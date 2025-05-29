¿Qué es un semiconductor?

Las sustancias que conducen la electricidad se conocen como conductoras, mientras que las que no lo hacen se conocen como aislantes. Los semiconductores tienen propiedades únicas que se aplican a ambos, lo que significa que, en determinadas condiciones, pueden conducir la electricidad y, en otras, pueden resistirla. Esta clasificación única hace que los semiconductores sean ideales para tecnologías como chips de computadora, chips de inteligencia artificial (IA) y dispositivos de Internet de las cosas (IoT) que dependen de conducir una gran cantidad de energía a través de un área pequeña.

En la mayoría de las tecnologías modernas, los semiconductores actúan como pequeños interruptores eléctricos, apagándose y encendiéndose repetidamente para permitir el flujo de electricidad. La conductancia de un semiconductor (la facilidad o dificultad con la que fluye una corriente eléctrica a través de él) varía según la corriente y el voltaje.

Los semiconductores se utilizan ampliamente en muchas industrias, incluidas las computadoras personales (PC), la electrónica doméstica, la automotriz, la fabricación industrial y más. Según un informe reciente de la Semiconductor Industry Association (SIA), las ventas de semiconductores aumentaron de 139 000 millones en dólares en 2001 a 526 000 millones de dólares en 2023. Este crecimiento representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6 %.1

La rápida tasa de innovación de la industria de los semiconductores se puede atribuir en gran medida a la ley de Moore, la regla de que la velocidad y la capacidad de las computadoras se duplican cada dos años. En la industria de los semiconductores, la ley de Moore se aplica a la cantidad de transistores que debe contener un microchip para mantenerse al día con las crecientes demandas de los dispositivos informáticos. Los principales fabricantes buscan continuamente formas de duplicar el número de transistores cada dos años, lo que garantiza avances en la tecnología de semiconductores.