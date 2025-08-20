¿Qué es el cambio climático?

Los científicos del clima sostienen ampliamente que los mayores impulsores actuales del cambio climático (y en particular del calentamiento global) son las actividades humanas. La más impactante de estas actividades es la quema de combustibles fósiles, concretamente carbón, gas natural y petróleo. La combustión de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas emisiones de dióxido de carbono y metano.

El dióxido de carbono y el metano se denominan gases de efecto invernadero porque forman una barrera que atrapa el calor en la atmósfera de la Tierra de la misma manera que las paredes y el techo de vidrio de un invernadero atrapan el calor en el interior. Esta retención de calor, llamado efecto invernadero, conduce al calentamiento global de la superficie de la Tierra.

La mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero son antropogénicas, lo que significa que están provocadas por los seres humanos y la actividad humana. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), aproximadamente el 79 % de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero provienen de los sectores energético, industrial, de transporte y de construcción de la economía.3 La agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra también generan una cantidad significativa de emisiones. Por ejemplo, los árboles son depósitos naturales de carbono, pero la deforestación (la tala de árboles para dar paso a la agricultura u otros usos) libera ese carbono a la atmósfera en forma de dióxido de carbono.

Hoy nos centramos más que nunca en cómo afecta el ser humano al clima, pero las actividades humanas llevan más de un siglo modificando significativamente el clima en todo el mundo. Para rastrear los orígenes del impacto mensurable de la humanidad sobre el clima de la Tierra, hay que remontarse a la Revolución Industrial. A medida que las sociedades agrarias se transformaron en industriales a finales del siglo XIX, los combustibles fósiles impulsaron cada vez más la maquinaria y la tecnología críticas para la transformación. A mediados del siglo XX, las emisiones de dióxido de carbono totalizaron alrededor de 5 gigatoneladas por año, y luego aumentaron vertiginosamente hasta las 35 gigatoneladas al año a finales de siglo.