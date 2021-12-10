¿Qué son los informes de RSE?

Cada vez se exige y se espera que las organizaciones informen sobre métricas de rendimiento que van más allá de su rendimiento financiero. Los informes de responsabilidad social corporativa, o informes de RSE, son un enfoque que proporciona transparencia corporativa a los stakeholders clave sobre el rendimiento social y ambiental de una organización.
En este artículo, examinaremos el reporting de CSR con más detalle, así como la importancia de utilizar software especializado para capturar datos de CSR y medir el rendimiento.
Los informes RSC son la práctica de informar el rendimiento de las métricas no financieras de una organización, proporcionando transparencia sobre el impacto de la organización en la sociedad y el medio ambiente. Los informes sobre el desempeño en materia de responsabilidad social corporativa, que suelen publicarse anualmente, son voluntarios. Sin embargo, algunas jurisdicciones obligan a las grandes organizaciones a divulgar su desempeño social y ambiental, ayudando a los inversionistas y consumidores a evaluar los impactos no financieros de la organización.
Históricamente, el enfoque del informe de RSE se centró directamente en las métricas sociales, pero estos informes han crecido para abarcar otras medidas de éxito no financieras. En los últimos tiempos, el término informes de RSE se ha utilizado indistintamente con el término informes ESG (Environmental Social and Governance).
Las pruebas que demuestran la preocupación de las organizaciones por la sociedad y el bienestar y las condiciones laborales de sus empleados se remontan al siglo XIX, durante la Revolución Industrial. La filantropía también estaba en aumento durante este tiempo, y no era raro que los industriales y empresarios hicieran donaciones a causas educativas o científicas.
Los informes modernos de RSE se remontan a 1953, cuando el término fue acuñado oficialmente por el economista estadounidense Howard Bowen. En la década de 1970, la popularidad de los informes de RSE comenzó a afianzarse y, en la década de 1980, muchas empresas utilizaban informes de RSE para showcase su responsabilidad social, reforzar la reputación de su marca y responder a los stakeholders.
La RSE, que alguna vez era un enfoque poco utilizado en algunas organizaciones, ahora es una forma de autorregulación ampliamente practicada en organizaciones de todos los tamaños y, a menudo, está dirigida por un gerente de RSE designado.
Existen varios marcos para respaldar los informes de RSC, dependiendo de si la organización quiere centrarse en sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el rendimiento o el impacto social. Tres marcos de presentación de informes de RSC que los inversores califican consistentemente de manera alta son el Carbon Disclosure Project (CDP), el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) y la Global Reporting Initiative (GRI).
Existen similitudes y diferencias entre estos marcos. El CDP se centra en los datos de GEI, el agua y el rendimiento de la cadena de suministro, para ayudar a las organizaciones a proteger los recursos naturales y mitigar el cambio climático. Mientras tanto, el GRI se centra más en el impacto social, ambiental y económico de las organizaciones en sus stakeholders.
Estos marcos están disponibles públicamente y permiten establecer comparaciones entre organizaciones, mientras que el DJSI es solo por invitación y los resultados no se hacen públicos. El DJSI lo utilizan principalmente stakeholders que buscan evaluar conjuntamente los datos ESG y el rendimiento financiero de una organización.
Sea cual sea la infraestructura de RSC que elija, el software como IBM Envizi® ayudará a optimizar el proceso de creación de su informe. Al automatizar la captura de datos confiable y consolidarlos en un solo sistema, el software de sustentabilidad le facilita la elaboración, creación y publicación de informes de RSC, en colaboración con su equipo.
El software le ayudará a capturar métricas de RSE, calcular las emisiones de GEI de su organización y crear informes auditables que cumplan con las regulaciones y mejores prácticas de la industria. Recomendamos encarecidamente esta opción para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo durante el complejo proceso de elaboración de informes de RSE. Y, de hecho, las mejoras en el desempeño de la RSE, como este software, también pueden ir más allá de los informes para respaldar el establecimiento de objetivos de RSE y el seguimiento de los resultados de las iniciativas de desempeño.
Los requisitos para la RSE difieren de una región geográfica a otra, y existen pocas normas ampliamente acordadas, si es que las hay, lo que significa que el contenido, la longitud y el estilo de los informes de RSE pueden variar ampliamente entre las organizaciones. Algunas organizaciones pueden ver esto como algo positivo, ya que les brinda la flexibilidad de diseñar y calificar sus informes como mejor les parezca.
