Debido a que los parámetros de la responsabilidad social empresarial evolucionan continuamente, no existe un estándar único por el cual se midan o gobiernen las iniciativas de RSE. Las empresas que adoptan la RSE se guían por leyes locales e internacionales, incluidas regulaciones ambientales, normas laborales y estándares de protección al consumidor.

Algunos esfuerzos también se ajustan a estándares específicos de la industria; por ejemplo, la Global Reporting Initiative (GRI) proporciona estándares de presentación de informes para la sustentabilidad. Organizaciones como las Naciones Unidas han introducido directrices globales, como los Objetivos de Desarrollo sustentable (ODS), que animan a las empresas a adoptar prácticas sustentables.

Muchas empresas que adoptan la RSE también se involucrarán en la presentación de informes de RSE, a través de los cuales documentan el desempeño de las métricas no financieras y brindan transparencia sobre el impacto social y ambiental. Los informes de RSE suelen ser voluntarios; sin embargo, algunas jurisdicciones exigen que las grandes organizaciones divulguen el desempeño social y ambiental, para que los inversores y los consumidores puedan evaluar los esfuerzos de RSE.