidades extensas y para aplicaciones empresariales a pequeña escala con menos presupuesto de desarrollo.

El código bajo, con una biblioteca de componentes exhaustiva, se puede ampliar a aplicaciones con lógica empresarial pesada y escalar a nivel empresarial. Además, para integrarse con otras aplicaciones y API Connect, conectarse a múltiples fuentes de datos y crear sistemas con medidas de seguridad que requieren la perspectiva de TI, el código bajo es una alternativa mejor que sin código.

Velocidad

El código bajo requiere más capacitación y tiempo para incorporar, desarrollar y desplegar, ya que ofrece más oportunidades de personalización. Pero sigue siendo considerablemente más rápido que el desarrollo tradicional.

Sin código, al ser altamente configurable y totalmente plug-and-play, lleva menos tiempo de compilación en comparación con el código bajo. El tiempo de prueba también se reduce porque el riesgo de posibles errores que suelen producirse con la programación manual es mínimo. Aquí, se trata de garantizar que las configuraciones y el flujo de datos estén configurados correctamente.

Sistemas abiertos frente a sistemas cerrados

Código bajo es un sistema abierto que permite a sus usuarios ampliar la funcionalidad a través del código. Esto significa más flexibilidad y reutilización. Por ejemplo, los usuarios pueden crear complementos personalizados y conectores de fuentes de datos para adaptarse a sus casos de uso y reutilizarlos más adelante. Sin embargo, cabe señalar que las actualizaciones y los parches más recientes de la LCAP deben probarse con el código introducido manualmente.

Sin código es un sistema más cerrado que solo se puede ampliar a través de conjuntos de características con plantillas. Esto implica casos de uso restringidos y acceso limitado a complementos e integraciones estándar, pero facilita garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, ya que no hay código escrito manualmente que pueda afectar a futuras versiones del NCDP.

Riesgo de TI en la sombra

Si bien esto ha sido una preocupación tanto para las plataformas de código bajo como sin código, el riesgo de TI en la sombra es mayor con sin código, que requiere poca o casi ninguna intervención de los equipos de TI. Esto podría dar lugar a una infraestructura paralela que no se supervisa de cerca, lo que genera vulnerabilidades de seguridad y deuda técnica.

Sin embargo, el hecho de que el código bajo todavía esté bajo el dominio de los equipos de TI puede ayudar a garantizar una mejor gobernanza y control.

Gama arquitectónica

Código bajo supera a sin código en su soporte a la escalabilidad y la compatibilidad entre plataformas. Agregar complementos personalizados y código personalizado abre la posibilidad de una gama más amplia de implementaciones y trabajar con múltiples plataformas.

Sin código tiene menos extensibilidad y un potencial limitado para conectarse a sistemas existentes o integrarse con otras plataformas. Por lo tanto, aborda un conjunto estrecho de casos de uso y tiene una capacidad reducida para escalar.