¿Qué es la supercomputación cuántica?

En 1994, el matemático del MIT Peter Shor descubrió un algoritmo que puede dividir grandes números en factores primos exponencialmente más rápido que los mejores algoritmos clásicos, mediante el uso de una computadora quantum hipotética. Dos años después, Lov Grover descubrió un algoritmo cuántico que puede buscar en una base de datos más rápido que un algoritmo de búsqueda clásico. Estos descubrimientos aceleraron enormemente el interés en la computación cuántica.

Shor y Grover demostraron, al menos en teoría, que una computadora cuántica útil puede procesar ciertas cargas de trabajo complejas más rápido que los métodos clásicos, cientos de miles de años más rápido. Incluso las supercomputadoras más avanzadas del mundo, como las que se utilizan en centros de datos de alto perfil y universidades, simplemente no son capaces de procesar grandes flujos de trabajo cuántico con la suficiente rapidez.

Ya no son teóricos: los procesadores cuánticos como IBM QUANTUM Heron han demostrado la viabilidad de la computación cuántica. Sin embargo, las computadoras cuánticas actuales están limitadas por obstáculos, como la cantidad de cúbits con los que pueden procesar y los errores innatos del hardware cuántico.

La supercomputación cuántica combina las fortalezas de la computación cuántica y clásica, mediante el uso de las propiedades únicas de los cúbits para realizar cálculos que de otro modo serían inviables para los sistemas clásicos. Este enfoque tiene como objetivo superar las limitaciones de la computación clásica de alto rendimiento mediante la introducción de computadoras cuánticas en los flujos de trabajo existentes, mejorando así la eficiencia computacional y la capacidad de ambos tipos de sistemas.

Las siguientes son algunas de las principales diferencias entre la HPC y la supercomputación centrada en la cuántica:

HPC tradicional:

Basada en la arquitectura informática clásica

Limitada por el procesamiento binario y la escalabilidad lineal

Supercomputación centrada en la cuántica:

Incluye computadoras cuánticas para usar recursos cuánticos y clásicos en cargas de trabajo paralelizadas

Optimizada para orquestar el trabajo en los clústeres informáticos de las computadoras cuánticas y HPC en el mismo centro de datos o en la nube

Ofrece aceleraciones potencialmente exponenciales y una potencia de procesamiento mayor que la que la computación cuántica o clásica puede proporcionar para ciertos problemas

A medida que la computación cuántica experimental sigue avanzando rápidamente, predecimos que la supercomputación centrada en la cuántica será un puente fundamental para lograr la supremacía cuántica, el hito por el cual los investigadores miden si una máquina cuántica puede superar al hardware clásico que simula un sistema cuántico o cualquier otro método clásico para resolver un problema práctico. Sin embargo, no se espera que la computación cuántica reemplace completamente a la computación clásica. En cambio, las supercomputadoras centradas en la cuántica combinan computadoras cuánticas y computadoras clásicas, y cada tipo de sistema trabaja en conjunto para ejecutar cálculos más allá de lo que es posible en cualquiera de ellos por separado.

A nivel mundial, múltiples instalaciones de supercomputadoras ya han comenzado a incorporar hardware de computación cuántica, incluidas la alemana Jupiter, la japonesa Fugaku y la polaca PSNC. Como parte de la hoja de ruta de IBM Quantum, IBM espera construir supercomputadoras centradas en la cuántica con miles de cúbits lógicos para 2033.