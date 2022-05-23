Etiquetas
Cloud

Código bajo vs. sin código: ¿cuál es la diferencia?

Una carretera que cruza el océano

Código bajo y sin código son dos nuevas soluciones de desarrollo de software: ¿cómo se comparan?

La demanda de hiperautomatización y modernización de TI ha crecido, pero las empresas han tenido dificultades para adaptarse a estas tendencias debido a la limitada disponibilidad actual de desarrolladores calificados. Muchos proyectos de TI quedan relegados al archivo "pendiente" debido a la escasez de recursos con habilidades técnicas especializadas. Como resultado, siguen existiendo ineficiencias operativas y se ve comprometido el tiempo de comercialización, un factor crucial para que las empresas sigan siendo competitivas.

Para hacer frente a estos retos, han surgido soluciones de desarrollo de software de código bajo y sin código (enlace externo a ibm.com) como alternativas viables y convenientes al proceso de desarrollo tradicional.

 

¿Qué es el código bajo?

Código bajo es un enfoque de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) que permite la generación automatizada de código a través de bloques de construcción visuales como las interfaces de menú desplegable y de arrastrar y soltar. Esta automatización permite a los usuarios de código bajo centrarse en el diferenciador en lugar del denominador común de la programación. El código bajo es un punto intermedio equilibrado entre la programación manual y sin código, ya que sus usuarios aún pueden agregar código sobre código generado automáticamente.

Entre los ejemplos de aplicaciones que se prestan al desarrollo de código bajo se incluyen las plataformas de gestión de procesos de negocio, el desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles, las herramientas interdepartamentales como el software de gestión de evaluaciones, la integración con complementos externos y las tecnologías de última generación basadas en la nube, como las bibliotecas de machine learning, la automatización robótica de procesos y la modernización de aplicaciones heredadas.

Jamil Spain tiene algunos videos excelentes sobre código bajo y sin código que incluiremos para profundizar en el tema.

¿Qué significa sin código?

Sin código también es un enfoque RAD y, a menudo, se trata como un subconjunto del enfoque de desarrollo modular plug-and-play y de código bajo. Mientras que en código bajo hay algunos controles manuales realizados por los desarrolladores en forma de scripting o programación manual, sin código tiene un enfoque completamente sin intervención, con una dependencia del 100 % de las herramientas visuales.

Algunos ejemplos de aplicaciones adecuadas para el desarrollo sin código son las aplicaciones de autoservicio para usuarios empresariales, los paneles, las aplicaciones móviles y web, las plataformas de gestión de contenidos y los generadores de flujos de datos. Sin código es ideal para aplicaciones independientes de creación rápida, interfaces de usuario (IU) sencillas y automatizaciones simples, y se utiliza en herramientas de planificación de calendarios, herramientas de gestión de las instalaciones y aplicaciones de informes de BI con columnas y filtros configurables.

Automatización de código bajo y sin código

Una plataforma de aplicaciones de código bajo (LCAP), también llamada plataforma de desarrollo de código bajo (LCDP), contiene un entorno de desarrollo integrado (IDE) con características integradas como API, plantillas de código, módulos de complemento reutilizables y conectores gráficos para automatizar un porcentaje significativo del proceso de desarrollo de las aplicaciones. Las LCAP suelen estar disponibles como soluciones de plataforma como servicio (PaaS) basadas en la nube.

Una plataforma de código bajo funciona según el principio de reducir la complejidad mediante el uso de herramientas y técnicas visuales, como el modelado de procesos, en el que los usuarios emplean herramientas visuales para definir flujos de trabajo, reglas de negocio, interfaces de usuario y similares. Entre bastidores, todo el flujo de trabajo se convierte automáticamente en código. Las LCAP son utilizados principalmente por desarrolladores profesionales para automatizar los aspectos genéricos de la programación y redirigir los esfuerzos hacia la última etapa del desarrollo.

