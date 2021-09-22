¿Qué es la automatización robótica de procesos (RPA)?

Existen múltiples beneficios de RPA, que incluyen:



- Menos programación

- Ahorro rápido de costos

- Mayor satisfacción del cliente

- Mejora del ánimo de los empleados

- Mejor precisión y cumplimiento de normas

- Los sistemas existentes siguen vigentes

La RPA no requiere necesariamente la configuración de un desarrollador; las características de arrastrar y soltar en las interfaces de usuario facilitan la incorporación de personal no técnico.

Dado que la RPA reduce la carga de trabajo de los equipos, el personal puede reasignarse en otras tareas prioritarias que sí requieran entradas humanas, lo que genera aumentos en la productividad y el ROI.

Dado que los bots y chatbots pueden trabajar las 24 horas, pueden reducir los tiempos de espera para los clientes, lo que lleva a mayores tasas de satisfacción del cliente.

Al eliminar la carga de trabajo repetitiva y de gran volumen de su equipo, la RPA permite a las personas centrarse en una toma de decisiones más reflexiva y estratégica. Este cambio en el trabajo tiene un efecto positivo en la felicidad de los empleados.

Dado que puede programar robots RPA para que sigan flujos de trabajo y reglas específicas, puede reducir el error humano, particularmente en torno al trabajo que requiere precisión y cumplimiento de normas, como los estándares normativos. RPA también puede proporcionar una pista de auditoría, lo que facilita el monitoreo del progreso y la resolución de problemas más rápidamente.

El software de automatización robótica de procesos no causa ninguna interrupción en los sistemas subyacentes porque los bots trabajan en la capa de presentación de las aplicaciones existentes. Por lo tanto, puede implementar bots en situaciones en las que no tiene una interfaz de programación de aplicaciones (API) o los recursos para desarrollar integraciones profundas.

