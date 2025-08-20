¿Qué es el cambio climático?

Fecha de publicación: 22 de diciembre de 2023
Colaboradores: Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
En general, el cambio climático se refiere a cualquier cambio en los patrones climáticos a largo plazo de la Tierra. Hoy en día, el cambio climático se refiere específicamente al calentamiento global, el aumento documentado de la temperatura global de la superficie de la Tierra desde finales del siglo XIX.
Aunque causas naturales como la actividad solar o volcánica pueden provocar un cambio climático, los expertos consideran en general que los cambios climáticos globales desde el siglo XX hasta la actualidad se deben a la actividad humana. Principalmente, estas actividades implican la quema de combustibles fósiles, un proceso que libera dióxido de carbono a la atmósfera.
Los efectos del cambio climático incluyen fenómenos meteorológicos extremos como sequías y olas de calor, cambios en los ecosistemas y repercusiones en la salud y el bienestar humanos. Pero mitigar el cambio climático es posible. Las acciones climáticas y los esfuerzos en materia de sustentabilidad, como las importantes reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, los avances en energía renovable y el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas pueden alterar las trayectorias climáticas futuras.
El sistema climático de la Tierra siempre ha sido dinámico. En los últimos 800 000 años, por ejemplo, el planeta ha vivido ocho glaciaciones, con capas de hielo ártico que cubrían importantes porciones de Norteamérica , Europa y Asia. Los expertos en climatología han determinado que durante la última glaciación, hace más de 11 000 años, las temperaturas globales eran unos 6 °C (11 °F) más bajas de media que las temperaturas globales del siglo XX.
Periodos más cálidos siguen a épocas glaciales y, según los científicos de la NASA, estos ciclos climáticos están vinculados a los ciclos de Milankovitch: una serie de movimientos orbitales que afectan a la cantidad de luz y energía que la Tierra absorbe del sol.1
Existen otros factores climáticos naturales, también conocidos como “forzamientos climáticos”. Las grandes erupciones volcánicas se consideran forzamientos climáticos porque las emisiones de dióxido de azufre de las erupciones pueden tener un efecto de enfriamiento temporal. El dióxido de azufre se convierte en ácido sulfúrico que se condensa en aerosoles en la atmósfera, reflejando la radiación solar lejos de la atmósfera terrestre. El Servicio Geológico de EE. UU. califica la erupción del monte Pinatubo en Filipinas en 1991 como “destacada por su impacto climático”, ya que generó la nube de dióxido de azufre más grande observada en la historia y enfrió la Tierra durante tres años.2
Los científicos del clima sostienen ampliamente que los mayores impulsores actuales del cambio climático (y en particular del calentamiento global) son las actividades humanas. La más impactante de estas actividades es la quema de combustibles fósiles, concretamente carbón, gas natural y petróleo. La combustión de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas emisiones de dióxido de carbono y metano.
El dióxido de carbono y el metano se denominan gases de efecto invernadero porque forman una barrera que atrapa el calor en la atmósfera de la Tierra de la misma manera que las paredes y el techo de vidrio de un invernadero atrapan el calor en el interior. Esta retención de calor, llamado efecto invernadero, conduce al calentamiento global de la superficie de la Tierra.
La mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero son antropogénicas, lo que significa que están provocadas por los seres humanos y la actividad humana. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), aproximadamente el 79 % de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero provienen de los sectores energético, industrial, de transporte y de construcción de la economía.3 La agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra también generan una cantidad significativa de emisiones. Por ejemplo, los árboles son depósitos naturales de carbono, pero la deforestación (la tala de árboles para dar paso a la agricultura u otros usos) libera ese carbono a la atmósfera en forma de dióxido de carbono.
Hoy nos centramos más que nunca en cómo afecta el ser humano al clima, pero las actividades humanas llevan más de un siglo modificando significativamente el clima en todo el mundo. Para rastrear los orígenes del impacto mensurable de la humanidad sobre el clima de la Tierra, hay que remontarse a la Revolución Industrial. A medida que las sociedades agrarias se transformaron en industriales a finales del siglo XIX, los combustibles fósiles impulsaron cada vez más la maquinaria y la tecnología críticas para la transformación. A mediados del siglo XX, las emisiones de dióxido de carbono totalizaron alrededor de 5 gigatoneladas por año, y luego aumentaron vertiginosamente hasta las 35 gigatoneladas al año a finales de siglo.