Algunos ejemplos de estas plataformas de automatización incluyen plataformas de aplicaciones de código bajo, suites de gestión de procesos de negocio, plataformas de desarrollo ciudadano y otras herramientas RAD similares.

En una plataforma de desarrollo sin código (NCDP), también llamada a veces plataforma de automatización y desarrollo ciudadano (CADP), todo el código se genera a través de interfaces de arrastrar y soltar o de apuntar y hacer clic. Las NCDP son utilizados tanto por desarrolladores profesionales como por desarrolladores ciudadanos (usuarios no técnicos o no desarrolladores con habilidades de programación limitadas o nulas).

Código bajo y sin código: similitudes y beneficios

Tanto el código bajo como sin código son similares en el sentido de que tienen como objetivo abstraer los aspectos complejos de la programación mediante el uso de interfaces visuales y plantillas preconfiguradas. Ambas plataformas de desarrollo están disponibles como soluciones PaaS y adoptan un diseño basado en flujos de trabajo para definir la progresión lógica de los datos. Comparten muchos beneficios debido al enfoque común:

  • Democratización de la tecnología: tanto las soluciones de código bajo como sin código se crean con el objetivo de empoderar a diferentes tipos de usuarios. Esto reduce la dependencia de especialistas y tecnólogos costosos y difíciles de contratar.
  • Facilitadores de la productividad: el código bajo/sin código aumenta la velocidad de desarrollo (enlace externo a ibm.com), ya que puede eliminar los atrasos en materia de TI, reducir los plazos de los proyectos de meses a días y facilitar un lanzamiento más rápido de los productos.
  • Feedback rápido del cliente con menos riesgo: antes de invertir recursos significativos en un proyecto, el código bajo/sin código permite a los desarrolladores obtener feedback de los clientes mostrando prototipos fáciles de construir. Esto anticipa la decisión de seguir adelante o no en el calendario del proyecto, minimizando el riesgo y el costo.
  • Más construir que comprar: si bien los productos comerciales listos para usar (COTS) pueden ser costosos y tener un enfoque único para todos, el código bajo y sin código incentivan la personalización interna, cambiando significativamente hacia “ construir” en el dilema comprar frente a construir.
  • Coherencia arquitectónica: para módulos transversales como registro y auditoría, una plataforma centralizada de código bajo/sin código garantiza la coherencia del diseño y el código. Esta uniformidad también resulta beneficiosa a la hora de depurar aplicaciones, ya que los desarrolladores pueden dedicar su tiempo a resolver problemas en lugar de a comprender la infraestructura.
  • Rentabilidad: el código bajo/sin código es más rentable que el desarrollo manual desde cero debido a equipos más pequeños, menos recursos, y menores costos de infraestructura y de mantenimiento. También da como resultado un mejor ROI con lanzamientos ágiles más rápidos.
  • Colaboración entre el negocio y TI: los equipos de negocio y desarrollo tradicionalmente compartieron una relación de tira y afloja. Sin embargo, con más usuarios empresariales que participan en el desarrollo a través del movimiento de código bajo/sin código, existe un mejor equilibrio y comprensión entre los dos mundos aparentemente diferentes.
Desarrollo de aplicaciones

Entérese: desarrollo de aplicaciones empresariales en la nube

En este video, el Dr. Peter Haumer analiza cómo es el desarrollo de aplicaciones empresariales modernas en la nube híbrida y hace una demostración de diferentes componentes y prácticas, incluidos IBM Z Open Editor, IBM Wazi y Zowe.

Explore el desarrollo de aplicaciones en la nube

¿En qué se diferencia el código bajo de sin código?

