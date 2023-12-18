Publicado: 22 de diciembre de 2023
Colaboradores: Amanda McGrath, Alexandra Jonker
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la idea de que las empresas deben operar de acuerdo a principios y políticas que tengan un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
A través de la RSE, las empresas toman decisiones basadas en el beneficio financiero y la rentabilidad, y el impacto de sus acciones en sus comunidades y en el mundo en general. La RSE va más allá de las obligaciones legales: mediante la adopción voluntaria de prácticas empresariales éticas, sustentables y responsables, las empresas buscan ofrecer beneficios a los consumidores, accionistas, empleados y a la sociedad.
A menudo, el modelo de negocio y las prácticas de una empresa se basan en objetivos financieros. No obstante, los programas de RSE alientan a los líderes empresariales a considerar la ciudadanía corporativa o el mayor impacto del negocio en la sociedad al tomar decisiones. La responsabilidad social empresarial ayuda a las empresas a garantizar que sus operaciones sean éticas, seguras y generen un impacto positivo siempre que sea posible. A través de iniciativas de RSE, las empresas trabajan para limitar el impacto ambiental, contribuir a resolver problemas sociales (como la pobreza y la desigualdad) y garantizar que su identidad de marca refleje sus valores.
La teoría del “triple fondo” puede ayudar a las organizaciones en su búsqueda de la responsabilidad social empresarial. Como marco financiero, la triple cuenta de resultados se refiere a la idea de que el modelo de negocio de una empresa debe girar en torno a las tres P: personas, planeta y beneficios. Al maximizar las tres, una empresa pretende tener un impacto positivo en el mundo y eliminar las barreras al crecimiento.
Las iniciativas de responsabilidad social empresarial generalmente se dividen en cuatro categorías: ambientales, éticas, filantrópicas y económicas. Cada tipo de RSE contribuye a la estrategia general de RSE de una compañía.
Cada vez son más las empresas que evalúan su impacto medioambiental global y se comprometen con iniciativas de RSE destinadas a proteger los recursos naturales y minimizar cualquier contribución al cambio climático. La RSE fomenta la sustentabilidad en los negocios a través de prácticas ecológicas, como la reducción del consumo de energía, el uso de recursos renovables y la minimización de los residuos.
La responsabilidad ambiental depende de eliminar los impactos negativos de las operaciones comerciales (principalmente mediante la limitación de las actividades causantes de contaminación), así como de compensarlos mediante acciones como plantar árboles y participar en programas que apoyen la biodiversidad.
Las iniciativas de RSE a menudo se centran en el impacto social y en las preocupaciones de derechos humanos, como garantizar salarios justos, condiciones de trabajo seguras y el tratamiento adecuado de empleados y proveedores. También fomentan la responsabilidad tanto interna como externa. La RSE ética puede incluir el cumplimiento de prácticas laborales justas, acabar con la discriminación en el lugar de trabajo y garantizar la transparencia de la cadena de suministro.
Las prácticas de RSE incluyen donar dinero, recursos o tiempo a causas y organizaciones positivas, como organizaciones benéficas locales y nacionales, programas educativos, ayuda ante desastres y más. Las empresas que adoptan una RSE filantrópica interactúan con las comunidades donde están presentes, ofreciendo su apoyo a través del trabajo voluntario, patrocinando eventos locales, haciendo contribuciones a organizaciones locales sin ánimo de lucro o apoyando programas de capacitación.
La responsabilidad social empresarial implica garantizar que el dinero no sea el único motivador de una empresa. Para demostrar esto, las empresas promulgan políticas y procedimientos para asegurarse de que sus elecciones se alineen con los valores, incluso si las alternativas pueden ahorrar dinero o aumentar la rentabilidad. La RSE económica también incluye esfuerzos para apoyar el desarrollo económico y el crecimiento de las comunidades en las que un negocio opera, por ejemplo, apoyando la capacitación laboral y los esfuerzos de creación de empleo y forjando asociaciones locales.
Los beneficios de la RSE incluyen:
La RSE puede tener un impacto positivo en la identidad de marca de una organización, así como en sus resultados. Algunos esfuerzos de RSE, como la mejora de la eficiencia energética, pueden reducir los costos de funcionamiento y, a la larga, suponer un ahorro. Los consumidores prefieren cada vez más las marcas que comparten sus valores, y las políticas de RSE ofrecen a las organizaciones formas de demostrar esos valores, generando confianza y lealtad para alimentar un beneficio competitivo.
La RSE también puede ayudar a atraer a los mejores talentos e impulsar el compromiso y la retención de los empleados, ya que más trabajadores buscan empleadores cuyos valores se alineen con los suyos. Además, un enfoque proactivo de problemas éticos y sociales tiene el potencial de prevenir problemas legales, multas y daños a la reputación.
