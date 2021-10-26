El mercado de la automatización robótica de procesos (RPA) ha ayudado a muchos clientes a aumentar la velocidad, ofrecer una mayor precisión, lograr mayores niveles de consistencia, reducir costos, proporcionar escala y mejorar la calidad. Constellation investigación estima que el tamaño del mercado en 2021 alcanzará los 2.200 millones de dólares en ingresos, con una CAGR del 18,8 % y un crecimiento a 5.070 millones de dólares en 2026.

RPA es una tecnología de sistema transaccional que permite la automatización de procesos de negocio mediante robots de software ("bots"). Las herramientas de RPA observan a los usuarios y luego repiten tareas similares en la interfaz gráfica de usuario (GUI). El RPA se diferencia de las herramientas de automatización de flujos de trabajo, ya que estas últimas consisten en reglas y acciones explícitas escritas para automatizar acciones de forma no inteligente.

Las herramientas de RPA han llegado a su límite en términos de capacidad porque la automatización transaccional requiere una gran sobrecarga de gestión. En pocas palabras, la automatización transaccional es difícil de gestionar. Por lo tanto, ha surgido una nueva clase de aplicaciones conocidas como aplicaciones autónomas para ofrecer automatización inteligente, capacidades cognitivas e inteligencia artificial para organizaciones en funciones comerciales como finanzas, cadena de suministro, experiencia del cliente, recursos humanos y planificación.