Hay mucha superposición entre los dos enfoques (exacerbada por el confuso posicionamiento de los proveedores de plataformas de código bajo y sin código) a pesar de las sutiles diferencias de características entre sus soluciones. No obstante, existen diferencias importantes a considerar:

Usuarios objetivo

El código bajo está dirigido a desarrolladores profesionales para evitar replicar código básico y crear espacio para los aspectos más complejos del desarrollo que conducen a la innovación y la riqueza en conjuntos de características. Al automatizar los aspectos estándar de la programación y adoptar un enfoque independiente de la sintaxis, permite la reprogramación de desarrolladores y la expansión del grupo de talentos.

Sin código, por otro lado, está dirigido a usuarios empresariales que tienen un amplio conocimiento del dominio y también pueden tener ciertos conocimientos en tecnología, pero carecen de la capacidad de escribir código manualmente. También es adecuado para equipos híbridos con usuarios empresariales y desarrolladores de software o propietarios de pequeñas empresas y equipos no relacionados con la tecnología de la información, como recursos humanos, finanzas y asuntos legales.

Casos de uso

Sin código se presta bien a aplicaciones frontend que se pueden diseñar rápidamente mediante interfaces de arrastrar y soltar. Los buenos candidatos son las aplicaciones de IU que extraen datos de fuentes e informan, analizan, importan y exportan datos.

Además, sin código es ideal para reemplazar tareas administrativas monótonas, como los informes basados en Excel que utilizan los equipos empresariales. Este tipo de proyectos no suelen ser prioritarios para el departamento de TI, pero pueden ser de gran ayuda para los equipos comerciales. También es adecuado para aplicaciones internas que no soportan la carga de funcionalidades extensas y para aplicaciones empresariales a pequeña escala con menos presupuesto de desarrollo.

El código bajo, con una biblioteca de componentes exhaustiva, se puede ampliar a aplicaciones con lógica empresarial pesada y escalar a nivel empresarial. Además, para integrarse con otras aplicaciones y API Connect, conectarse a múltiples fuentes de datos y crear sistemas con medidas de seguridad que requieren la perspectiva de TI, el código bajo es una alternativa mejor que sin código.

Velocidad

El código bajo requiere más capacitación y tiempo para incorporar, desarrollar y desplegar, ya que ofrece más oportunidades de personalización. Pero sigue siendo considerablemente más rápido que el desarrollo tradicional.

Sin código, al ser altamente configurable y totalmente plug-and-play, lleva menos tiempo de compilación en comparación con el código bajo. El tiempo de prueba también se reduce porque el riesgo de posibles errores que suelen producirse con la programación manual es mínimo. Aquí, se trata de garantizar que las configuraciones y el flujo de datos estén configurados correctamente.

Sistemas abiertos frente a sistemas cerrados

Código bajo es un sistema abierto que permite a sus usuarios ampliar la funcionalidad a través del código. Esto significa más flexibilidad y reutilización. Por ejemplo, los usuarios pueden crear complementos personalizados y conectores de fuentes de datos para adaptarse a sus casos de uso y reutilizarlos más adelante. Sin embargo, cabe señalar que las actualizaciones y los parches más recientes de la LCAP deben probarse con el código introducido manualmente.

Sin código es un sistema más cerrado que solo se puede ampliar a través de conjuntos de características con plantillas. Esto implica casos de uso restringidos y acceso limitado a complementos e integraciones estándar, pero facilita garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, ya que no hay código escrito manualmente que pueda afectar a futuras versiones del NCDP.

Riesgo de TI en la sombra

Si bien esto ha sido una preocupación tanto para las plataformas de código bajo como sin código, el riesgo de TI en la sombra es mayor con sin código, que requiere poca o casi ninguna intervención de los equipos de TI. Esto podría dar lugar a una infraestructura paralela que no se supervisa de cerca, lo que genera vulnerabilidades de seguridad y deuda técnica.

Sin embargo, el hecho de que el código bajo todavía esté bajo el dominio de los equipos de TI puede ayudar a garantizar una mejor gobernanza y control.

Gama arquitectónica

Código bajo supera a sin código en su soporte a la escalabilidad y la compatibilidad entre plataformas. Agregar complementos personalizados y código personalizado abre la posibilidad de una gama más amplia de implementaciones y trabajar con múltiples plataformas.