Como resultado del cambio climático, la Tierra ha experimentado un calentamiento global, incluyendo la década más cálida registrada entre 2011 y 2020, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). En la superficie de la Tierra, la temperatura promedio es aproximadamente 1.1 °C (1.98 °F) más alta hoy que antes de la revolución industrial.
Este aumento de temperatura de un dígito está teniendo profundos efectos en el planeta. Los científicos han encontrado pruebas sólidas de que el aumento de la temperatura contribuye a:
A medida que la temperatura de la Tierra continúa aumentando, las peligrosas olas de calor son cada vez más comunes. El calor puede provocar una mayor evaporación del agua, lo que aumenta la frecuencia de las sequías. Las condiciones más secas también conducen a una vegetación más seca, lo que puede alimentar los incendios forestales.
En otras partes del planeta, la mayor evaporación y el aumento del vapor de agua atmosférico están provocando fuertes precipitaciones e inundaciones. Según la NOAA, los expertos esperan que las precipitaciones procedentes de los ciclones tropicales, en particular, aumenten entre un 10 % y un 15 %.4
Si bien los fenómenos meteorológicos extremos ocurren durante un periodo de tiempo discreto, los ecosistemas naturales están experimentando cambios a largo plazo y disminuciones de la biodiversidad. Por ejemplo, las temperaturas más altas están derritiendo gradualmente el hielo y los glaciares del mar Ártico, lo que pone en peligro la vida silvestre, desde los osos polares hasta los peces. Las temperaturas oceánicas más altas en climas más cálidos como Australia y Florida están devastando los arrecifes de coral. La vida marina también está en riesgo por la acidificación de los océanos, derivada de la absorción de dióxido de carbono por el agua de mar.
Mientras tanto, a medida que algunas especies sufren como resultado del cambio climático, algunas especies invasoras están prosperando, extendiéndose más allá de sus áreas de distribución geográfica originales. Por ejemplo, los inviernos más suaves en los Estados Unidos podrían estar ayudando a una enredadera invasora llamada kudzu a trasladarse a nuevas áreas y superar a las especies nativas, como los pastos y los árboles.5 Según el IPCC, las repercusiones del cambio climático en algunos ecosistemas son irreversibles.
El cambio climático provoca o agrava fenómenos meteorológicos extremos y cambios en los ecosistemas que ponen en peligro a muchas personas cada año. Las lluvias monzónicas estacionales de la India, por ejemplo, se han vuelto más intensas en los últimos años (lo que los científicos atribuyen al calentamiento global) y han provocado cientos de muertes por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. En África, una "nueva normalidad" de sequías, inundaciones y ciclones recurrentes debido al cambio climático podría aumentar la inseguridad alimentaria en zonas ya vulnerables, según un estudio del Fondo Monetario Internacional.6 En total, unas 250 000 personas más podrían morir cada año debido a problemas relacionados con el cambio climático, que van desde enfermedades hasta estrés por calor, según la Organización Mundial de la Salud.
Los efectos del cambio climático también ponen en riesgo los medios de subsistencia. Por ejemplo, a medida que aumenta el nivel del mar (debido al derretimiento de las capas de hielo y los glaciares), el aumento de las inundaciones y la erosión de las playas amenazan el turismo costero. El calentamiento y la acidificación de los océanos están perjudicando a las poblaciones de peces y a la pesca. La investigación del IPCC predice que el calentamiento global continuo causará una disminución en la producción de alimentos en regiones de todo el mundo.
Los científicos han estado debatiendo sobre el cambio climático durante más de un siglo. En 1896, el físico sueco Svante Arrhenius escribió un artículo en el que predecía que los cambios en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y el consiguiente efecto invernadero podrían afectar al clima de la Tierra. Unos cuarenta años más tarde, el ingeniero de vapor inglés y científico aficionado Guy Callendar relacionó el calentamiento global con las emisiones de dióxido de carbono. Y en la década de 1950, el físico canadiense Gilbert Plass advirtió que las emisiones de dióxido de carbono antropogénico aumentaban la temperatura superficial de la Tierra a una tasa de 1.5 °F por siglo.
