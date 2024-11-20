¿Qué es una QPU (unidad de procesamiento cuántico)?

Como contienen la parte cuántica de computadoras cuánticas, las QPU se pueden utilizar para ayudar a resolver problemas desafiantes que enfrenta la humanidad con el potencial de afectar el cambio climático, el desarrollo farmacéutico y la inteligencia artificial (IA).

De la misma manera que una unidad central de procesamiento (CPU) puede considerarse "el cerebro de la computadora" en la computación clásica, la unidad de procesamiento cuántico funciona como "el cerebro" de los sistemas de computación cuántica. Al igual que una CPU es más que un simple chip e incluye varios otros componentes, una QPU contiene cúbits computacionales físicos, así como la electrónica de control y el hardware informático clásico utilizado para mantener instrucciones en la memoria, amplificar y gestionar las señales de entrada y salida y separar las señales de ruido.

La QPU es el componente central de cualquier computadora cuántica, y el chip cuántico es el componente central de una QPU. En IBM, el chip cuántico es un semiconductor multicapa grabado con componentes superconductores. Estos componentes son los cúbits físicos utilizados para realizar cálculos cuánticos. Estos chips se dividen a su vez en múltiples capas con cúbits, resonadores de lectura y múltiples capas de cableado para entradas y resultados.