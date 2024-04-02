¿Qué es la automatización de procesos de negocio?

Una implementación exitosa de BPA debe tener en cuenta las necesidades, los procesos y los objetivos únicos de la organización. Esta es una guía rápida para abordar las complejidades de la automatización de procesos de negocio:

Evaluar el apetito y las necesidades de automatización: las organizaciones comienzan por comprender su preparación organizacional para la automatización y comunican cómo ese cambio afectará a los empleados. La automatización debe centrarse en tareas manuales que consumen mucho tiempo o procesos propensos a errores. La automatización de procesos de negocio, por diseño, transformará los flujos de trabajo diarios. Por lo tanto, comprender el apetito por el cambio entre el equipo de liderazgo y los empleados es crucial para el éxito, ya que los empleados afectados deben recibir educación y capacitación para comprender el valor comercial que proporciona el nuevo flujo de trabajo.



Identificar procesos para la automatización: analice procesos organizacionales para identificar candidatos potenciales para la automatización. Los procesos con alto volumen, tareas repetitivas, urgentes y varias personas para la ejecución son buenos candidatos. Los ejemplos comunes incluyen notificaciones por correo electrónico, soporte técnico, migración de datos, nómina y facturación.

Alcance del proyecto: el alcance del proyecto de automatización debe estar vinculado al nivel de madurez de automatización de una organización. Las organizaciones con automatización mínima o nula deben comenzar poco a poco automatizando procesos que puedan generar impulso. Esto gestiona los recursos y establece expectativas realistas.



Involucre a los stakeholders clave: los stakeholders involucrados revelarán las necesidades de la organización y podrán comunicar mejor lo que debe tener prioridad, qué procesos deben optimizarse, qué puede eliminarse y qué procesos se beneficiarán más de la automatización. Incluya a los líderes empresariales desde el principio para aclarar las necesidades de la organización y definir objetivos de automatización que aborden los puntos débiles.



Definir claramente los pasos del proceso: cada proceso identificado para la automatización debe tener una documentación clara que defina la tarea involucrada, las partes responsables y los plazos de ejecución. Comprender el proceso actual en profundidad es esencial para identificar oportunidades de automatización y diseñar flujos de trabajo automatizados eficaces.



Establecer objetivos claros: fije objetivos claros y cuantificables para cada proceso. Entre ellos, figuran la reducción de los tiempos de proceso, la disminución de las tasas de error y la mejora de la atención y la satisfacción del cliente. Tener objetivos específicos ayuda a centrar los esfuerzos y medir los resultados.



Medir y adaptar: un enfoque por fases es beneficioso para medir los resultados de la automatización y permite hacer ajustes según sea necesario. El éxito se desarrolla con el tiempo y los resultados iniciales pueden no parecer adecuados. Sin embargo, revisar periódicamente el rendimiento en función de los objetivos establecido ayudará a refinar la estrategia de automatización.



Capacitar y apoyar a los empleados: dedique tiempo adecuado a la capacitación y permita a los empleados un periodo de ajuste. Las organizaciones deben asegurarse de que su personal se sienta cómodo con el software de automatización de procesos del negocio y que comprenda los beneficios de la automatización.



Adoptar soluciones listas para usar: siempre que sea posible, adopte soluciones listas para usar. Esto acelera la implementación y ayuda a reducir los costos. Muchos procesos comunes tienen plataformas de automatización establecidas disponibles que se pueden personalizar para adaptarse a necesidades organizacionales únicas.



Adoptar una filosofía a largo plazo: aborde la BPA con una perspectiva a largo plazo. Las inversiones iniciales en tiempo y recursos pueden ser significativas, pero el retorno de la inversión (ROI) de la mejora de la eficiencia, la reducción de errores y un mejor cumplimiento pueden ser sustanciales con el tiempo.



Las empresas deben establecer un marco de automatización que ayude a delinear entre las diversas tecnologías de automatización. Este marco debe aclarar el papel de cada tecnología, filtrar el revuelo del mercado y comprender cómo se pueden emplear diferentes herramientas en conjunto para lograr una automatización integral de los procesos de negocio. Al adoptar un enfoque estratégico de este tipo, las organizaciones pueden abordar mejor por el complejo panorama de la BPA y aprovechar la combinación adecuada de tecnologías.