Las iniciativas de RSE pueden ayudar a las personas a convertirse en consumidores más responsables, facilitándoles el acceso a productos y servicios que se alinean con sus valores y educándolos en temas de sustentabilidad y consumo ético. Puede animar a las empresas a priorizar e invertir en pruebas, control de calidad y medidas de seguridad. La RSE también puede minimizar la probabilidad de que lleguen a los consumidores productos defectuosos o dañinos.
La RSE puede tener un impacto positivo en la salud general del planeta, ya que fomenta la responsabilidad ambiental y las prácticas sustentables. Las iniciativas de RSE pueden ayudar a las empresas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero o a perseguir objetivos de cero emisiones netas que son clave para frenar el cambio climático. También pueden ayudar a conservar los recursos naturales, reducir la contaminación y limitar la disrupción de los ecosistemas. Además, un enfoque en la RSE puede apoyar la inversión en investigación y desarrollo de productos y prácticas ecológicas.
La responsabilidad social empresarial puede ayudar a apoyar a las comunidades locales y abordar problemas sociales, como la pobreza, la desigualdad y las preocupaciones ambientales. Las iniciativas de RSE pueden impulsar el crecimiento económico creando empleos. También pueden influir en la opinión pública, ya que las empresas líderes inspiran a otras a seguir su ejemplo, creando un efecto dominó positivo. Un enfoque en el comportamiento ético a nivel corporativo refuerza una norma más amplia de comportamiento ético en otras partes de la sociedad.
Los consumidores buscan cada vez más productos y servicios de empresas socialmente responsables. Mientras tanto, muchos inversores priorizan a las empresas cuyos valores son claros y están alineados con los suyos. Para satisfacer estas demandas, las empresas están integrando RSE en sus operaciones. Además, la expansión global y la naturaleza cada vez más interconectada de las cadenas de suministro ejercen presión sobre las empresas para que cumplan con una creciente red de entornos regulatorios y enfrenten mejor el impacto de sus negocios en las comunidades de todo el mundo.
Con una mayor conciencia de los problemas ambientales, las prácticas laborales y las preocupaciones éticas, combinadas con una mejor investigación y comunicación, la RSE se ha vuelto más central en las estrategias de negocio. Algunas empresas incluso tienen departamentos dedicados a la RSE.
Algunos ejemplos de RSE incluyen:
La responsabilidad social empresarial es el espíritu general que impulsa a una empresa a adoptar políticas y prácticas que apoyen la sustentabilidad, la sociedad y otros fines éticos. Ambiental, social y de gobernanza (ESG) se refiere a las formas en que se mide o cuantifica su impacto. Si bien tanto RSE como ESG se tratan de reflejar los valores de la empresa, la RSE generalmente se considera más un marco interno, mientras que los marcos ESG a menudo se utilizan externamente como una forma de demostrar el impacto real.
Debido a que los parámetros de la responsabilidad social empresarial evolucionan continuamente, no existe un estándar único por el cual se midan o gobiernen las iniciativas de RSE. Las empresas que adoptan la RSE se guían por leyes locales e internacionales, incluidas regulaciones ambientales, normas laborales y estándares de protección al consumidor.
Algunos esfuerzos también se ajustan a estándares específicos de la industria; por ejemplo, la Global Reporting Initiative (GRI) proporciona estándares de presentación de informes para la sustentabilidad. Organizaciones como las Naciones Unidas han introducido directrices globales, como los Objetivos de Desarrollo sustentable (ODS), que animan a las empresas a adoptar prácticas sustentables.
Muchas empresas que adoptan la RSE también se involucrarán en la presentación de informes de RSE, a través de los cuales documentan el desempeño de las métricas no financieras y brindan transparencia sobre el impacto social y ambiental. Los informes de RSE suelen ser voluntarios; sin embargo, algunas jurisdicciones exigen que las grandes organizaciones divulguen el desempeño social y ambiental, para que los inversores y los consumidores puedan evaluar los esfuerzos de RSE.
Algunas organizaciones han designado equipos de responsabilidad social empresarial que supervisan las actividades de RSE de una empresa. Las personas de estos equipos planifican y ejecutan los programas sociales y ambientales que se alinean con los valores y objetivos de la empresa. Trabajan con el liderazgo de la empresa para diseñar la estrategia general de RSE e involucrar a los stakeholders, incluidos empleados, clientes, inversores y socios comunitarios, para ayudarlos a tener éxito. También suelen hacer un seguimiento de sus avances e informar sobre ellos utilizando métricas y otros métodos de evaluación, se ocupan del cumplimiento de la normativa y gestionan la comunicación sobre los esfuerzos de RSE de la empresa tanto interna como externamente.
