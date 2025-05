¿Qué es la sostenibilidad?

En la actualidad, los ODS actúan como marco de orientación para los países en materia de desarrollo sostenible, aunque han sido criticados por ser demasiado amplios, ambiciosos y difíciles de controlar. Los críticos han afirmado que algunos objetivos son solo una solución a corto plazo y requieren sacrificios (por ejemplo, acabar con el hambre a costa de la sustentabilidad ambiental). Otros han observado sinergias entre los objetivos, prestando apoyo a la idea de que crear un futuro sostenible requiere un enfoque más integral que considere todas las dimensiones de la sustentabilidad.

En 2019, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable (SDSN), una organización sin fines de lucro lanzada por la ONU, publicó un documento titulado "Six Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals (SDG)." El objetivo era proporcionar un enfoque político sistémico para alcanzar cada ODS, delineando las seis transformaciones que deben concretarse.



Más allá de los ODS, hay varias prácticas sostenibles que las personas pueden implementar en sus vidas cotidianas, como reducir el desperdicio de alimentos, adoptar fuentes de energía renovable y reducir su huella de carbono. La expresión “reducir, reutilizar, reciclar” aparece a menudo cuando se habla de sustentabilidad en el contexto cotidiano.



Para las empresas, se han establecido varios organismos reguladores con el fin de establecer normas y proporcionar orientación para que las empresas puedan equilibrar el crecimiento económico con la protección ambiental y el bien social. Un ejemplo es el Sustainability Accounting Standards Board (SASB) [Consejo de normas contables de sustentabilidad], una organización sin fines de lucro que establece y mantiene normas específicas de la industria para ayudar a guiar la divulgación de información de sustentabilidad por parte de las empresas a inversores, entre otros stakeholders financieros.

Del mismo modo, el International Sustainability Standards Board (ISSB) [Consejo internacional de normas de sustentabilidad] ha desarrollado estándares de informes específicos de la industria para la sustentabilidad, de modo que las empresas tengan una base global integral para la divulgación de la sustentabilidad. Tanto el SASB como el ISSB desempeñan un papel crucial en el escenario empresarial actual, ya que los stakeholders exigen más transparencia en las iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de las empresas.