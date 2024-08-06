Los líderes de seguridad están acostumbrados a pensar en la defensa en profundidad y a garantizar que su pila de seguridad y su arquitectura general proporcionen resiliencia y protección. Aunque este paradigma sigue siendo válido hoy en día, podría ser el momento de pensar en cambiar a la seguridad que da prioridad a los datos. Esto significa una gestión de datos que se corresponda con los casos de uso actuales, y donde los datos sean el activo central que requiere protección durante todo su ciclo de vida, uso y eliminación. Un cambio de paradigma en materia de seguridad de datos queda ampliamente respaldado por los datos que figuran en la edición de 2024 del Informe del costo de una filtración de datos.

El informe presenta una investigación que estudia las causas, los impactos en los costos y la recuperación de las filtraciones reales en 604 organizaciones de todo el mundo y en 17 industrias. Los hallazgos muestran algunas tendencias interesantes que pueden ayudar a resolver el rompecabezas de los datos, incluidos los impactos en la seguridad, la privacidad, la gobernanza y la regulación. Todos estos aspectos ya ven aumentar los riesgos elevados debido a la prisa por proporcionar nuevas iniciativas de IA generativa (IA generativa) y llevarlas al mercado rápidamente, dejando atrás las consideraciones de seguridad. De manera alarmante, una encuesta reciente sobre la seguridad de la IA generativa reveló que solo el 24% de las nuevas iniciativas incluyen un componente de seguridad.