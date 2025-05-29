¿Qué es un semiconductor?

Un semiconductor es una sustancia que puede actuar como conductor o aislante de la electricidad, lo que la convierte en un componente esencial de computadoras, dispositivos electrónicos, circuitos integrados y otras tecnologías digitales modernas.
Las sustancias que conducen la electricidad se conocen como conductoras, mientras que las que no lo hacen se conocen como aislantes. Los semiconductores tienen propiedades únicas que se aplican a ambos, lo que significa que, en determinadas condiciones, pueden conducir la electricidad y, en otras, pueden resistirla. Esta clasificación única hace que los semiconductores sean ideales para tecnologías como chips de computadora, chips de inteligencia artificial (IA) y dispositivos de Internet de las cosas (IoT) que dependen de conducir una gran cantidad de energía a través de un área pequeña.
En la mayoría de las tecnologías modernas, los semiconductores actúan como pequeños interruptores eléctricos, apagándose y encendiéndose repetidamente para permitir el flujo de electricidad. La conductancia de un semiconductor (la facilidad o dificultad con la que fluye una corriente eléctrica a través de él) varía según la corriente y el voltaje.
Los semiconductores se utilizan ampliamente en muchas industrias, incluidas las computadoras personales (PC), la electrónica doméstica, la automotriz, la fabricación industrial y más. Según un informe reciente de la Semiconductor Industry Association (SIA), las ventas de semiconductores aumentaron de 139 000 millones en dólares en 2001 a 526 000 millones de dólares en 2023. Este crecimiento representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6 %.1
La rápida tasa de innovación de la industria de los semiconductores se puede atribuir en gran medida a la ley de Moore, la regla de que la velocidad y la capacidad de las computadoras se duplican cada dos años. En la industria de los semiconductores, la ley de Moore se aplica a la cantidad de transistores que debe contener un microchip para mantenerse al día con las crecientes demandas de los dispositivos informáticos. Los principales fabricantes buscan continuamente formas de duplicar el número de transistores cada dos años, lo que garantiza avances en la tecnología de semiconductores.
La mayoría de los semiconductores están hechos de cristales debido a sus propiedades atómicas únicas. Mientras que los elementos conductores más comunes tienen un solo electrón en su capa más externa, los semiconductores tienen cuatro. Este y otros factores hacen que los cristales semiconductores (normalmente, silicio) sean perfectos para controlar las corrientes eléctricas que sustentan dispositivos tecnológicos complejos y modernos.
Para controlar el flujo de electricidad a través de circuitos y dispositivos electrónicos, los ingenieros manipulan el flujo de electrones a través de semiconductores creando regiones con cargas positivas y negativas, un proceso conocido como dopaje.
En la producción de semiconductores, el dopaje es un proceso en el que las impurezas, también conocidas como átomos de impurezas, se introducen intencionalmente en la red cristalina de un semiconductor para modificar sus propiedades eléctricas. Al introducir átomos dopantes, los ingenieros pueden hacer que el material sea más o menos conductor. Hay dos tipos de dopaje: tipo N y tipo P.
Los semiconductores suelen clasificarse en dos tipos principales: intrínsecos y extrínsecos. Este es un análisis más detallado de sus diferencias.
Los dispositivos semiconductores son componentes electrónicos que utilizan conductores y aislantes para controlar el flujo de corrientes eléctricas. El tipo más popular de dispositivo semiconductor es el transistor ampliamente utilizado, un componente pequeño y duradero que alimenta la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos.
Hasta que se inventaron los transistores en 1947, los tubos de vacío se usaban ampliamente para el mismo propósito. Los transistores demostraron ser más compactos y eficientes que los tubos de vacío y los reemplazaron rápidamente. Hoy en día, los transistores se emplean en una amplia gama de dispositivos, incluidos chips de computadora , microprocesadores, automóviles, dispositivos robóticos y más. Los transistores son muy flexibles; además de actuar como conductores y aislantes, también pueden actuar como interruptores, amplificadores y rectificadores.
Los semiconductores se fabrican en fundidoras, que son empresas altamente especializadas que se centran exclusivamente en la fabricación de semiconductores, dejando el diseño y la distribución a otros. Debido a una serie de factores, la mayoría de las fundidoras del mundo se encuentran en Taiwán.
Hoy en día, el 60 % de los chips semiconductores del mundo y más del 90 % de los chips avanzados se fabrican en la isla relativamente pequeña de Taiwán.2 La fuerza laboral altamente calificada de Taiwán, la invención del modelo de fundidora para fabricar semiconductores y otros factores han llevado a su dominio casi total del mercado de semiconductores.
Quizás la fundidora más conocida del mundo sea Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), fundada en 1987, que produce los chips más avanzados del mundo para clientes como Apple y NVIDIA.
Hoy en día, el dominio de TSMC en el mercado de semiconductores lo ha convertido en una parte crucial de la cadena de suministro global de semiconductores. Como resultado, Taiwán se ha convertido en un punto focal geopolítico en las estrategias de política exterior de las principales naciones como China y Estados Unidos.
