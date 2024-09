Si bien lograr cero emisiones netas de GEI ha cobrado un impulso considerable, el concepto no está exento de desafíos. En una evaluación de los compromisos climáticos de varios países y corporaciones, Net Zero Stocktake 2022 (el enlace se encuentra fuera de ibm.com) afirma: “En contraste con la cobertura casi universal de los objetivos de cero neto a nivel nacional, el volumen y la solidez de los objetivos establecidos por agentes no estatales es alarmantemente débil y está obligado a enfrentar un escrutinio cada vez mayor a medida que se intensifican las iniciativas de rendición de cuentas lideradas por la ONU, los países y las ONG”.

Si bien una gran cantidad de organizaciones han hecho promesas de cero emisiones netas de GEI, muchas de ellas solo habían prometido su intención con poco o ningún seguimiento de cómo lograrían sus objetivos de cero neto.

Esta situación también ha provocado un escrutinio sobre el lavado verde. El lavado verde se refiere a cuando una organización presenta una impresión inexacta o incompleta de su acción climática para ampliar sus declaraciones de prácticas ambientales y resultados de rendimiento.

Un método utilizado por las organizaciones para hacer un seguimiento de sus emisiones y respaldar sus declaraciones de reducción es la contabilidad de GEI.

El cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero es un proceso complejo. La Norma corporativa de contabilidad e informes del Protocolo de GEI (el enlace reside fuera de ibm.com) establece metodologías para la contabilidad y los informes de emisiones y ayuda a las organizaciones a crear un inventario de gases de efecto invernadero. El inventario es una lista de fuentes de emisiones y las emisiones asociadas calculadas utilizando métodos estandarizados, principalmente basados en el uso de factores de emisiones promedio para convertir diferentes tipos de consumo de energía y combustible en emisiones equivalentes de CO2.