A pesar de la advertencia profética de Plass, los esfuerzos globales significativos para abordar el cambio climático no comenzaron hasta finales de la década de 1980. Las Naciones Unidas crearon el IPCC en 1988, mientras que la Asamblea General de la ONU identificó el cambio climático como un problema urgente. Poco menos de una década después, en 1997, el Protocolo de Kioto se convirtió en el primer tratado internacional en establecer objetivos jurídicamente vinculantes para que los países desarrollados redujeran las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Acuerdo de París de 2015 también incluyó a las naciones en desarrollo, ampliando los objetivos de emisiones para todos los países. El acuerdo pretende evitar que la temperatura media global aumente más de 2 °C (35.6 °F) por encima de los niveles preindustriales. Casi 200 países son signatarios del Acuerdo de París.
En 2015, los miembros de las Naciones Unidas también adoptaron 17 ODS, que incluían el énfasis en la adopción de sistemas energéticos sostenibles, la gestión forestal sostenible y la reducción de las emisiones.
En su sexto informe de evaluación, emitido en 2023, el IPCC predice con confianza que "una mitigación profunda, rápida y sostenida, y una implementación acelerada de acciones de adaptación" reduciría las repercusiones adversas del cambio climático en humanos y ecosistemas. El grupo señaló que desde su quinto informe de evaluación, publicado en 2014, se han ampliado las políticas y leyes sobre la mitigación del cambio climático . Sin embargo, el IPCC concluyó que esas políticas hasta ahora no tienen probabilidades de evitar que el calentamiento global supere los 1.5 °C (34.7 °F) durante el siglo actual.
Una estrategia clave para mitigar el cambio climático es abandonar los combustibles fósiles y optar por energías limpias y renovables. Las fuentes de energía renovables generan emisiones de gases de efecto invernadero significativamente menores que las fuentes de combustible fósiles. Las principales fuentes de energía renovable incluyen:
Las turbinas eólicas aprovechan la energía del viento y la transforman en electricidad. Las turbinas eólicas pueden instalarse en tierra o en alta mar. Hay variabilidad en la generación de electricidad por turbinas eólicas debido a la fluctuación de la producción eólica.
La energía hidroeléctrica, conocida como la forma más antigua de energía renovable, utiliza el flujo del agua en movimiento para producir electricidad. Las instalaciones hidroeléctricas, que van desde presas hasta estructuras más pequeñas, pueden ayudar a las comunidades a gestionar sus suministros de agua almacenando agua adicional, que luego puede usarse para muchos propósitos, desde combatir incendios forestales hasta regar cultivos.
Las tecnologías solares capturan la radiación solar y la convierten en energía. Los paneles solares instalados en los tejados ayudan a suministrar energía a hogares y empresas, mientras que miles de plantas de energía solar están en funcionamiento o en construcción en todo el mundo. Al igual que con la energía eólica, existe variabilidad en la producción de energía a partir de fuentes de energía solar debido a las condiciones climáticas y los factores estacionales.
Otras fuentes de energía renovable son la bioenergía (energía producida a partir de biomasa, como residuos de cultivos y alimentos), la energía geotérmica (energía térmica procedente de debajo de la superficie de la Tierra) y la energía marina (que aprovecha la energía cinética y térmica de los flujos naturales de agua).
La tecnología de almacenamiento de energía podría ser clave para abordar la variabilidad de la producción de energía renovable, con el fin de que las fuentes de energía renovables reemplacen completamente a los combustibles fósiles. Según la Agencia Internacional de la Energía, se necesita más progreso en el crecimiento de la capacidad de almacenamiento de energía para alcanzar el objetivo de la agencia de emisiones de dióxido de carbono cero neto en 2050.7
Además de las tecnologías de energías renovables, existen otras tecnologías y procesos prometedores para mitigar el cambio climático. Por ejemplo, se están desarrollando diversas tecnologías para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera y capturarlo de las fuentes de emisiones. A nivel empresarial, los programas de gestión de energía permiten a las empresas a supervisar, controlar y optimizar el consumo de energía de su organización, lo que ayuda a reducir las emisiones de carbono y los costos.