Sin código tiene menos extensibilidad y un potencial limitado para conectarse a sistemas existentes o integrarse con otras plataformas. Por lo tanto, aborda un conjunto estrecho de casos de uso y tiene una capacidad reducida para escalar.

Cuándo usar código bajo frente a cuándo usar sin código

Tanto el código bajo como sin código tienen sus fortalezas individuales. Las similitudes entre los dos tampoco hacen que esta sea una decisión fácil. La mejor manera de proceder es evaluar los requisitos actuales y tomar una decisión en consecuencia.

Aquí hay algunas preguntas para determinar las necesidades del usuario:

  • ¿Cuáles son los objetivos de usar el software de código bajo o sin código?
  • ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cuál es su experiencia en programación?
  • ¿Cuál es el alcance y la escala del problema a resolver?
  • ¿La compilación requiere integraciones personalizadas con aplicaciones externas e internas?
  • ¿Cuál es el tiempo de respuesta necesario?
  • ¿Cuánto control quieren mantener los usuarios sobre el código?
  • ¿La aplicación debe manejar datos confidenciales o tener en cuenta consideraciones de seguridad?

Las dos preguntas clave aquí son: ¿para qué es la aplicación y quién la va a construir? Aunque ambas preguntas son importantes, es mejor utilizar un enfoque centrado en los objetivos que uno centrado en los usuarios, es decir, qué es más importante que quién.

Si los casos de uso son complejos, requieren integraciones con otras aplicaciones en la nube u on premises, tienen requerimientos críticos para el cliente o para el negocio o necesitan desplegarse en toda la empresa, el código bajo es la opción preferida. En este caso, incluso si los usuarios no tienen la experiencia necesaria en lenguajes de programación, las asociaciones con equipos de TI o programas de capacitación pueden resolver los desafíos.

Código bajo y sin código con IBM

Al trabajar con IBM, tendrá acceso a capacidades de automatización inteligente de bajo código y sin código que permiten a los expertos en la materia automatizar procesos sin depender de TI.

Soluciones sin código:

Soluciones de código bajo:

  • Capacite a los usuarios empresariales para construir sus propios bots utilizando IBM Robotic Process Automation, como lo hizo Lojacorr Network, aumentando la eficiencia de ejecución de procesos en un 80 % sin contratar personal y sin experiencia previa en lenguaje de programación.
  • Integre aplicaciones utilizando herramientas sencillas basadas en la web con IBM AppConnect.
  • Configure pipelines de procesamiento de archivos que interconecten unidades de negocio y socios externos con Aspera Orchestrator.

Soluciones relacionadas
Desarrollo de aplicaciones impulsado por IA

watsonx.ai permite a los equipos de desarrollo de aplicaciones integrar perfectamente la IA en sus flujos de trabajo. Desde la creación de modelos hasta su despliegue, este completo kit de herramientas da soporte a todo el ciclo de vida de la IA.

 Explorar watsonx.ai
IBM Z Development and Test Environment

Utilice una plataforma para el desarrollo de aplicaciones de mainframe, pruebas, demostración y entrenamiento en hardware x86.

 Explorar el entorno de desarrollo Z
Soluciones de computación en la nube móvil

Descubra la plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles de IBM para diseñar, crear prototipos y comercializar aplicaciones de manera rápida y sencilla.

 Explorar la nube móvil
Dé el siguiente paso

Los servicios de consultoría de desarrollo de aplicaciones en la nube de IBM Cloud ofrecen orientación experta y soluciones innovadoras para agilizar su estrategia de nube. Colabore con los expertos en nube y desarrollo de IBM para modernizar, escalar y acelerar sus aplicaciones, y obtenga resultados transformadores para su empresa.

 Conozca los servicios de desarrollo de aplicaciones Comience a crear con IBM Cloud de forma gratuita