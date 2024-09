¿Qué es la contabilidad de carbono?

Una vez implementados los sistemas y procesos de calidad financiera para capturar y gestionar los datos de sustentabilidad, la organización estará lista para calcular con precisión las emisiones de GEI y elaborar informes para su divulgación.

El Protocolo de gases de efecto invernadero (enlace externo a ibm.com), desarrollado por World Resources Institute y World Business Council for Sustainable Development, ha creado una serie de normas contables que ayudan a las organizaciones a rastrear y medir el progreso de la descarbonización.



Dichas pautas fundamentan la “E” de los informes ESG en muchas directrices, incluidas Carbon Disclosure Project (CDP), Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

Establecer criterios técnicos y líneas base

Todas las directrices de informes requieren que las organizaciones establezcan un límite claro para medir el progreso. Esta línea de base, o huella de carbono existente, es el marcador con el que se medirán todas las mejoras futuras. Debe ser preciso y apropiado.

Consejos:

Al establecer una línea base, considere cómo definirá los límites de sus actividades.



Piense en cómo estructurar sus datos para que puedan compararse fácilmente con actividades futuras.



Determine qué fecha es la más apropiada. Tendrá que asegurarse de que no se descarte su trabajo histórico sobre iniciativas de reducción de carbono.

Comprenda los requisitos técnicos y las consideraciones de los compromisos que está asumiendo. Sea claro en sus objetivos y tómese el tiempo necesario para entender los diversos criterios técnicos exigidos por cada plataforma, compromiso o directriz sobre los informes, además de los posibles conflictos entre ellos. Por ejemplo, ¿la plataforma de compromiso permite el uso de energía verde ya en la red?

Ayude a garantizar que se puedan obtener los datos necesarios

Antes de asumir cualquier compromiso, es importante comprender qué tipos de datos se necesitan y el nivel de granularidad requerido. Adquirir un compromiso cuando no tiene forma de acceder a los datos necesarios para medir el progreso hacia su objetivo ocurre con más frecuencia de lo que cree y puede dar muchos problemas.

Utilice recursos para simplificar la contabilidad de GEI

Cada empresa es diferente, por lo que es importante desarrollar conocimientos internos o contratar a un consultor para obtener apoyo. Una vez que haya implementado un enfoque estratégico, asegúrese de que su software de informes ESG pueda tomar decisiones de asignación de certificados de energía renovable, almacenar, gestionar sus factores de emisiones y calcular su inventario de emisiones, incluidas las emisiones basadas en el mercado.

Sea diligente en la selección y aplicación de los factores de emisión

Los factores de emisión forman la base de los cálculos de los GEI, por lo que es esencial que los seleccione correctamente si desea conseguir la precisión exigida. Dicho esto, la selección, el abastecimiento, la asignación y la gestión de factores presentan una serie de retos.

Al seleccionar los factores de emisión, preste mucha atención a los tres aspectos siguientes:

1. Región: Seleccione factores de ubicación que sean tan detallados como sea posible. Suponiendo que tenga presencia en varias ubicaciones, considere la posibilidad de establecer regiones a nivel de estado en lugar de una región completa basada en el país. Esto permite una contabilidad más precisa en relación con las políticas estatales, las directrices, las empresas privadas de servicios públicos, etc.

2. Periodo de presentación de informes y factores. Las actualizaciones de los factores de emisión no siempre se alinean con los cronogramas de los informes Aborde esto estableciendo cronogramas sobre cuándo obtener y actualizar factores. La programación evita confusiones y mantiene la coherencia entre periodos de información y versiones, incluso en años en los que los compromisos son cambiantes.

3. Fuente de emisiones: Asegúrese de atenerse estrechamente a los principios aplicables a la contabilidad de los GHG, ya que una incorrecta selección de factores podría llevar a errores importantes. Por ejemplo, para las emisiones de viajes terrestres, ¿los vehículos funcionan con diesel o gasolina? Si es gasolina, ¿hay contenido de biocombustible?

Manténgase organizado al calcular las emisiones de GEI

Muchas organizaciones realizan su contabilidad de anual de GEI mediante hojas de cálculo, lo que supone un mayor riesgo y una menor productividad, sobre todo en el caso de organizaciones internacionales complejas que informan a distintas directrices. El software de informes ESG puede ayudarle a mantenerse organizado automatizando la captura de datos directamente desde la fuente y manteniendo un motor de factor de emisiones para factores de emisiones de carbono reconocidos a nivel nacional. Estas incluyen:

US EPA Climate Leaders Program



Emissions and Generation Resource Integrated Database (eGRID)



Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)



International Energy Agency (IEA) National Electricity Factors



Australian National Greenhouse Accounts (NGA)



Ministry for the Environment en Nueva Zelanda



Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) del Reino Unido

Establecer coherencia y confiabilidad en los datos y procesos

La certificación suele ser un proceso plurianual que está sujeto cada vez más a auditorías de terceros. Sus prácticas contables de GEI deben respaldar informes confiables y congruentes que faciliten el proceso de auditoría, y permitan la repetibilidad y comparación interanuales.

Mantenga registros detallados. Mantener un registro de los cálculos al minuto ahorrará muchos problemas en el momento de la auditoría. Es fundamental que realice un seguimiento de las decisiones y los motivos de estas, guarde la documentación de respaldo y mantenga un registro claro de cualquier cambio realizado en los datos utilizados para la certificación.

Mantenga la calidad de los datos. El mantenimiento eficaz de los datos requiere un enfoque dedicado, atención regular y líneas de responsabilidad claras Utilice herramientas de informes para realizar un seguimiento de las brechas de datos y examinar regularmente los registros de datos para evaluar la calidad de los datos.

Garantizar la participación continua de los stakeholders. Aunque los compromisos, los objetivos, la estrategia y la contabilidad de los GEI pueden proceder de un equipo de la organización, los datos deben obtenerse de un grupo más amplio de stakeholders internos.



Idealmente, un grupo diverso estará comprometido, y será responsable de recopilar y compartir datos de las unidades de negocio representativas. Estos stakeholders pueden ayudar a detectar posibles brechas en la recopilación de datos Conseguir la participación de todos puede ser difícil, por lo que es importante ser consciente de los retos y abordar el nivel de esfuerzo necesario desde el principio.

Consejos:

Involucre visiblemente a los ejecutivos de alto nivel en el desempeño de la sustentabilidad.



Siga un plan de participación que trace la visión y los criterios aplicables a los esfuerzos de comunicación de los stakeholders.



Utilice herramientas para la elaboración de informes internos que informen e involucren a los stakeholders.



Manténgase actualizado sobre los cambios en las directrices de elaboración de informes. Las reglas asociadas a los directrices de reducción de emisiones, lineamientos y plataformas de compromiso están madurando y siguen sujetas a cambios frecuentes. Es esencial mantenerse al día con las actualizaciones y modificaciones.



Suscribirse a las alertas de actualización de la autoridad de informes pertinente y mantener un contacto regular con su proveedor de plataforma de gestión de datos e informes y con su consultor especializado puede ayudarle a respaldar sus esfuerzos de descarbonización.