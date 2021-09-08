Veamos un ejemplo que muestra cómo las computadoras cuánticas pueden tener éxito donde las computadoras clásicas fallan:

Una computadora clásica puede ser excelente en tareas difíciles como clasificar una gran base de datos de moléculas. Pero tiene dificultades para resolver problemas más complejos, como simular el comportamiento de esas moléculas.

Hoy en día, si los científicos quieren saber cómo se comportará una molécula, deben sintetizarla y experimentar con ella en el mundo real. Si quieren saber cómo afectaría un pequeño ajuste a su comportamiento, normalmente necesitan sintetizar la nueva versión y volver a ejecutar el experimento. Se trata de un proceso caro y lento que impide el progreso en campos tan diversos como la medicina y el diseño de semiconductores.

Una supercomputadora clásica podría intentar simular el comportamiento molecular con fuerza bruta, utilizando sus numerosos procesadores para explorar todas las formas posibles en que podría comportarse cada parte de la molécula. Pero a medida que pasa por las moléculas más simples y directas disponibles, la supercomputadora se detiene.



Ninguna computadora tiene la memoria de trabajo para manejar todas las posibles permutaciones del comportamiento molecular mediante el uso de métodos conocidos.

Los algoritmos cuánticos adoptan un nuevo enfoque para este tipo de problemas complejos: la creación de espacios computacionales multidimensionales. Esto resulta ser una forma mucho más eficiente de resolver problemas complejos como las simulaciones químicas.

No tenemos una buena manera de crear estos espacios computacionales con computadoras clásicas, lo que limita su utilidad sin computación cuántica. Los químicos industriales ya están explorando formas de integrar los métodos cuánticos en su trabajo.



Este es solo un ejemplo. Las empresas de ingeniería, las instituciones financieras, las compañías navieras globales, entre otras, están explorando casos de uso en los que las computadoras cuánticas podrían resolver problemas importantes en sus campos. En el horizonte se vislumbra una explosión de beneficios de la investigación y el desarrollo cuánticos.

A medida que se amplíe el hardware cuántico y avancen los algoritmos cuánticos, se resolverán muchos problemas importantes, como la simulación molecular.