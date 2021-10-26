El éxito requiere que cada líder de RPA considere dónde y cuándo aplicar analytics, automatización e inteligencia artificial (IA) en su diseño. Las marcas y organizaciones que pueden mejorar la velocidad de decisión lograrán anticiparse a las necesidades de los clientes, cumplir con la promesa de la marca, y reducir el riesgo regulatorio y de cumplimiento.
Descubra cómo los futuros líderes pueden comenzar su recorrido en las 3A de RPA: analytics, automatización e IA:
El mercado de la automatización robótica de procesos (RPA) ha ayudado a muchos clientes a aumentar la velocidad, ofrecer una mayor precisión, lograr mayores niveles de consistencia, reducir costos, proporcionar escala y mejorar la calidad. Constellation investigación estima que el tamaño del mercado en 2021 alcanzará los 2.200 millones de dólares en ingresos, con una CAGR del 18,8 % y un crecimiento a 5.070 millones de dólares en 2026.
RPA es una tecnología de sistema transaccional que permite la automatización de procesos de negocio mediante robots de software ("bots"). Las herramientas de RPA observan a los usuarios y luego repiten tareas similares en la interfaz gráfica de usuario (GUI). El RPA se diferencia de las herramientas de automatización de flujos de trabajo, ya que estas últimas consisten en reglas y acciones explícitas escritas para automatizar acciones de forma no inteligente.
Las herramientas de RPA han llegado a su límite en términos de capacidad porque la automatización transaccional requiere una gran sobrecarga de gestión. En pocas palabras, la automatización transaccional es difícil de gestionar. Por lo tanto, ha surgido una nueva clase de aplicaciones conocidas como aplicaciones autónomas para ofrecer automatización inteligente, capacidades cognitivas e inteligencia artificial para organizaciones en funciones comerciales como finanzas, cadena de suministro, experiencia del cliente, recursos humanos y planificación.
La realidad es que las aplicaciones transaccionales tradicionales han seguido su curso. La presión para reducir los márgenes, la deuda técnica y la inversión en sistemas centrales genera enormes incentivos para la empresa automatizada. Los clientes buscan enfoques cognitivos para construir la verdadera base para la automatización y la inteligencia artificial: decisiones de precisión impulsadas. Los beneficios incluyen menos personal, menos errores, decisiones más inteligentes y seguridad a escala. La búsqueda de una empresa autónoma comienza con el deseo de considerar qué decisiones requieren automatización inteligente frente al juicio humano. Estas aplicaciones no pueden depender de reglas codificadas para tener éxito. Deben adoptar un enfoque cognitivo, aplicar técnicas de IA y machine learning (ML) y volverse autónomos.
Varios proveedores de distintos ámbitos tienen la intención de cumplir esta promesa. Los proveedores de planificación de recursos empresariales heredados, los proveedores en la nube, las soluciones de administración de procesos de negocios, los productos robóticos de automatización de procesos, los proveedores de minería de procesos y las empresas de servicios de TI con soluciones de software intentan competir con los proveedores de juego puro por la participación mental y el dominio del mercado en este mercado, que Constellation Research espera alcanzar los 10.35 millones de dólares para 2030. Constellation cree que todas las empresas diseñarán sistemas autónomos, con capacidad de autoaprendizaje y autocorrección.
