¿Qué es la supercomputación?



La supercomputación es una forma de computación de alto rendimiento que resuelve o calcula utilizando una computadora potente, una supercomputadora, lo que reduce el tiempo total de resolución.

La tecnología de la supercomputación comprende supercomputadoras, las computadoras más rápidas del mundo. Las supercomputadoras están formadas por interconexiones, sistemas de E/S, memoria y núcleos de procesador.

A diferencia de las computadoras tradicionales, las supercomputadoras utilizan más de una unidad central de procesamiento (CPU). Estas CPU se agrupan en nodos de cálculo, que comprenden un procesador o un grupo de procesadores (multiprocesamiento simétrico (SMP)) y un bloque de memoria. A escala, una supercomputadora puede contener decenas de miles de nodos. Con funcionalidades de comunicación de interconexión, estos nodos pueden colaborar para resolver un problema específico. Los nodos también utilizan interconexiones para comunicarse con sistemas de E/S, como el almacenamiento de datos y las redes.

Un asunto a tener en cuenta es que debido al consumo de energía de las supercomputadoras modernas, los centros de datos requieren sistemas de refrigeración e instalaciones adecuadas para albergarlo todo.