La desventaja de la falta de estándares comunes de informes de RSE es que las organizaciones pueden ser selectivas sobre exactamente qué información divulgan y destacan en sus informes. Esto no solo puede dificultar la elaboración de comparaciones precisas entre organizaciones, sino que también puede dar lugar a acusaciones de greenwashing y daño a la reputación.
Para evitar esto, las organizaciones deben tratar de ser lo más abiertas posible en sus informes. Esto incluye revelar sus deficiencias de RSE y las áreas en las que deben mejorar, así como sus éxitos. Cuanto más transparente sea la organización, más probable es que los consumidores confíen en que estos problemas realmente son importantes para la organización.
Un buen desempeño en materia de RSE es sinónimo de un buen desempeño empresarial. La investigación demuestra consistentemente que el rendimiento de CSR ofrece un valor real para las organizaciones.
Los informes de RSE también pueden funcionar como una importante herramienta de relaciones públicas para las organizaciones, ya que les brindan la oportunidad de comunicar sus iniciativas ambientales, showcase sus logros y presentarse como socialmente responsables. En un mundo donde inversores y consumidores examinan cada vez más el rendimiento social y medioambiental, la información y el desempeño de la responsabilidad social corporativa es una estrategia integral para las organizaciones.
Las organizaciones deben comprometerse plenamente con sus iniciativas, y los empleados deben participar en el proceso y alentarse a tener un impacto positivo en su trabajo diario. Cualquier compromiso de RSE asumido por la organización debe comunicarse claramente, y su implementación y eficacia deben respaldarse con evidencia en todos los informes posteriores.
En estos días, los informes están siendo reemplazados cada vez más por los informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de próxima generación. Los informes ESG son más amplios y tangibles, y están más respaldados por Directrices sobre informes ESG que la RSE.
Los informes ESG ponen mayor énfasis en cuantificar los esfuerzos ambientales y de sustentabilidad, en lugar de solo comunicar la responsabilidad social. Mide el desempeño de la sustentabilidad con métricas comparables y establece objetivos exactos para el futuro, lo que hace que los informes ESG sean más relevantes para nuestra situación actual con la crisis climática y la demanda de que las organizaciones sean éticas en su esencia.
Informes de RSE significa informes de responsabilidad social corporativa. Un informe de RSE es un documento interno y externo que permite a las organizaciones evaluar su impacto ético, ambiental, filantrópico y económico. Se utiliza para comunicarse con las stakeholders sobre el rendimiento social y de sustentabilidad de una organización.
Un buen informe de RSE debe ser detallado, transparente y flexible. Debe proporcionar una buena base de datos para cumplir con los requerimientos actuales y futuros de reporting. Debe haber datos para todas las métricas de sustentabilidad que se aplican a tu organización, y no debes omitir datos que puedan reflejar negativamente a la organización.
Los buenos informes de RSC deben fomentar la confianza y el diálogo significativo entre las organizaciones y los stakeholders. Si tiene varias partes interesadas que favorecen métodos específicos de presentación de informes, puede tener sentido utilizar más de una infraestructura de presentación de informes de RSC.
El mejor marco para los informes de RSC depende de la audiencia, el valor y el propósito del informe. Por ejemplo, los inversores que buscan determinar las emisiones de carbono o la mitigación del cambio climático de una organización podrían seleccionar la infraestructura CDP o DJSI como la mejor opción. Estos marcos públicos también serán ideales si tu objetivo es comparar tus datos con los de tus colegas.
Sin embargo, si el informe de RSC está dirigido a stakeholders como ONG, proveedores, empleados o clientes, y busca determinar el impacto social, económico o ambiental de una organización en estas partes interesadas, el infraestructura de GRI podría ser más apropiada.
La notificación de RSC es en gran medida voluntaria; sin embargo, algunas jurisdicciones como Australia, Canadá y Reino Unido exigen que grandes organizaciones y otras que operan en industrias específicas informen sobre su desempeño social y medioambiental. Actualmente no es obligatorio en los Estados Unidos, aunque esto puede cambiar pronto. Incluso en los países donde la presentación de informes sobre sustentabilidad no es obligatoria, muchas organizaciones realizan informes voluntarios de RSE. Esto puede ayudarles con la participación de los stakeholders, reforzar su reputación con los inversores y clientes, y ayudarles a cumplir sus objetivos de divulgación.
