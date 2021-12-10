¿Qué son los informes de RSE?

Las pruebas que demuestran la preocupación de las organizaciones por la sociedad y el bienestar y las condiciones laborales de sus empleados se remontan al siglo XIX, durante la Revolución Industrial. La filantropía también estaba en aumento durante este tiempo, y no era raro que los industriales y empresarios hicieran donaciones a causas educativas o científicas.

Los informes modernos de RSE se remontan a 1953, cuando el término fue acuñado oficialmente por el economista estadounidense Howard Bowen. En la década de 1970, la popularidad de los informes de RSE comenzó a afianzarse y, en la década de 1980, muchas empresas utilizaban informes de RSE para showcase su responsabilidad social, reforzar la reputación de su marca y responder a los stakeholders.

La RSE, que alguna vez era un enfoque poco utilizado en algunas organizaciones, ahora es una forma de autorregulación ampliamente practicada en organizaciones de todos los tamaños y, a menudo, está dirigida por un gerente de RSE designado.