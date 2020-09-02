Realidad frente a ficción: los usuarios empresariales pueden crear fácilmente robots de software con herramientas de RPA

Aquí hay una respuesta clásica de ingeniería de sistemas: depende. Podría ser útil comenzar con algunas definiciones en el contexto de la automatización:

Sin código se refiere a herramientas de automatización un tanto míticas que no requieren lenguaje de programación (código) para crear artefactos relevantes, como aplicaciones, robots, procesos, decisiones, chatbots, etc. Cualquier software de automatización sin código suele ser difícil de desplegar, operar o ampliar más adelante.

En términos generales, un entorno sin código tiene un alcance limitado y, por lo tanto, es bueno en la resolución de problemas verticales u horizontales específicos, pero no debe aplicarse a áreas fuera de su alcance. A menudo, con cualquier herramienta de automatización, pero especialmente con las herramientas sin código, veo que los equipos se entusiasman por ampliar el alcance de una herramienta de lo que mejor hace (por ejemplo, gestionar tareas de proyectos para equipos de dos a seis personas) a un área adyacente que no es un buen ajuste (por ejemplo, integrar las tareas del proyecto con la gestión de la hoja de ruta para la trazabilidad).

El código bajo se refiere a herramientas de automatización más realistas que generalmente no requieren código para comenzar a crear artefactos relevantes, que luego los desarrolladores pueden ampliar sin comenzar de nuevo.

El robot RPA se refiere a un tipo de artefacto de automatización que a menudo combina automatización de código bajo y basada en interfaz de usuario para interactuar con aplicaciones como lo hacen los humanos.

¿Qué significa esto para los usuarios empresariales que desean crear robots de software utilizando herramientas de RPA de código bajo? Para aumentar las oportunidades de éxito, los usuarios empresariales necesitan una buena orientación de un equipo práctico de expertos que pueda proporcionar lo siguiente: buenas prácticas documentadas, ejemplos de bots de plantilla, refuerzo positivo que fomente la innovación y soporte receptivo para la creación de bots. Con este tipo de orientación y soporte, los usuarios empresariales pueden crear fácilmente robots de software útiles, al tiempo que garantizan que el despliegue y el mantenimiento de los bots no superen los beneficios.

Por último, es importante ejecutar los bots de RPA a través de controles de calidad tal como lo haría con cualquier desarrollo de código. Si bien un robot de software puede funcionar para un usuario en una máquina en un caso de uso, es posible que no funcione para todos. Hoy en día, se espera que el software en la nube endurezca la seguridad, el registro y la calidad del servicio (por ejemplo, reintentar en caso de error) y, en la mayoría de los casos, no es automático ni de código bajo. Si planea reforzar sus proyectos de software de RPA, el éxito será significativamente mayor.

Jeff Goodhue, especialista ejecutivo mundial en TI, Automatización Empresarial