Los semiconductores se fabrican a través de un riguroso proceso conocido como fabricación de obleas, que comienza con el corte del material semiconductor en un segmento delgado. Las obleas de silicio son las más comunes, pero también están hechas de arseniuro de galio, carburo de silicio, germanio y otros elementos.
Una vez creada la oblea, se pule y se muele a través de una serie de máquinas diferentes y altamente especializadas, y se instala un circuito integrado (IC) en su superficie a través de cuatro pasos muy complicados.
En los últimos 75 años, los semiconductores se han convertido en la base de muchas tecnologías modernas. Desde la era temprana de la informática hasta la difusión de Internet, las redes sociales, la tecnología móvil y la IA, han desempeñado un papel crítico en permitir que los dispositivos electrónicos funcionen. Estos son algunos de los beneficios más importantes de los semiconductores.
Los semiconductores intrínsecos y extrínsecos actuales y los chips avanzados que alimentan son extremadamente pequeños y livianos en comparación con sus predecesores, los tubos de vacío. Debido a los avances en las tecnologías de fabricación, los microchips semiconductores actuales que utilizan PowerAI, machine learning (ML) y tecnologías de IA generativa pueden miniaturizarse, lo que hace que los dispositivos que alimentan sean compactos y eficientes.
Los semiconductores están diseñados para funcionar con mucha menos energía que sus predecesores, un aspecto que es crítico para hacer que las tecnologías modernas como los vehículos eléctricos y los centros de datos sean más eficientes energéticamente. Los materiales de los que están hechos los semiconductores pueden reducir la pérdida de energía durante la conmutación y la conversión, mejorando drásticamente la eficiencia del dispositivo. Los chips semiconductores desempeñan un papel importante en muchos sistemas de energía renovable, como paneles solares y turbinas eólicas, y prolongan la vida útil de la batería de dispositivos electrónicos portátiles, como computadoras portátiles y teléfonos.
Los semiconductores son altamente confiables y tienen una larga vida útil debido a los rigurosos estándares aplicados durante el proceso de fabricación. Los dispositivos semiconductores, como los chips avanzados utilizados en aviones y la computación de alto rendimiento (HPC), se someten a pruebas exhaustivas. Pueden resistir un desgaste significativo y tener una vida útil prolongada en comparación con otros dispositivos similares.
Los chips semiconductores modernos tienen algunas de las velocidades de procesamiento más rápidas del mundo, ya que realizan miles de millones de instrucciones por segundo. Las aplicaciones populares en tiempo real que se ejecutan en teléfonos inteligentes, por ejemplo, dependen de las rápidas velocidades de procesamiento de los semiconductores modernos para funcionar. A medida que las nuevas tecnologías, como la IA generativa, impulsan aún más las demandas de los entornos informáticos, los semiconductores desempeñarán un papel importante en la investigación y el desarrollo de nuevos sistemas y aplicaciones.
Los semiconductores son altamente personalizables, lo que significa que los ingenieros con casos de uso específicos pueden diseñarlos de manera óptima para sus necesidades. Por ejemplo, los circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC) son chips semiconductores especializados diseñados para tareas informáticas específicas, a diferencia de la computación de propósito general. Los ASIC se pueden optimizar para adaptarse a diferentes propósitos, como redes avanzadas, minería de criptomonedas, electrónica de consumo y más.
Los semiconductores permiten el uso de la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos y, por lo tanto, tienen casos de uso que abarcan muchas industrias. Estos son algunos de los más comunes.
Los semiconductores y los dispositivos semiconductores, como los circuitos integrados (IC), los sensores y los chips semiconductores, se utilizan ampliamente en muchos dispositivos electrónicos de consumo diferentes. Desde teléfonos inteligentes y computadoras portátiles hasta electrodomésticos inteligentes, asistentes virtuales, televisores y más, los semiconductores sustentan los dispositivos tecnológicos de los que la mayoría de los consumidores dependen tanto en su vida privada como profesional.
Los automóviles actuales utilizan muchas características que la gente espera de sus teléfonos inteligentes y PC, como el reconocimiento de voz, la conectividad inalámbrica y la capacidad de transmitir diferentes tipos de medios. Los chips semiconductores sustentan las tecnologías que utilizan los automóviles para permitir estas características, lo que permite a los pasajeros acceder a Internet, recibir mensajes de voz y mensajes de texto leídos en voz alta, recibir instrucciones y más.
Los semiconductores y los chips semiconductores se han vuelto cruciales en el campo médico, esenciales para el funcionamiento de una amplia gama de dispositivos y aplicaciones médicas. Los semiconductores alimentan dispositivos que permiten imágenes médicas, diagnósticos, monitoreo de pacientes y más, lo que permite que los datos críticos que ayudan a mejorar los tratamientos y los resultados de los pacientes se transmitan en casi en tiempo real.
La fabricación inteligente, también conocida como Industria 4.0, es la integración de nuevas tecnologías digitales como el Internet de las cosas (IoT), la IA y la computación en la nube en los procesos de fabricación. En la fabricación inteligente, los semiconductores y los chips de semiconductores alimentan sensores avanzados, software integrado y robótica que recopilan y analizan datos en un entorno de fábrica, lo que ayuda a optimizar procesos obsoletos e ineficientes.
