¿Qué es un cúbit?

Si bien las tecnologías cuánticas utilizan código binario, los datos cuánticos derivados de un sistema cuántico, como un cúbit, codifican los datos de manera diferente a los bits tradicionales, con algunas ventajas notables. Los investigadores han establecido varias formas de crear cúbits o utilizar sistemas quantum naturales como cúbits. Sin embargo, en casi todos los casos, las computadoras cuánticas requieren una refrigeración extrema para aislar los cúbits y evitar interferencias.

Teóricamente, cualquier sistema cuántico de dos niveles puede usarse para hacer un cúbit. Un sistema cuántico se describe como de dos niveles cuando ciertas propiedades del sistema pueden medirse en posiciones binarias, como arriba o abajo. Los sistemas cuánticos multinivel también pueden utilizarse para crear cúbits, siempre que dos aspectos de ese sistema puedan aislarse eficazmente para producir una medición binaria.

Así como las computadoras tradicionales pueden usar múltiples tipos de bits, como corriente eléctrica, carga eléctrica o agujeros perforados (o no perforados) en una hoja de papel para computación con tarjeta perforada, las computadoras cuánticas pueden usar múltiples tipos de bits. Ciertos bits se adaptan mejor a ciertas funciones, y una computadora cuántica avanzada probablemente utilizará una combinación de tipos de bits para lograr diferentes operaciones.

Dado que cada bit puede representar un 0 o un 1, al emparejar dos bits de información, podemos crear hasta cuatro combinaciones binarias únicas:

00 01 10 11

Si bien cada bit puede ser un 0 o un 1, un solo cúbit puede ser un 0, un 1 o una superposición. Una superposición cuántica puede describirse como 0 y 1, o como todos los estados posibles entre 0 y 1, porque en realidad representa la probabilidad del estado del cúbit.

A nivel cuántico, la probabilidad de los cúbits se mide como una función de onda. La amplitud de probabilidad de un cúbit puede utilizarse para codificar más de un bit de datos y realizar cálculos extremadamente complejos cuando se combina con otros cúbits.

Al procesar un problema complejo, como factorizar un número primo grande, los bits tradicionales quedan unidos al contener grandes cantidades de información. Los bits cuánticos se comportan de manera diferente. Debido a que los cúbits pueden contener una superposición, una computadora cuántica que usa cúbits puede calcular un volumen de datos mucho mayor.



Como una analogía útil para entender bits versus cúbits, imagina que estás en el centro de un laberinto complicado. Para salir del laberinto y resolver el problema, una computadora tradicional aplicaría un “ataque de fuerza bruta” al probar todas las combinaciones posibles de caminos para encontrar la salida. Este tipo de computadora usaría bits para explorar nuevos caminos y recordar cuáles son callejones sin salida.

En comparación, una computadora cuántica podría, en sentido figurado, derivar de una sola vez una vista aérea del laberinto, probando múltiples caminos simultáneamente y revelando la solución correcta. No obstante, los cúbits no “prueban múltiples rutas” a la vez. Más bien, las computadoras cuánticas miden las amplitudes de probabilidad de los cúbits para obtener un resultado.

Como estas amplitudes funcionan como ondas, también se superponen e interfieren entre sí. Cuando las ondas asíncronas se superponen, eliminan de manera efectiva las posibles soluciones a problemas complejos y las ondas coherentes realizadas presentan la solución.